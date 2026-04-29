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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपने खेतों में उगाएं बरबट्टी, हर महीने होगी 90 हजार तक की कमाई

अपने खेतों में उगाएं बरबट्टी, हर महीने होगी 90 हजार तक की कमाई

Cowpea Farming Tips: कम जमीन और कम लागत में बरबट्टी की खेती किसानों के लिए मुनाफे का नया जरिया बन गई है. महज 45 से 50 दिनों में तैयार होने वाली यह फसल हर महीने लाखों की कमाई का मौका देती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 29 Apr 2026 05:42 PM (IST)
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Cowpea Farming Tips: अगर आप भी पारंपरिक फसलों से निकलकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं. तो यह सब्जी आपके लिए कमाई के नए रास्ते खोल सकती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी मांग मंडियों में हमेशा बनी रहती है और कम जमीन वाले किसान भी इससे हर महीने करीब 90 हजार रुपये तक का मोटा मुनाफा निकाल सकते हैं. 

यह फसल बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है. जिससे आपकी मेहनत का फल आपको तुरंत मिलने लगता है. अगर आप अपनी खेती को बिजनेस की तरह देखते हैं. तो बरबट्टी का यह तरीका आपकी तकदीर बदल सकता है. जान लीजिए अपने काम की बात.

कम लागत में बंपर प्रोडक्शन

बरबट्टी की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपका निवेश बहुत कम लगता है. लेकिन रिटर्न कई गुना मिलता है. बुवाई के मात्र 40 से 50 दिनों के भीतर ही फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है. जो कि किसी भी दूसरी फसल के मुकाबले बहुत तेज है.

  • उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करें जिससे फलियां लंबी, हरी और चमकदार हों. जिनकी बाजार में ज्यादा डिमांड रहती है.
  • इसे उगाने के लिए बहुत ज्यादा महंगे फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे आपकी लागत आधी रह जाती है.

कम पानी और सामान्य देखभाल में भी यह फसल तेजी से बढ़ती है और लगातार कई हफ्तों तक उत्पादन देती रहती है.

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बाजार की रहती है डिमांड 

मुनाफा बढ़ाने का सीधा नियम है वो उगाएं जिसकी मांग बाजार में सबसे ज्यादा हो. बरबट्टी एक ऐसी सब्जी है जिसे हर घर में पसंद किया जाता है. इसलिए इसकी बिक्री की कोई टेंशन नहीं होती. अगर आप इसे सही प्लानिंग के साथ मार्केट में उतारते हैं. तो हर कट्ठा जमीन से ठीक ठाक कमाई होती है.

  • सीजन के शुरुआत में अगर आप फसल तैयार कर लेते हैं. तो आपको प्रीमियम रेट मिलते हैं जो आपकी बचत को बढ़ा देते हैं.
  • इसकी रोजाना तुड़ाई की जा सकती है. जिसका मतलब है कि आपके पास हर दिन नकद पैसा आता रहेगा.

इस तरीके से खेती करने पर आप देखेंगे कि बहुत कम संसाधनों के बावजूद आपकी मंथली इनकम किसी बड़े शहर की नौकरी के बराबर हो जाएगी.

खेती के लिए कुछ जरूरी टिप्स

बरबट्टी से अधिकतम मुनाफा लेने के लिए आपको इसके मैनेजमेंट पर थोड़ा ध्यान देना होगा. बुवाई हमेशा कतारों (Lines) में करें जिससे पौधों को फैलने के लिए सही जगह मिले और हवा का सर्कुलेशन बना रहे. इससे बीमारियां लगने का खतरा बहुत कम हो जाता है.

  • जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें इससे फलियों की क्वालिटी और चमक बढ़िया बनी रहती है.
  • खेत में जल निकासी का अच्छा प्रबंध रखें, क्योंकि जलभराव से जड़ें सड़ने का डर रहता है और पैदावार घट सकती है.

अगर आप इन छोटी-छोटी बातों को अपनी खेती में लागू करते हैं. तो बरबट्टी की फसल आपके खेत को नोट छापने वाली मशीन बना सकती है. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 29 Apr 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farming Tips Farming News
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