Soil Fertility Tips: लगातार केमिकल खादों के इस्तेमाल ने हमारे खेतों की सेहत को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से मिट्टी का पीएच (pH) लेवल तेजी से गिर रहा है. जब मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो जाती है. तो आप चाहे कितनी भी महंगी खाद डाल लें. फसल उसे पूरी तरह सोख नहीं पाती और पैदावार घटने लगती है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का सबसे सस्ता और सटीक समाधान आपके पास ही मौजूद है.

और वह है चूना. चूने का सही इस्तेमाल न सिर्फ मिट्टी के एसिडिक नेचर को खत्म करता है. बल्कि जमीन की खोई हुई उर्वरता को भी वापस लौटा देता है. अगर आप भी अपने खेत को बंजर होने से बचाना चाहते हैं और पैदावार को डबल करना चाहते हैं. तो एक्सपर्ट्स का यह फॉर्मूला आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

मिट्टी का गिरता पीएच लेवल चूने से सुधारें

मिट्टी का पीएच लेवल संतुलित होना खेती की सफलता की पहली शर्त है. जब हम यूरिया और डीएपी जैसे रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं. तो मिट्टी की नैचुरल बनावट बिगड़ जाती है और वह कठोर होने लगती है. ऐसे में चूना एक कंडीशनर की तरह काम करता है जो मिट्टी के पीएच को न्यूट्रल लेवल पर लाता है. चूने में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम मिट्टी के कणों को खोलते हैं. जिससे जड़ों तक हवा और पानी आसानी से पहुँच पाते हैं.

खेत की मिट्टी की जांच कराएं; अगर पीएच मान 6.5 से कम है, तो समझ लें कि चूने की जरूरत है.

चूना डालने से मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव दोबारा सक्रिय हो जाते हैं, जो फसल की ग्रोथ में मदद करते हैं.

यह एक बहुत ही कम खर्च वाला तरीका है जो जमीन को फिर से जिंदा कर देता है.

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जानें एक्सपर्ट्स की सलाह

चूना डालना जितना फायदेमंद है. उसका सही तरीका जानना उतना ही जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि चूने को हमेशा बुवाई से कम से कम 15-20 दिन पहले खेत में डालना चाहिए. इसे खड़ी फसल में डालने के बजाय जुताई के समय मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना सबसे बेस्ट रहता है.

चूने की मात्रा मिट्टी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तय करें. क्योंकि जरूरत से ज्यादा चूना भी नुकसानदेह हो सकता है.

इसे डालने के बाद खेत में हल्की नमी या सिंचाई जरूर करें ताकि यह मिट्टी के साथ मिलकर अपनी प्रतिक्रिया शुरू कर सके.

सही समय पर और सही मात्रा में किया गया यह एक्सपेरिमेंट आपकी अगली फसल की रंगत पूरी तरह बदल सकता है.

पैदावार बढ़ाने का फॉर्मूला

जब मिट्टी का पीएच बैलेंस हो जाता है. तो पौधों को पोषक तत्व आसानी से मिलने लगते हैं. इसका सीधा असर आपकी फसल की क्वालिटी और वजन पर पड़ता है. चूने के इस्तेमाल से पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. जिससे कीटों और बीमारियों का हमला कम होता है और आपका कीटनाशकों पर होने वाला खर्च बच जाता है.

बेहतर रूट ग्रोथ की वजह से फसल सूखे और खराब मौसम को झेलने में ज्यादा सक्षम हो जाती है.

चूना मिट्टी की जलधारण क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे कम पानी में भी अच्छी पैदावार संभव होती है.

यह फॉर्मूला आपकी खेती की लागत को कम करता है और मुनाफे को कई गुना बढ़ा देता है. स्मार्ट किसान अब रसायनों के पीछे भागने के बजाय मिट्टी की सेहत सुधारने पर फोकस कर रहे हैं.

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