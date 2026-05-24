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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबिना मिट्टी कैसे कर सकते हैं केसर की खेती, छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं लाखों की कमाई

बिना मिट्टी कैसे कर सकते हैं केसर की खेती, छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं लाखों की कमाई

Saffron Cultivation Without Soil: बिना मिट्टी के एक छोटे से कमरे में एरोपोनिक तकनीक से केसर उगाना आजकल का प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है. आप भी जान लें क्या है पूरा तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 24 May 2026 11:39 AM (IST)
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Saffron Cultivation Without Soil: बिना मिट्टी और बिना जमीन के सोने जैसा कीमती केसर उगाना अब कोई सपना नहीं रह गया है. एरोपोनिक तकनीक की मदद से आप एक छोटे से बंद कमरे में केसर की हाई-टेक खेती शुरू करके लाखों का तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें न तो आपको उपजाऊ जमीन की जरूरत होती है और ना ही पारंपरिक खेती की तरह मौसम की मार झेलनी पड़ती है. 

यह एडवांस कल्टीवेशन प्रोसेस न सिर्फ केसर की उपज को कई गुना बढ़ा देता है बल्कि फसल को बाहरी धूल, मिट्टी, कीड़ों और खतरनाक बीमारियों से भी पूरी तरह से सेफ रखता है. आजकल के एग्री-स्टार्टअप्स और यंग फार्मर्स के लिए यह वर्टिकल फार्मिंग कॉन्सेप्ट वरदान साबित हो रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने घर के एक खाली कमरे को एक मिनी केसर फैक्ट्री में कैसे बदल सकते हैं.

एरोपोनिक तकनीक का कमाल 

केसर की खेती का पूरा सीक्रेट एरोपोनिक टेकनीक में छिपा है. जिसमें पौधों को बिना मिट्टी के हवा में ही उगाया जाता है. इसके लिए आपको कमरे में वर्टिकल रैक्स या स्टैंड्स तैयार करने होते हैं जिससे कम जगह में कई गुना ज्यादा फसल आ जाती है. केसर के बल्ब्स यानी बीजों को इन रैक्स पर सेट किया जाता है और उनकी जड़ों में एक खास ऑटोमैटिक सिस्टम के जरिए न्यूट्रिएंट्स और पानी की धुंध यानी मिस्ट स्प्रे की जाती है. 

मिट्टी न होने की वजह से फंगस या सॉइल-बॉर्न बीमारियों का रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाता है. कमरे के अंदर का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइटिंग को कंट्रोल करने के लिए आप छोटे सेंसर और एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे केसर को बिल्कुल कश्मीर जैसा परफेक्ट क्लाइमेट घर बैठे मिल जाता है.

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लाखों की कमाई का तगड़ा फॉर्मूला

एक छोटे से 10x10 के कमरे से शुरुआत करके आप इस बिजनेस से बेहद कम समय में सॉलिड रिटर्न हासिल कर सकते हैं. चूंकि इसमें ट्रेडिशनल फार्मिंग की तरह ट्रैक्टर, लेबर या भारी सिंचाई की जरूरत नहीं होती इसलिए आपकी रनिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है. एरोपोनिक मेथड से मिलने वाला केसर एकदम प्योर, डार्क रेड और प्रीमियम क्वालिटी का होता है. 

जिसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा होती है. भारत में असली केसर की कीमत लाखों रुपए प्रति किलो है ऐसे में आपकी छोटी सी इनडोर यूनिट भी आपको एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन दे सकती है. आप इस प्रीमियम केसर को सीधे कॉस्मेटिक कंपनियों, आर्युवेदिक ब्रांड्स या फिर खुद की ब्रांडिंग करके ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बेचकर बेहद आसानी से तगड़ी कमाई कर सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 May 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Saffron Farming Tips Saffron Farming
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