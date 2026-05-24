मूंगफली की ये 2 टॉप वैरायटी कराएंगी बंपर कमाई, कम खर्च में मिलेगा कई गुना ज्यादा तगड़ा रिटर्न

Peanuts Farming Tips: पारंपरिक खेती के ढर्रे से निकलकर अगर आप कम समय और कम लागत में तगड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं. तो मूंगफली का बिजनेस आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. आजकल मार्केट में मूंगफली की मांग सिर्फ सर्दियों में टाइमपास के लिए नहीं बल्कि पीनट बटर, कुकिंग ऑयल और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में हमेशा हाई रहती है. ऐसे में अगर सही वैरायटी का चुनाव किया जाए. तो यह फसल किसानों की किस्मत बदल सकती है.

आज के दौर में आधुनिक तकनीक को अपनाने वाले किसान मूंगफली की दो खास किस्मों की खेती करके बेहद कम खर्च में रिकॉर्डतोड़ पैदावार ले रहे हैं. खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही इन वैरायटीज को लगाकर आप भी अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं. चलिए आपको एक्सपर्ट्स के हवाले से बताते हैं कि आखिर मूंगफली की ये कौन सी दो टॉप वैरायटी हैं जो मार्केट में धूम मचा रही हैं.

देसी मूंगफली की ताकत

इस लिस्ट में पहला नाम आता है हमारी ट्रेडिशनल यानी देसी मूंगफली का जो सालों से भारतीय किसानों की पहली पसंद बनी हुई है. इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पौधे बहुत मजबूत होते हैं और इनमें मौसम की मार झेलने की गजब की क्षमता होती है. इसके दानों का साइज भले ही मीडियम होता है. लेकिन इसका स्वाद और खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि लोकल मार्केट से लेकर बड़े शहरों की मंडियों तक इसकी मांग कभी कम नहीं होती.

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खूब रहती है डिमांड

देसी मूंगफली की खेती में लागत बहुत ही कम आती है क्योंकि इसके लिए आपको महंगे विदेशी इनपुट्स या खादों की जरूरत नहीं पड़ती. कम पानी और सामान्य देखरेख में भी यह फसल बंपर पैदावार देती है जिससे छोटे और सीमांत किसानों को सीधा और सुरक्षित मुनाफा मिलता है.

लाल मूंगफली का क्रेज

अगर आप थोड़ा लीक से हटकर बिजनेस करना चाहते हैं और प्रीमियम प्राइस कमाना चाहते हैं. तो लाल मूंगफली की खेती आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. इस वैरायटी के दानों का रंग गहरा लाल या मैरून होता है. जो दिखने में बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं. लाल मूंगफली में ऑयल कंटेंट और न्यूट्रिशनल वैल्यू सामान्य मूंगफली के मुकाबले काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से हेल्थ कॉन्शियस लोगों और बड़ी कंपनियों के बीच इसकी भारी डिमांड है.

मुनाफे का सीक्रेट

मंडियों में व्यापारी इस वैरायटी के लिए बहुत अच्छे और ऊंचे दाम देने को तैयार रहते हैं. हालांकि इसकी खेती में थोड़ा सा मॉडर्न मैनेजमेंट और सही समय पर सिंचाई की जरूरत होती है लेकिन इसके बदले मिलने वाला रिटर्न इतना शानदार होता है कि आपकी पूरी लागत चुटकियों में वसूल हो जाती है.

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