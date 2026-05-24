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फॉर्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं चौसा आम, मार्केट में खूब रहती है डिमांड

Chausa Mango Growing Tips: मार्केट में चौसा आम की तगड़ी डिमांड को देखते हुए फार्म हाउस पर इन तकनीकों को अपनाकर आप कम जगह में प्रीमियम क्वालिटी की बम्पर पैदावार ले सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 24 May 2026 10:53 AM (IST)
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Chausa Mango Growing Tips: चौसा आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा सातवें आसमान पर रहती है. अगर आपके पास फार्म हाउस है तो इसे उगाकर तगड़ा प्रॉफिट कमा सकते है. आजकल लोग नॉर्मल खेती छोड़कर हाई-टेक और मॉडर्न फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. क्योंकि इसमें कम मेहनत में ज्यादा और प्रीमियम क्वालिटी की उपज मिलती है. फार्म हाउस पर चौसा उगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको स्पेस की कोई कमी नहीं होती. 

जिससे आप मॉडर्न प्लांटेशन टेकनीक्स जैसे हाई-डेंसिटी फार्मिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. सही प्लानिंग, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और सही देखभाल के साथ आप अपने फार्म हाउस को एक प्रॉफिटेबल मैंगो ऑर्चर्ड में बदल सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप बिल्कुल मॉडर्न और प्रैक्टिकल तरीके से अपने फार्म हाउस पर चौसा आम की बम्पर पैदावार ले सकते हैं.

प्लांटेशन के लिए यह तरीका अपनाएं

चौसा आम से बम्पर कमाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फार्म हाउस की मिट्टी और प्लांटेशन के तरीके को अपग्रेड करना होगा. इस आम को ऐसी दोमट मिट्टी पसंद है जिसमें पानी न रुके इसलिए खेत का ड्रेनेज सिस्टम एकदम टॉप-क्लास होना चाहिए. आजकल की मॉडर्न फार्मिंग में हाई-डेंसिटी प्लांटेशन का खूब ट्रेंड है. जिसमें ग्राफ्टेड (कलमी) पौधों को 5x5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है. जिससे कम जगह में ज्यादा पेड़ आ सकें. 

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इस तरह तैयार करें मिट्टी 

पौधे लगाने से पहले गड्ढों में केंचुआ खाद यानी वर्मीकंपोस्ट और नीम की खली मिलाकर मिट्टी को सुपर-रिच बना दें. ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई का सेटअप जरूर लगवाएं, क्योंकि इससे पानी सीधे जड़ों तक जाता है और वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती. शुरुआत के दो-तीन साल पौधों की कटाई-छंटाई यानी प्रूनिंग पर खास ध्यान दें जिससे पेड़ को एक मजबूत और फैला हुआ मॉडर्न स्ट्रक्चर मिल सके.

स्मार्ट क्रॉप प्रोटेक्शन टिप्स

जब पेड़ बड़े होने लगें, तो उनकी क्वालिटी और मार्केट वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए आपको स्मार्ट केयर रूटीन अपनाना पड़ेगा. चौसा आम में बौर (फूल) आते वक्त हॉपर और थ्रिप्स जैसे कीड़ों का खतरा रहता है. जिससे बचने के लिए आपको सही वक्त पर ऑर्गेनिक या हल्के केमिकल पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना होगा. जब फल आने लगें तो आजकल के मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से फ्रूट बैगिंग टेकनीक का इस्तेमाल करें जिससे आम बिना दाग-धब्बे के एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी के तैयार होते हैं. 

मार्केट में हाई डिमांड

चौसा चूंकि सीजन के आखिर में यानी जुलाई-अगस्त के आसपास पकता है. इसलिए मार्केट में इसे हाथों-हाथ लिया जाता है और इसके दाम भी सबसे महंगे मिलते हैं. सही समय पर तुड़ाई करके उन्हें अच्छे से पैक करके अगर आप सीधे बड़े शहरों की मंडियों या ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप्स से टाई-अप करके बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन सीधे डबल हो जाएगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 May 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farming Tips Mango Farming
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