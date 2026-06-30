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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरदुनिया में सबसे ज्यादा दूध देती है ये बकरी, जानें कितनी है कीमत?

दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देती है ये बकरी, जानें कितनी है कीमत?

Saanen Goat Price: डेयरी बिजनेस और पशुपालन में दिलचस्पी रखने वालों के लिए स्विट्जरलैंड की सानेन बकरी तगड़ी कमाई का जरिया बन सकती है. जान लें कितनी है इसकी कीमत?

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 30 Jun 2026 11:20 AM (IST)
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Saanen Goat Price: डेयरी बिज़नेस में भैंस और गाय के अलावा बकरी पालन भी काफी किया जाता है. किसान ऐसी बकरियों को रखते हैं जो खूब दूध देती है. अगर आप भी डेयरी बिजनेस में उतरने की सोच रहे हैं बकरियों की एक ऐसी खास विदेशी नस्ल के बारे में जान लीजिए. इस बकरी को दूध उत्पादन के मामले में दुनिया की नंबर वन बकरी माना जाता है. हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड मूल की सानेन नस्ल की बकरी की.

आमतौर पर जहां देसी बकरियां दिनभर में बहुत कम दूध देती हैं. वहीं यह सानेन नस्ल अपनी दूध देने की क्षमता से बड़े-बड़े मवेशियों को टक्कर देती है. यही वजह है कि आज के समय में इस खास नस्ल की डिमांड मार्केट में तेजी से बढ़ रही है और लोग इसे बिजनेस का बेस्ट जरिया मान रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कितनी है इस बकरी की कीमत . 

सानेन बकरी का दूध उत्पादन

इस विदेशी नस्ल की सबसे बड़ी खासियत इसका रिकॉर्डतोड़ दूध उत्पादन है. जो इसे बाकी बकरियों से बिल्कुल अलग और बेहद खास बनाता है. अच्छी तरह देखभाल और सही खान-पान मिलने पर एक सानेन बकरी रोजाना लगभग 3 से 5 लीटर तक दूध आसानी से दे सकती है. अगर पूरे साल का हिसाब लगाया जाए. 

तो यह तकरीबन 800 से 1000 लीटर तक दूध देने की पूरी क्षमता रखती है. इसके दूध की क्वालिटी भी कमाल की होती है. जिसमें करीब 3 से 4 फीसदी तक फैट मौजूद होता है. इसका दूध स्वास्थ्य के लिहाज से काफी पौष्टिक और गाढ़ा माना जाता है. जिससे पनीर, घी और खोया जैसे महंगे डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ही आसानी से तैयार किए जाते हैं.

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कितनी है सानेन बकरी की कीमत?

भारतीय मार्केट में एक सामान्य सानेन बकरी की कीमत उसकी उम्र, सेहत और दूध देने की कैपेसिटी के आधार पर लगभग 25000 रुपये से लेकर 40000 रुपये के बीच होती है. वहीं अगर आप ब्रीडिंग के लिए अच्छी नस्ल का बकरा खरीदना चाहते हैं. तो वह आपको करीब 20000 से 35000 रुपये तक में मिल जाता है. 

हालांकि अगर आप रजिस्टर्ड हाई-क्वालिटी सानेन बकरी लेते हैं. तो उसकी कीमत 50000 से 60000 रुपये तक भी जा सकती है. इसका दूध बाजार में 150 से 200 रुपये लीटर तक के ऊंचे दामों पर बिकता है. जिससे इसकी लागत बहुत जल्दी वसूल हो जाती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 30 Jun 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Dairy Farming Goat Farming Farming News
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