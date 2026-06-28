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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकाली, लाल और पीले रंग की मिट्टी क्यों होती है, कौन सी होती सबसे ज्यादा उपजाऊ?

काली, लाल और पीले रंग की मिट्टी क्यों होती है, कौन सी होती सबसे ज्यादा उपजाऊ?

Most Fertile Soil For Farming: मिट्टी का अलग-अलग रंग उसमें मौजूद खास मिनरल्स और चट्टानों की वजह से होता है. सभी में नमी सोखने की क्षमता के चलते काली मिट्टी को सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 28 Jun 2026 01:24 PM (IST)
Most Fertile Soil For Farming: मिट्टी का अलग-अलग रंग उसमें मौजूद खास मिनरल्स और चट्टानों की वजह से होता है. सभी में नमी सोखने की क्षमता के चलते काली मिट्टी को सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है.

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में कहीं की मिट्टी एकदम कोयले जैसी काली है. तो कहीं की बिल्कुल लाल या पीली? कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिरी मिट्टी का रंग कैसे बदल जाता है. तो आपको बता दें यह इस बात पर तय होता है कि वह किस तरह की चट्टान से टूटकर बनी है और उसमें कौन से मिनरल्स मौजूद हैं.

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काली मिट्टी की बात करें तो यह ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है. इसमें टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट नाम का एक खास कंपाउंड और आयरन पाया जाता है. जिसकी वजह से इसका रंग गहरा काला होता है. यह मिट्टी पानी को बहुत लंबे समय तक सोखकर रख सकती है, इसलिए इसे कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है.
काली मिट्टी की बात करें तो यह ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है. इसमें टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट नाम का एक खास कंपाउंड और आयरन पाया जाता है. जिसकी वजह से इसका रंग गहरा काला होता है. यह मिट्टी पानी को बहुत लंबे समय तक सोखकर रख सकती है, इसलिए इसे कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है.
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वहीं दूसरी तरफ लाल मिट्टी का रंग उसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी लोहे के अंश की वजह से लाल दिखाई देता है. जब पुरानी ग्रेनाइट और कायांतरित चट्टानें टूटती हैं. तो यह मिट्टी बनती है. इसमें पानी टिकता नहीं है और यह बहुत जल्दी सूख जाती है. जिसके चलते इसमें बाजरा, मूंगफली और आलू जैसी फसलें ज्यादा बेहतर तरीके से उगाई जाती हैं.
वहीं दूसरी तरफ लाल मिट्टी का रंग उसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी लोहे के अंश की वजह से लाल दिखाई देता है. जब पुरानी ग्रेनाइट और कायांतरित चट्टानें टूटती हैं. तो यह मिट्टी बनती है. इसमें पानी टिकता नहीं है और यह बहुत जल्दी सूख जाती है. जिसके चलते इसमें बाजरा, मूंगफली और आलू जैसी फसलें ज्यादा बेहतर तरीके से उगाई जाती हैं.
Published at : 28 Jun 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Soil Farming News Soil Fertility

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