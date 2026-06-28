काली, लाल और पीले रंग की मिट्टी क्यों होती है, कौन सी होती सबसे ज्यादा उपजाऊ?

काली मिट्टी की बात करें तो यह ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है. इसमें टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट नाम का एक खास कंपाउंड और आयरन पाया जाता है. जिसकी वजह से इसका रंग गहरा काला होता है. यह मिट्टी पानी को बहुत लंबे समय तक सोखकर रख सकती है, इसलिए इसे कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है.