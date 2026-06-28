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काली, लाल और पीले रंग की मिट्टी क्यों होती है, कौन सी होती सबसे ज्यादा उपजाऊ?
Most Fertile Soil For Farming: मिट्टी का अलग-अलग रंग उसमें मौजूद खास मिनरल्स और चट्टानों की वजह से होता है. सभी में नमी सोखने की क्षमता के चलते काली मिट्टी को सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है.
क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में कहीं की मिट्टी एकदम कोयले जैसी काली है. तो कहीं की बिल्कुल लाल या पीली? कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिरी मिट्टी का रंग कैसे बदल जाता है. तो आपको बता दें यह इस बात पर तय होता है कि वह किस तरह की चट्टान से टूटकर बनी है और उसमें कौन से मिनरल्स मौजूद हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 01:24 PM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion