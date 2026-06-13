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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमहज 45 दिन में फसल तैयार, कम लागत में किसानों को मालामाल कर रही है तोरई की यह वैरायटी

महज 45 दिन में फसल तैयार, कम लागत में किसानों को मालामाल कर रही है तोरई की यह वैरायटी

Ridge Gourd Farming Tips: खेती-किसानी में मुनाफा कम होने की वजह से अब किसान कम समय वाली फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं. महज 45 दिन में तैयार होने वाली आगरा की इस फेमस तोरई की यूपी में भारी डिमांड है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 Jun 2026 06:46 AM (IST)
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Ridge Gourd Farming Tips: खेती और किसानी में पहले के मुकाबले अब पारंपरिक फसलों से उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, और यही वजह है कि अब किसान भाई कम समय में ज्यादा रिटर्न देने वाली नगदी फसलों की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको तोरई की एक ऐसी जादुई वैरायटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कम लागत और बेहद कम समय में बंपर पैदावार देकर किसानों की किस्मत बदल रही है. 

हम बात कर रहे हैं आगरा की बेहद फेमस तोरई की जो अपने बेहतरीन स्वाद और खास क्वालिटी की वजह से उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों में धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है. सबसे कमाल की बात यह है कि इसकी फसल महज 45 दिनों के भीतर पूरी तरह तैयार हो जाती है, जिससे किसानों की जेब में बहुत ही कम समय में कड़क नोट आने शुरू हो जाते हैं.

इसकी खेती का आसान तरीका

इस खास वैरायटी की सबसे बड़ी यूएसपी इसका कम समय में तैयार होना है, जो किसानों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है. इसकी बुवाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर गोबर की खाद मिला ली जाती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाए. इसके बाद सही दूरी पर इसके बीजों को लगाया जाता है. 

महज 45 दिनों में फसल तैयार

महज 40 से 45 दिनों के भीतर इसके पौधों में बंपर फल आने शुरू हो जाते हैं. इसलिए इसमें कीड़े-मकोड़ों और बीमारियों का खतरा भी पारंपरिक फसलों के मुकाबले बहुत कम रहता है. कम समय की फसल होने के कारण इसमें सिंचाई और खाद का खर्च भी आधा हो जाता है. जिससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह घाटे के सौदे को बड़े मुनाफे में बदलने का सबसे धांसू जरिया बन चुकी है.

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कम लागत में बंपर पैदावार 

लागत की बात करें तो इस तोरई की खेती में बीज, खाद और हल्की सिंचाई को मिलाकर बेहद मामूली खर्च आता है, लेकिन इसके बदले जो पैदावार मिलती है, वह वाकई चौंकाने वाली होती है. आगरा के आसपास के इलाकों में उगाई जाने वाली इस तोरई की धाक सिर्फ लोकल मार्केट तक ही सीमित नहीं है.

यूपी के कई जिलों में डिमांड

इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसे यूपी के कई बड़े शहरों और दर्जनों जिलों की मंडियों में हर रोज थोक के भाव सप्लाई किया जाता है. बाजार में फ्रेश और हरी तोरई देखते ही व्यापारी इसे हाथों-हाथ ऊंचे दामों पर खरीद लेते हैं. कम लागत में हर सीजन में लगातार फल देने वाली यह वैरायटी आज के दौर में कम समय के भीतर लखपति बनने का सबसे सॉलिड और हिट एग्रीकल्चर मॉडल साबित हो रही है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 Jun 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Ridge Gourd Farming News
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