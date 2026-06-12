सुपरफूड ब्लूबेरी की खेती से बदलेगी किस्मत, कम पानी और कम मेहनत में बंपर पैदावार

Blueberry Cultivation Tips: अक्सर जब पारंपरिक खेती में लागत के मुकाबले मुनाफा कम होने लगता है. तो हमारे बहुत से किसान निराश हो जाते हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जादुई फल के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है. हम बात कर रहे हैं विदेशी सुपरफूड ब्लूबेरी की जिसकी नई किस्में अपने देश के मौसम में बंपर पैदावार देने के लिए बिल्कुल मुफीद हैं.

एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बेहद कम जिसके चलते यह फल 800 रुपये से 1000 रुपये प्रति किलो के ऊंचे रेट पर बिकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती में न तो ज्यादा पानी खर्च होता है और न ही दिन-रात की हाड़-तोड़ मेहनत की जरूरत पड़ती है. जान लें इसकी खेती का तरीका.

ऐसे करें ब्लूबेरी की स्मार्ट शुरुआत

अगर आप भी ब्लूबेरी की खेती शुरू करना चाहते हैं. तो इसके लिए मिट्टी की सही तैयारी सबसे ज्यादा जरूरी है. ब्लूबेरी के पौधों को एसिडिक यानी अम्लीय मिट्टी की जरूरत होती है. जिसका पीएच (pH) लेवल 4.5 से 5.5 के बीच होना चाहिए. इसके लिए आप मिट्टी में कोकोपीट, पाइन बार्क या जिप्सम मिलाकर उसे तैयार कर सकते हैं.

इस तरह करें सिंचाई

पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई का तरीका सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि इसके पौधों को लगातार नमी तो चाहिए होती है पर जड़ों में पानी बिल्कुल भी नहीं जमा होना चाहिए. शुरुआत में आप इसके पौधों को बड़े गमलों या ग्रो बैग्स में भी लगा सकते हैं. जिससे इनकी देखभाल करना और भी आसान हो जाता है.

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एक बार लगाएं और सालों-साल कमाएं

ब्लूबेरी की खेती को किसानों के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट माना जाता है. क्योंकि इसका पौधा एक बार लगाने के बाद लगभग 10 से 15 सालों तक लगातार फल देता रहता है. पौधा लगाने के दूसरे साल से ही इसमें फूल और फल आने शुरू हो जाते हैं और समय के साथ इसकी पैदावार लगातार बढ़ती जाती है. चूंकि भारत में इसका प्रोडक्शन अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है.

हर जगह रहती है मांग

इसलिए आपको लोकल मंडियों से लेकर बड़े-बड़े सुपरमार्केट्स और ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप्स पर इसके बहुत ही कड़क दाम मिलेंगे. कम लागत और कम मेहनत में लाखों का तगड़ा मुनाफा देने वाला यह कृषि मॉडल आज के दौर में किसानों को लखपति बनाने का सबसे धांसू जरिया साबित हो रहा है.

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