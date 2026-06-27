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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरतोरई की खेती में अपनाएं 3G कटिंग का ये फॉर्मूला, एक ही बेल पर आएंगे रिकॉर्ड तोड़ फल

तोरई की खेती में अपनाएं 3G कटिंग का ये फॉर्मूला, एक ही बेल पर आएंगे रिकॉर्ड तोड़ फल

Ridge Gourd Cultivation Tips: तोरई की खेती में छोटी-सी तकनीक बड़ा फर्क ला सकती है. अगर बेल की सही समय पर देखभाल की जाए तो पौधा ज्यादा मजबूत बनता है और उत्पादन भी उम्मीद से बेहतर मिल सकता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 27 Jun 2026 06:49 AM (IST)
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Ridge Gourd Cultivation Tips: मानसून के मौसम में तोरई की खेती किसानों के लिए अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है. लेकिन तोरई जैसी बेल वाली फसलों के साथ अक्सर एक बड़ी समस्या यह आती है कि पौधे में पत्तियां और फूल तो खूब दिखते हैं. लेकिन फल बहुत ही कम लगते हैं. कई किसान इसकी कटिंग की सही तकनीक नहीं अपनाते. यही वजह है कि बेल तो लंबी हो जाती है लेकिन फल कम लगते हैं. 

ऐसे में इस समस्या के लिए कारगर हल है 3G कटिंग. इस तकनीक को अब किसान खूब अपना रहे हैं. इस तरीके में समय पर बेल की कटिंग कर पौधे की बढ़वार को सही दिशा दी जाती है. इससे पौधे में ज्यादा शाखाएं निकलती हैं और हर शाखा पर फल आने के चांस बढ़ जाते है. कम लागत में ज्यादा उत्पादन लेने के लिए यह तरीका काफी इस्तेमाल किया जा रहा है.

क्या है 3G कटिंग तकनीक?

3G कटिंग का मतलब बेल की बढ़वार के अलग-अलग चरणों में तय समय पर कटिंग करना है. जब मुख्य बेल कुछ पत्तियों तक पहुंच जाती है. तब उसका ऊपरी हिस्सा हल्का काट दिया जाता है. इसके बाद पौधे से नई शाखाएं निकलती हैं. फिर इन्हीं शाखाओं की भी जरूरत के हिसाब से कटिंग की जाती है.

जिससे सेकेंडरी और थर्ड लेवल की शाखाएं विकसित होती हैं. यही वजह है कि इसे 3G कटिंग कहा जाता है. इस प्रक्रिया से पौधे की ऊर्जा सिर्फ बेल बढ़ाने में खर्च नहीं होती, बल्कि ज्यादा फूल और फल बनने पर लगती है. इससे एक ही बेल पर पहले के मुकाबले ज्यादा तोरई लगती है और उत्पादन में साफ बढ़ोतरी देखने को मिलती है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के किसान मानसून सीजन में सबसे ज्यादा क्या उगाते हैं, भारत से कितनी अलग वहां खेती?

ज्यादा उत्पादन के लिए इन बातों का भी रखें ध्यान

तोरई की खेती में सिर्फ 3G कटिंग अपनाना ही काफी नहीं है. अच्छी पैदावार के लिए खेत में पानी निकासी की सही व्यवस्था होना भी जरूरी है. मानसून में अगर खेत में पानी भर जाता है. तो जड़ें खराब हो सकती हैं. इसलिए समय-समय पर जैविक खाद देना जरूरी है. जिससे नई शाखाओं को पूरा पोषण मिलता रहे. 

बेल को सहारा देने के लिए मचान का इस्तेमाल करने से फल सीधे और अच्छी क्वालिटी के आते हैं. इसके साथ ही कीट और फफूंद दिखते ही उनका तुरंत खात्मा भी कर देना चाहिए. अगर किसान कटिंग के साथ सिंचाई, खाद और पौधों की देखभाल पर भी ध्यान दें तो एक ही बेल से लंबे समय तक ज्यादा फल हासिल किए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: खजूर की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, जानें कैसे बोते हैं इसका पेड़?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 27 Jun 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Ridge Gourd Farming News Ridge Gourd Cultivation
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