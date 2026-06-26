पाकिस्तान के किसान मानसून सीजन में सबसे ज्यादा क्या उगाते हैं, भारत से कितनी अलग वहां खेती?

Farming In Pakistan: मानसून सिर्फ भारत के किसानों के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की खेती के लिए भी बेहद अहम माना जाता है. बारिश शुरू होते ही वहां के खेतों में खरीफ सीजन की तैयारियां तेज हो जाती हैं. हालांकि दोनों देशों का मौसम, मिट्टी और खेती की कई चुनौतियां काफी हद तक मिलती-जुलती हैं. फिर भी फसलों का चुनाव और खेती का तरीका कई मामलों में अलग नजर आता है.

पाकिस्तान के किसान उन फसलों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो वहां की जलवायु और सिंचाई व्यवस्था के अनुकूल हों. वहीं भारत में अलग-अलग राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते खरीफ फसलों की अलग-अलग तरह की वैरायटी ज्यादा देखने को मिलती है. चलिए आपको बताते हैं पाकिस्तान के किसान मानसून सीजन में सबसे ज्यादा क्या उगाते हैं और भारत से कितनी अलग वहां खेती?

पाकिस्तान में कपास और धान की खेती ज्यादा उ

मानसून के दौरान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कपास, धान, गन्ना, मक्का और बाजरा जैसी फसलों की खेती की जाती है. खासकर पंजाब और सिंध प्रांत कपास और धान उत्पादन के बड़े सेंटर माने जाते हैं. यहां की खेती काफी हद तक नहर आधारित सिंचाई प्रणाली पर निर्भर करती है. इसलिए बारिश के साथ नहरों का पानी भी उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाता है.

कपास पाकिस्तान की प्रमुख नकदी फसलों में शामिल है और देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा आधार भी है. वहीं धान की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है जिसका एक हिस्सा एक्पोर्ट किया जाता है. कई इलाकों में मक्का और बाजरा जैसे कम पानी वाली फसलें भी किसान ज्यादा उगाते हैं

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भारत और पाकिस्तान की खेती में कितना फर्क?

भारत की बात करें तो यहां खरीफ सीजन में धान, मक्का, सोयाबीन, दालें, कपास, गन्ना और कई तरह के मोटे अनाज अलग-अलग राज्यों में उगाए जाते हैं. यहां की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग फसलें देखने को मिलती हैं. मौसम और जलवायु के हिसाब से खेती का तरीका बदलता रहता है. दूसरी ओर पाकिस्तान में खेती का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी और उसकी नहर प्रणाली पर निर्भर रहता है.

जबकि भारत में नहरों के साथ-साथ जमीन के नीचे का पानी, ट्यूबवेल, तालाब और नई सिंचाई तकनीकों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है. यहां बागवानी, फल, सब्जियां और मोटे अनाज की खेती को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. यही वजह है कि दोनों देशों में मानसून अहम जरूर है. लेकिन खेती का तरीका, अलग-अलग तरह की फसलें और कृषि व्यवस्था कई मामलों में अपनी अलग पहचान रखती है

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