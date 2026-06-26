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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपाकिस्तान के किसान मानसून सीजन में सबसे ज्यादा क्या उगाते हैं, भारत से कितनी अलग वहां खेती?

पाकिस्तान के किसान मानसून सीजन में सबसे ज्यादा क्या उगाते हैं, भारत से कितनी अलग वहां खेती?

Farming In Pakistan: पाकिस्तान में मानसून के दौरान कपास, धान और मक्के की खेती सबसे ज्यादा की जाती है. भारत के मुकाबले वहां कई चीजों की भारी कमी है. जिससे वहां खेती का खर्च बहुत ज्यादा आता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 26 Jun 2026 02:13 PM (IST)
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Farming In Pakistan: मानसून सिर्फ भारत के किसानों के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की खेती के लिए भी बेहद अहम माना जाता है. बारिश शुरू होते ही वहां के खेतों में खरीफ सीजन की तैयारियां तेज हो जाती हैं. हालांकि दोनों देशों का मौसम, मिट्टी और खेती की कई चुनौतियां काफी हद तक मिलती-जुलती हैं. फिर भी फसलों का चुनाव और खेती का तरीका कई मामलों में अलग नजर आता है. 

पाकिस्तान के किसान उन फसलों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो वहां की जलवायु और सिंचाई व्यवस्था के अनुकूल हों. वहीं भारत में अलग-अलग राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते खरीफ फसलों की अलग-अलग तरह की वैरायटी ज्यादा देखने को मिलती है. चलिए आपको बताते हैं पाकिस्तान के किसान मानसून सीजन में सबसे ज्यादा क्या उगाते हैं और भारत से कितनी अलग वहां खेती? 

पाकिस्तान में कपास और धान की खेती ज्यादा उ

मानसून के दौरान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कपास, धान, गन्ना, मक्का और बाजरा जैसी फसलों की खेती की जाती है. खासकर पंजाब और सिंध प्रांत कपास और धान उत्पादन के बड़े सेंटर माने जाते हैं. यहां की खेती काफी हद तक नहर आधारित सिंचाई प्रणाली पर निर्भर करती है. इसलिए बारिश के साथ नहरों का पानी भी उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाता है. 

कपास पाकिस्तान की प्रमुख नकदी फसलों में शामिल है और देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा आधार भी है. वहीं धान की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है जिसका एक हिस्सा एक्पोर्ट किया जाता है. कई इलाकों में मक्का और बाजरा जैसे कम पानी वाली फसलें भी किसान ज्यादा उगाते हैं

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भारत और पाकिस्तान की खेती में कितना फर्क?

भारत की बात करें तो यहां खरीफ सीजन में धान, मक्का, सोयाबीन, दालें, कपास, गन्ना और कई तरह के मोटे अनाज अलग-अलग राज्यों में उगाए जाते हैं. यहां की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग फसलें देखने को मिलती हैं. मौसम और जलवायु के हिसाब से खेती का तरीका बदलता रहता है. दूसरी ओर पाकिस्तान में खेती का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी और उसकी नहर प्रणाली पर निर्भर रहता है.

जबकि भारत में नहरों के साथ-साथ जमीन के नीचे का पानी, ट्यूबवेल, तालाब और नई सिंचाई तकनीकों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है. यहां बागवानी, फल, सब्जियां और मोटे अनाज की खेती को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. यही वजह है कि दोनों देशों में मानसून अहम जरूर है. लेकिन खेती का तरीका, अलग-अलग तरह की फसलें और कृषि व्यवस्था कई मामलों में अपनी अलग पहचान रखती है

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Jun 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Pakistan Farming Tips Farming News
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