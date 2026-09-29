कितने की आती है पुंगनूर गाय, जानें एक दिन में कितने लीटर देती है दूध?

भारत में गायों की कई देसी नस्लें हैं, लेकिन पुंगनूर गाय अपनी खास पहचान के कारण काफी जानी जाती है. आंध्र प्रदेश के चित्तूर क्षेत्र के पुंगनूर इलाके से जुड़ी यह नस्ल छोटे कद वाली मवेशी नस्लों में शामिल है. कम शरीर आकार के बावजूद पुंगनूर गाय अधिक फैट वाला दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है.

इसके संरक्षण को लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. वर्ष 2026 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के पशु नस्ल संरक्षण पुरस्कारों में पुंगनूर मवेशी के संरक्षण के लिए भी सम्मान दिया गया. ऐसे में आइए जानते हैं पुंगनूर गाय की खासियत, दूध देने की क्षमता और कुछ दिलचस्प बातें

पुंगनूर गाय की क्या खासियत है?

पुंगनूर गाय का शरीर छोटा और कॉम्पैक्ट होता है. इसका रंग सफेद, ग्रे, हल्का भूरा से लेकर गहरे भूरे या लाल रंग तक होता है. कई पशुओं के शरीर पर दूसरे रंग के धब्बे भी देखने को मिलते हैं. पुंगनूर गाय के पैर छोटे, सींग छोटे और माथा चौड़ा होता है. इस नस्ल की एक खासियत यह भी बताई जाती है कि यह कम संसाधनों में भी पाली जा सकती है.

एक दिन में कितना दूध देती है?

आंध्र प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग के अनुसार, यह गाय एक लैक्टेशन में करीब 1,100 किलो दूध तक दे सकती है और इसका औसत दैनिक उत्पादन लगभग 3.5 लीटर बताया गया है. इसमें दूध की फैट मात्रा करीब 5.4 परसेंट बताई गई है. ऐसे में सामान्य तौर पर पुंगनूर गाय से करीब 3 लीटर या उससे कुछ अधिक दूध प्रतिदिन मिलने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन हर गाय का उत्पादन एक सा नहीं होता.

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दूध में कितना फैट होता है?

पुंगनूर गाय के दूध में फैट की मात्रा सामान्य तौर पर अच्छी मानी जाती है. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के अनुसार पुंगनूर दूध का औसत फैट करीब 5 परसेंट दर्ज किया गया है. यही वजह है कि यह नस्ल दूध की गुणवत्ता के लिहाज से पशुपालकों के लिए आय का एक अच्छा स्त्रोत मानी जाती है.

कितने कीमत है पुंगनूर गाय की?

पुंगनूर गाय की कोई एक तय बाजार कीमत नहीं है. इसकी कीमत पशु की उम्र, दूध उत्पादन, स्वास्थ्य, नस्ल की शुद्धता, गर्भावस्था और वंश जैसी कई बातों पर निर्भर करती है. सितंबर 2026 में आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी क्षेत्र की ऑनलाइन पशु बिक्री लिस्टिंग में 5 साल की पुंगनूर गाय की कीमत 98,000 रुपये और 6 साल की गाय की कीमत 1 लाख रुपये बताई गई.

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