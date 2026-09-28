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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर की छत पर उगा सकते हैं ताजी हरी लौकी, केमिकल का नहीं रहेगा डर

घर की छत पर उगा सकते हैं ताजी हरी लौकी, केमिकल का नहीं रहेगा डर

बाजार की जहरीली और केमिकल वाली सब्जियों से बचना है. तो आप घर की छोटी सी छत पर ही एकदम ताजी और शुद्ध लौकी उगा सकते है. जान लें इसके लिए गमले को तैयार करने से लेकर देखभाल करने की टिप्स.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 28 Sep 2026 09:05 AM (IST)
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  • साठ दिनों में फल, कैंची से काटें, सेहतमंद लौकी पाएं.

आजकल बाजार में मिलने वाली सब्जियों का हाल तो आप जानते ही होंगे. सब्जियों को जल्दी बड़ा करने और चमकदार दिखाने के लिए खतरनाक केमिकल और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसी चीजें खाने से हमारे शरीर को फायदे की जगह भारी नुकसान पहुंचता है. तो साथ ही कई तरह की गंभीर बीमारियां घेर लेती हैं. अगर आप भी अपने परिवार को इन जहरीले केमिकल्स से बचाना चाहते हैं. तो इसका सबसे बढ़िया इलाज है कि अपनी छत पर ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना शुरू कर दें. 

आज हम आपको एक ऐसा शानदार तरीका बताने जा रहे हैं. जिसकी मदद से आप अपने घर की छत पर ही एकदम ताजी, हरी और बिना केमिकल वाली लौकी उगा सकते हैं. इसके लिए आपको छत के एक छोटे से कोने में रखा गमला या ग्रो बैग ही काम आ जाएगा. घर की छत पर उगी ताजी लौकी की सब्जी उगाने के लिए किन बातों का रखना होगा ध्यान जान लीजिए पूरी प्रोसेस. 

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कैसे तैयार करें सही गमला और मिट्टी?

घर की छत पर लौकी की अच्छी पैदावार लेनी है. तो सबसे पहले आपको इसके लिए सही गमला और मिट्टी का चुनाव करना बहुत जरूरी है. लौकी की बेल का फैलाव थोड़ा बड़ा होता है. इसलिए हमेशा कम से कम चौदह से सोलह इंच बड़े गमले या फिर मजबूत ग्रो बैग का ही इस्तेमाल करें. मिट्टी तैयार करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि वह एकदम भुरभुरी और उपजाऊ होनी चाहिए. 

सामान्य मिट्टी में 25 प्रतिशत गोबर की खाद, 25 प्रतिशत वर्मीकंपोस्ट और थोड़ी सी नीम की खली अच्छी तरह मिला लें जिससे पौधों को भरपूर पोषण मिल सके. गमलों के नीचे पानी निकलने के लिए छेद यानी ड्रेनेज होल जरूर रखें. वरना ज्यादा पानी रुकने से जड़ें सड़ सकती हैं. अच्छी और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी मिलने पर लौकी के बीज बहुत तेजी से अंकुरित होते हैं और पौधे की ग्रोथ अच्छे से शुरू हो जाती है. 


घर की छत पर उगा सकते हैं ताजी हरी लौकी, केमिकल का नहीं रहेगा डर

इन तीन बातों पर ध्यान दें

सिर्फ बीज बो देने भर से काम नहीं चलता. बल्कि लौकी के पौधे को समय पर धूप और पानी देना भी बहुत जरूरी है. लौकी के पौधे को अच्छी तरह बढ़ने के लिए दिनभर की तेज धूप की जरूरत होती है. इसलिए गमले को हमेशा छत पर ऐसी जगह रखें जहां भरपूर धूप आती हो. सिंचाई करते वक्त ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी बनी रहे लेकिन जलभराव बिल्कुल न हो, क्योंकि ज्यादा पानी पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है. 

जैसे-जैसे बेल बड़ी होने लगे उसे ऊपर की तरफ फैलाने के लिए किसी मजबूत बांस, लकड़ी या रस्सी का सहारा जरूर दें. जब बेल ऊपर की तरफ चढ़ती है और उस पर हरी-भहरी पत्तियां फैलती हैं. तो पौधे को हवा और धूप दोनों बराबर मात्रा में मिलती हैं. समय-समय पर हल्की निराई-गुड़ाई करने से मिट्टी की ताकत बनी रहती है और पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं जिससे उस पर जल्दी फल आने लगते हैं.

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महज 60 दिन में तैयार हो जाएगी लौकी

अगर आप सही तरीके से देखभाल करते हैं. तो लौकी के पौधे बीज बोने के महज 60 दिन के भीतर ही उस पर फल दिखने शुरू हो जाते हैं. पौधे पर जब छोटे-छोटे फूल आने लगें तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत रंग लाने लगी है और जल्द ही ताजी लौकी टूटने के लिए तैयार हो जाएगी. कीटों और बीमारियों से पौधे को बचाने के लिए समय-समय पर नीम के तेल का छिड़काव करते रहें जिससे कोई कीड़ा फसल को नुकसान न पहुंचा सके. 

जब लौकी सही साइज की हो जाए. तो उसे कैंची की मदद से काट लें. पौधे से खींचकर तोड़ने की गलती बिल्कुल न करें. घर की छत पर उगाई गई इन ताजी लौकियों का स्वाद बाजार की केमिकल वाली सब्जियों से कई गुना बेहतर होता है और यह सेहत भी काफी अच्छी होती है.


घर की छत पर उगा सकते हैं ताजी हरी लौकी, केमिकल का नहीं रहेगा डर

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 28 Sep 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Bottle Gourd Kitchen Gardening
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