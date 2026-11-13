ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरCrop Protection: बगैर कीटनाशनक भी सुरक्षित रहेंगी फसलें, किसान भाई कर लें यह काम

Crop Protection: बगैर कीटनाशनक भी सुरक्षित रहेंगी फसलें, किसान भाई कर लें यह काम

फसल को कीड़ों से बचाने के लिए हर बार कीटनाशक डालना जरूरी नहीं. कुछ देसी और प्राकृतिक तरीके अपनाकर भी किसान अपनी फसल की अच्छी देखभाल कर सकते हैं. जानिए कौन-से तरीके आएंगे काम.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 13 Nov 2026 07:31 AM (IST)
Preferred Sources

खेती में फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाना किसानों के लिए बड़ी चुनौती होती है. कई बार कीड़े लगने पर किसान तुरंत कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं. इससे फसल पर होने वाला खर्च बढ़ता है और दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है. लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं, जिनकी मदद से फसल को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है. इन तरीकों में खेत में कीड़ों को पकड़ने वाले जाल लगाना, मित्र कीटों का इस्तेमाल करना और फसल बदल-बदलकर बोना शामिल है. अगर किसान समय पर इन बातों का ध्यान रखें तो कीड़ों का असर कम किया जा सकता है.

 खेत में लगाएं फेरोमोन ट्रैप

फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से बचाने के लिए किसान फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह एक खास तरह का जाल होता है, जिसमें कीड़ों को आकर्षित करने वाली गंध लगाई जाती है. इसकी गंध से नर कीट जाल की तरफ आते हैं और उसमें फंस जाते हैं. इससे उनकी संख्या बढ़ने पर रोक लगाने में मदद मिलती है. खास बात यह है कि इसके लिए फसल पर दवा का छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती. किसान अपनी फसल में लगने वाले कीट के हिसाब से सही ट्रैप चुनें और उसे खेत में सही जगह पर लगाएं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
Winter Vegetable Care: सर्दियों में ओस बिगाड़ सकती है सब्जियों का खेल, बुवाई के बाद ऐसे रखें ख्याल
सर्दियों में ओस बिगाड़ सकती है सब्जियों का खेल, बुवाई के बाद ऐसे रखें ख्याल
एग्रीकल्चर
Sugarcane Farming: गन्ने की खेती के लिए मुफ्त बीज, खेत तक पहुंचाने का खर्च भी देगी सरकार
गन्ने की खेती के लिए मुफ्त बीज, खेत तक पहुंचाने का खर्च भी देगी सरकार
एग्रीकल्चर
Matar Mandi Rate: सर्दियों में मटर देगी तगड़ा मुनाफा, इन मंडियों में मिलेगा तगड़ा भाव
सर्दियों में मटर देगी तगड़ा मुनाफा, इन मंडियों में मिलेगा तगड़ा भाव
एग्रीकल्चर
Disaster Relief: उत्तराखंड में आपदा मुआवजे में बड़ा बदलाव, अब दोगुनी मिलेगी आर्थिक मदद
उत्तराखंड में आपदा मुआवजे में बड़ा बदलाव, अब दोगुनी मिलेगी आर्थिक मदद

यह भी पढ़ें : Buffalo Milk: ज्यादा दूध देने लगेगी आपकी भैंस, अपनाएं ये नेचुरल तरीके, खर्च भी बेहद कम 

मित्र कीट और फफूंद का लें सहारा

हर कीड़ा फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता. कुछ कीट और फफूंद ऐसे भी होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खत्म करने में मदद करते हैं. इन्हें मित्र कीट और मित्र फफूंद कहा जाता है. जैसे ब्यूवेरिया बासियाना नाम की एक खास फफूंद कुछ हानिकारक कीड़ों पर असर करता है. इसका इस्तेमाल सही तरीके से करने पर फसल में कीड़ों की संख्या कम करने में मदद मिलती है. इसके साथ ही खेत में गेंदा, तुलसी, लहसुन और प्याज जैसी पौधों को मुख्य फसल के साथ लगाने से भी कुछ कीटों को दूर रखने में मदद मिलती है. 

फसल बदलकर बोएं और खेत की निगरानी करें

अगर किसान हर साल एक ही खेत में एक ही फसल उगाते हैं तो कुछ कीड़ों और बीमारियों का असर बढ़ता है. इससे बचने के लिए फसल चक्र अपनाना अच्छा तरीका है. यानी एक फसल के बाद अगली बार दूसरी तरह की फसल बोएं. इससे मिट्टी की सेहत बनी रहती है और कुछ कीड़ों का बढ़ना भी रुकता है. इसके साथ ही खेत की रोजाना निगरानी करें. अगर पौधों पर शुरुआती दौर में कीड़े या उनके अंडे दिखाई दें तो उन्हें हाथ से हटाकर खत्म कर दें. खेत में गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का इस्तेमाल भी मिट्टी को बेहतर बनाने में मदद करता है. 

यह भी पढ़ें : Winter Crop Care: पाले से फसल बचाने के लिए कब करें सिंचाई? जानें सही समय 

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Winter Vegetable Care: सर्दियों में ओस बिगाड़ सकती है सब्जियों का खेल, बुवाई के बाद ऐसे रखें ख्याल
सर्दियों में ओस बिगाड़ सकती है सब्जियों का खेल, बुवाई के बाद ऐसे रखें ख्याल
एग्रीकल्चर
Sugarcane Farming: गन्ने की खेती के लिए मुफ्त बीज, खेत तक पहुंचाने का खर्च भी देगी सरकार
गन्ने की खेती के लिए मुफ्त बीज, खेत तक पहुंचाने का खर्च भी देगी सरकार
एग्रीकल्चर
Matar Mandi Rate: सर्दियों में मटर देगी तगड़ा मुनाफा, इन मंडियों में मिलेगा तगड़ा भाव
सर्दियों में मटर देगी तगड़ा मुनाफा, इन मंडियों में मिलेगा तगड़ा भाव
एग्रीकल्चर
Disaster Relief: उत्तराखंड में आपदा मुआवजे में बड़ा बदलाव, अब दोगुनी मिलेगी आर्थिक मदद
उत्तराखंड में आपदा मुआवजे में बड़ा बदलाव, अब दोगुनी मिलेगी आर्थिक मदद
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कुर्सी जाते-जाते ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू? क्या कहता है इजरायली कानून?
कुर्सी जाते-जाते ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू? क्या कहता है इजरायली कानून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दो IPS अधिकारियों के तबादले, अजय साहनी मुरादाबाद तो मुनिराज बरेली के DIG बने
यूपी में दो IPS अधिकारियों के तबादले, अजय साहनी मुरादाबाद तो मुनिराज बरेली के DIG बने
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर कप्तान, चौथे ODI में बदले 9 खिलाड़ी, देखें दोनों की प्लेइंग इलेवन
श्रेयस अय्यर कप्तान, चौथे ODI में बदले 9 खिलाड़ी, देखें दोनों की प्लेइंग इलेवन
बॉलीवुड
मिस इंडिया रही, 6 साल तक छिपाया शादी का राज, किस्से भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस जूही चावला के
जूही चावला: 6 साल तक छिपाया शादी का राज, अब हैं भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल से रिहाई, ED की गिरफ्तारी और फिर कस्टडी, आजम खान के साथ 13 दिन में क्या-क्या हुआ?
जेल से रिहाई, ED की गिरफ्तारी और फिर कस्टडी, आजम खान के साथ 13 दिन में क्या-क्या हुआ?
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन के अंदर आर्मी मैन और TTE में टिकट को लेकर हो गया लफड़ा, वीडियो वायरल
ट्रेन के अंदर आर्मी मैन और TTE में टिकट को लेकर हो गया लफड़ा, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
Smartphone Buying Guide : 5G फोन खरीदते समय किन फीचर्स पर ध्यान दें? समझें बैंड, प्रोसेसर और अपडेट का गणित
5G फोन खरीदते समय किन फीचर्स पर ध्यान दें? समझें बैंड, प्रोसेसर और अपडेट का गणित
जनरल नॉलेज
AI Revolution In Cinema: फिल्म स्टूडियोज की रीढ़ पर AI की दस्तक, तकनीक कैसे लिखेगी नया अध्याय?
फिल्म स्टूडियोज की रीढ़ पर AI की दस्तक, तकनीक कैसे लिखेगी नया अध्याय?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget