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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरWinter Vegetable Care: सर्दियों में ओस बिगाड़ सकती है सब्जियों का खेल, बुवाई के बाद ऐसे रखें ख्याल

Winter Vegetable Care: सर्दियों में ओस बिगाड़ सकती है सब्जियों का खेल, बुवाई के बाद ऐसे रखें ख्याल

Winter Vegetable Care: सर्दियों में गिरने वाली ओस और पाला सब्जियों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, जानिए बुवाई के बाद सिंचाई और देखभाल के वो आसान तरीके, जिनसे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 13 Nov 2026 07:13 AM (IST)
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Winter Vegetable Care: नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में ठंड ने दस्तक दे दी है और सुबह-शाम ओस गिरने का सिलसिला भी तेज हो गया है. यह मौसम रबी की सब्जियों जैसे आलू, टमाटर, मटर, गोभी, पालक और मिर्च की बुवाई और बढ़वार के लिए काफी अहम माना जाता है.

हालांकि, तापमान में गिरावट और रात में गिरने वाली भारी ओस कई बार नई बोई गई सब्जियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. पत्तियों पर लंबे समय तक ओस की नमी जमा रहने से फफूंद जनित रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, बुवाई के बाद कुछ आसान और सही तरीके अपनाकर किसान अपनी सब्जियों की फसल को ओस और पाले के नुकसान से पूरी तरह बचा सकते हैं.

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सही समय पर करें हल्की सिंचाई

सर्दियों के मौसम में सब्जियों की फसल को बार-बार या बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ओस के कारण मिट्टी में पहले से ही नमी बनी रहती है. लेकिन जब रात का तापमान काफी नीचे गिरने लगे और पाला पड़ने की आशंका हो, तब खेत में हल्की सिंचाई करना बेहद फायदेमंद होता है.

कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, शाम के समय हल्की सिंचाई करने से मिट्टी की नमी रातभर गर्मी को रोककर रखती है और जमीन का तापमान अचानक नीचे नहीं गिरता. इससे पौधों की जड़ें सुरक्षित रहती हैं. ध्यान रखें कि खेत में जलभराव बिल्कुल न होने दें, वरना जड़ गलन की समस्या हो सकती है.

पराली और पॉलिथीन शीट से दें सुरक्षा कवच

बुवाई के बाद जब बीज अंकुरित होकर छोटे पौधे बनते हैं, तब वे सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं. भारी ओस और ठंडी हवाओं से इन नन्हे पौधों को बचाने के लिए खेत की मेड़ों या पौधों के चारों ओर सूखी घास, पुआल या पराली की मल्चिंग करना एक कारगर उपाय है.

इसके अलावा रात के समय नर्सरी और छोटी क्यारियों को सफेद पॉलिथीन शीट या लो-टनल से ढक देना चाहिए. सुबह धूप निकलने पर पॉलिथीन को हटा दें ताकि पौधों को पर्याप्त धूप और हवा मिल सके.

खाद और छिड़काव में बरतें सावधानी

ठंड और ओस के मौसम में पौधों को संतुलित पोषण देना जरूरी है, लेकिन इस समय नाइट्रोजन या यूरिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. ज्यादा यूरिया डालने से पौधों की पत्तियां अधिक कोमल हो जाती हैं, जिन पर ओस और ठंड का असर जल्दी होता है और गलन बढ़ सकती है.

यदि फसल पर किसी तरह के पोषक तत्व या दवा का छिड़काव करना हो, तो उसे सुबह ओस सूखने के बाद और अच्छी धूप निकलने पर ही करें. गीली पत्तियों पर छिड़काव करने से दवा का असर कम हो जाता है.

यह भी पढ़ें: Mehndi Cultivation: 3 बीघा में करें मेहंदी की खेती, जमकर बरसेगा पैसा, लेकिन इन बातों का रखें ख्याल

खेत की साफ-सफाई और हवा का इंतजाम

सर्दियों में ओस के कारण खेत में खरपतवार भी तेजी से उगते हैं, जो पौधों की धूप और पोषण रोकते हैं. इसलिए समय-समय पर निराई-गुड़ाई करते रहें, लेकिन जिस दिन पाला पड़ने की चेतावनी हो, उस दिन मिट्टी की गुड़ाई न करें. साथ ही खेत की उत्तर-पश्चिम दिशा में हवा रोकने के लिए ऊंचे पौधे या बाड़ लगाने से बर्फीली हवाओं का सीधा असर सब्जियों पर नहीं पड़ता है.

यह भी पढ़ें: Winter Crop Care: पाले से फसल बचाने के लिए कब करें सिंचाई? जानें सही समय

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 07:13 AM (IST)
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