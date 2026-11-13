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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजेल से रिहाई, ED की गिरफ्तारी और फिर कस्टडी, आजम खान के साथ 13 दिन में क्या-क्या हुआ?

जेल से रिहाई, ED की गिरफ्तारी और फिर कस्टडी, आजम खान के साथ 13 दिन में क्या-क्या हुआ?

आजम खान 11 महीने बाद जेल से बाहर आए फिर ED ने गिरफ्तार कर लिया. रामपुर से डासना जेल और अब ED की कस्टडी तक कैसे पहुंचा मामला?

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 13 Nov 2026 07:09 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. कभी रामपुर जेल, फिर गाजियाबाद की डासना जेल और अब ED की हिरासत. पिछले कुछ दिनों में आजम खान के साथ घटनाक्रम तेजी से बदला है. 31 अक्टूबर को करीब 11 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम खान को रिहाई के तुरंत बाद ED ने गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उन्हें डासना जेल भेजा गया और अब जांच एजेंसी पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में ले गई है. इस पूरे घटनाक्रम के बीच अखिलेश यादव ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.

आजम खान 31 अक्टूबर 2026 को करीब 11 महीने बाद रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में उनकी 10 साल की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी थी.

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हालांकि, जेल से बाहर आने के कुछ ही समय बाद ED ने उन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया. इस तरह उनकी रिहाई के कुछ ही देर बाद उन्हें दोबारा हिरासत में जाना पड़ा.

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गाजियाबाद की डासना जेल भेजे गए आजम खान

ED की गिरफ्तारी के बाद आजम खान को गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इसके बाद उन्हें रामपुर की जगह गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया.

इस जेल शिफ्टिंग को लेकर भी काफी चर्चा हुई. इससे पहले अक्टूबर 2023 में उन्हें रामपुर जेल से सीतापुर जेल भेजा गया था. उस समय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था.

आजम खान की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं. 12 नवंबर को ED को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ के लिए चार दिन की कस्टडी मिल गई. इसके बाद रात करीब 8:30 बजे ED और CISF की टीम डासना जेल पहुंची और उन्हें अपने साथ ले गई. ED की कस्टडी 16 नवंबर शाम 4:30 बजे तक है.

जांच एजेंसी जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है. इस मामले में करीब 426.46 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है.

अखिलेश यादव ने जताई सुरक्षा को लेकर चिंता

आजम खान को डासना जेल से बाहर ले जाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशासन से आजम खान की सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की.

इससे पहले 12 नवंबर को शिवपाल सिंह यादव ने भी डासना जेल में आजम खान से मुलाकात की थी. मुलाकात के बाद उन्होंने जेल में आजम खान के साथ हो रहे व्यवहार पर सवाल उठाए थे.

16 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर नजर

अब आजम खान के मामले में 16 नवंबर का दिन अहम माना जा रहा है. ED की चार दिन की कस्टडी इसी दिन खत्म होगी. इसी तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके नए मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है.

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ऐसे में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि अदालत से उन्हें राहत मिलती है या उनकी न्यायिक हिरासत आगे बढ़ती है. फिलहाल आजम खान की कानूनी लड़ाई जारी है और उनके परिवार के साथ-साथ समाजवादी पार्टी की नजर भी आने वाले अदालती फैसलों पर टिकी है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Nov 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
UP NEWS AZam Khan
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