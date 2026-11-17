Poultry Farming Business: सर्दियों के मौसम में अंडे और चिकन की डिमांड काफी बढ़ जाती है. ऐसे में मुर्गी पालन करने वाले किसानों और पशुपालकों के लिए कमाई का अच्छा मौका बन सकता है. इन दिनों देसी मुर्गियों के साथ तुर्किश मुर्गियों का पालन भी लोगों के बीच पसंद किया जा रहा है. इस नस्ल का शरीर सामान्य देसी मुर्गियों के मुकाबले बड़ा होता है और वजन भी अच्छा रहता है.

साथ ही इसके मीट को नरम माना जाता है, जिसकी वजह से बाजार में इसकी मांग बढ़ रही है. किसान घर या खेत के आसपास खाली जगह में भी छोटे स्तर पर इसका पालन शुरू कर सकते हैं. सही खानपान और देखभाल की जाए तो यह खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन सकता है.

तुर्किश मुर्गियों की क्या है खासियत?

तुर्किश मुर्गियों की सबसे बड़ी खासियत इनका बड़ा शरीर और अच्छा वजन है. सामान्य देसी मुर्गियों की तुलना में इनका आकार बड़ा होता है. इनके मीट को भी नरम माना जाता है, इसलिए चिकन खाने वाले लोग इसे पसंद कर सकते हैं. सर्दियों में अंडे और चिकन की खपत बढ़ने से मुर्गी पालकों को बिक्री का अच्छा मौका मिल सकता है.

कम जगह में भी शुरू कर सकते हैं पालन

तुर्किश मुर्गी पालन शुरू करने के लिए किसान को बहुत बड़े फार्म की जरूरत नहीं होती. घर के आसपास या खेत में उपलब्ध खाली जगह का इस्तेमाल करके छोटे स्तर पर शुरुआत की जा सकती है. इसके लिए मुर्गियों को रखने की जगह साफ, सूखी और हवादार होनी चाहिए. ठंड के मौसम में उन्हें ठंडी हवा और नमी से बचाना भी जरूरी है. साथ ही, मुर्गियों को जरूरत के हिसाब से जगह मिलनी चाहिए, ताकि वे आसानी से घूम सकें और एक-दूसरे के संपर्क में ज्यादा भीड़ न हो.



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खानपान और साफ-सफाई का रखें ध्यान

मुर्गियों की अच्छी बढ़वार के लिए उनके खाने का खास ध्यान रखना जरूरी है.

उन्हें संतुलित दाना और साफ पानी समय पर देना चाहिए.

खाने में जरूरी पोषक तत्वों का होना भी जरूरी है.

मुर्गियों के रहने की जगह की नियमित सफाई करें और गंदगी जमा न होने दें.

बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से सलाह लें.

समय पर जरूरी टीकाकरण से नुकसान का खतरा कम किया जा सकता है.

खेती के साथ बन सकती है कमाई का जरिया

जो किसान पहले से खेती या पशुपालन करते हैं, वे इसी के साथ तुर्किश मुर्गी पालन का काम भी शुरू कर सकते हैं. इससे अंडे और मीट बेचकर कमाई का मौका मिल सकता है. शुरुआत में कम संख्या में मुर्गियां पालें और अनुभव के साथ काम बढ़ाएं. इससे खर्च और जोखिम को समझने में आसानी होगी.

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