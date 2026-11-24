Soil Health Card: खेती में अच्छी पैदावार पाने के लिए अच्छे बीज और खाद के साथ ये जानना भी जरूरी है कि, आपके खेत की मिट्टी में कौन-से पोषक तत्व मौजूद हैं और किस चीज की कमी है. कई बार किसान बिना मिट्टी की जांच कराए ही खेत में खाद और उर्वरक डाल देते हैं. इससे खेती का खर्च बढ़ता है और फसल को भी पूरा फायदा नहीं मिल पाता.

ऐसे में किसान फसल की बुवाई से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच मुफ्त में करा सकते हैं. इसके लिए सरकार की ओर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत मिट्टी की जांच कराकर किसान जान सकते हैं कि, खेत में किस खाद की कितनी जरूरत है.

कहां और कैसे कराएं मिट्टी की जांच?

मिट्टी की जांच कराने के लिए किसान अपने जिले के कृषि अधिकारी या ब्लॉक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी सरकारी मिट्टी जांच केंद्र पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं. इस योजना के तहत किसान के खेत से मिट्टी का नमूना लिया जाता है और उसे टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है. इसके लिए पहले अधिकारी यह पता करते हैं कि, किसान के गांव में मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बनाने का काम चल रहा है या नहीं. इसके बाद सरकारी कर्मचारी खेत पर पहुंचते हैं और जरूरी जानकारी जुटाते हैं. खेत का रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद मिट्टी का नमूना लेकर टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है.

मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाता है?

मिट्टी की सही जांच के लिए नमूना सही तरीके से लेना सबसे जरूरी है. आमतौर पर खेत के अलग-अलग हिस्सों से मिट्टी ली जाती है. इसके लिए जमीन में करीब 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा वी आकार का गड्ढा बनाया जाता है. खेत के चारों कोनों और बीच के हिस्से से मिट्टी लेकर उसका नमूना तैयार किया जाता है. मिट्टी में मौजूद घास, कंकड़ और दूसरी चीजें अलग कर दी जाती हैं. ऐसे में अगर आप खुद नमूना लेकर जा रहे हैं तो पहले कृषि विभाग से सही तरीका जान लें.



यह भी पढ़ें: फसल खरीद व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब AgriStack पर करना होगा रजिस्ट्रेशन

जांच के बाद मिलता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड

लैब में मिट्टी का नमूना पहुंचने के बाद उसकी जांच की जाती है. इसमें देखा जाता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, आयरन और दूसरे पोषक तत्व कितनी मात्रा में मौजूद हैं. इसके अलावा मिट्टी में खारापन, अम्लीयपन और जैविक कार्बन की स्थिति भी देखी जाती है. इस जांच के बाद किसान के खेत की रिपोर्ट तैयार होती है, जिसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं.

कार्ड से किसान को क्या फायदा होगा?

मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलने के बाद किसान को पता चल जाता है कि, उसके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और कौन-सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए. इसमें मिट्टी के हिसाब से फसल चुनने की सलाह भी दी जाती है. इससे किसान बिना जरूरत ज्यादा खाद डालने से बच सकते हैं.

यह भी पढ़ें: एग्रीकल्चर पास युवाओं को 4.5 लाख का लोन, ऐसे करें आवेदन