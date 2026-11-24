Co 18231 Sugarcane: उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान गन्ने की खेती करते हैं. लेकिन गन्ने की खेती में अच्छी कमाई के लिए सही किस्म का चुनाव करना बहुत जरूरी है. कई बार तेज हवा, आंधी और बेमौसम बारिश की वजह से गन्ने की फसल खेत में गिर जाती है. इससे पैदावार पर असर पड़ता है और कटाई में भी परेशानी होती है.

वहीं, खेत में पानी भरने से गन्ने के बीज सड़ने और फसल का जमाव खराब होने का डर रहता है. ऐसे में किसानों के लिए गन्ने की एक ऐसी किस्म है, जो इन परेशानियों के बीच भी अच्छी बढ़वार दिखाती है. इस किस्म का नाम को.शा. 18231 है. यह किस्म जलभराव की स्थिति में भी जल्दी खराब नहीं होती और तेज हवा में आसानी से गिरती भी नहीं है.

13 फीट तक ऊंचा होता है गन्ना

को.शा. 18231 किस्म किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका अच्छा जमाव और बढ़वार है. इस किस्म के गन्ने की पोरियां लंबी होती हैं और पौधा करीब 12 से 13 फीट तक ऊंचा हो सकता है. इसकी पत्तियां भी लंबे समय तक हरी बनी रहती हैं. इससे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है. गन्ने की लंबाई और मोटाई का असर उसके वजन पर भी पड़ता है, जिससे किसानों को बेहतर उत्पादन मिलने की उम्मीद रहती है.

खेत में पानी भरने पर भी नहीं जल्दी सड़ता

गन्ने की बुवाई के बाद अगर लगातार बारिश हो जाए तो खेत में पानी भर जाता है. ऐसी स्थिति में कई बार गन्ने के बीज जमीन के अंदर ही सड़ने लगते हैं. इससे पौधों का जमाव ठीक से नहीं हो पाता और किसानों को दोबारा बुवाई करनी पड़ सकती है. लेकिन को.शा. 18231 किस्म की खासियत है कि खेत में कुछ दिनों तक पानी भरा रहने के बावजूद इसके बीज जल्दी नहीं सड़ते. यह आसानी से अंकुरित होकर जमीन से बाहर निकल आते हैं. इससे फसल की शुरुआत अच्छी होने में मदद मिलती है.



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प्राकृतिक तरीके से निकलते हैं ज्यादा कल्ले

इस किस्म में प्राकृतिक रूप से कल्ले निकलने की क्षमता भी अच्छी होती है. यानी की एक पौधे से कई नए तने निकलते हैं. इससे खेत में गन्ने के पौधों की संख्या बढ़ती है और फसल अच्छी तरह फैलती है. गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए शुरुआत में पौधों का सही तरीके से जमना और कल्ले निकलना बहुत जरूरी होता है.

तेज हवा में फसल गिरने का खतरा कम

गन्ने की खेती में आंधी और तूफान किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन जाते हैं. तेज हवा चलने पर कई किस्मों के गन्ने खेत में गिर जाते हैं. इससे गन्ने की बढ़वार और कटाई दोनों प्रभावित होती हैं. लेकिन को.शा. 18231 किस्म के पौधे मजबूत माने जाते हैं और तेज हवा में आसानी से नहीं गिरते.

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