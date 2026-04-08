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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM किसान की 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, इस कार्ड के बिना खाते में नहीं आएंगे पैसे

PM किसान की 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, इस कार्ड के बिना खाते में नहीं आएंगे पैसे

PM Kisan Yojana Farmer ID Card: पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. अब लाभार्थियों को फार्मर आईडी कार्ड के बिना 2000 रुपये की अगली किस्त नहीं मिलेगी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 08 Apr 2026 06:59 AM (IST)
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PM Kisan Yojana Farmer ID Card: देश में करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं. जिन्हें अब इसकी 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर है. इन करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. सरकार ने अब नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए किसान आईडी कार्ड (Farmer ID Card) को मैंडेटरी करने की तैयारी कर ली है. अगर आपके पास यह खास पहचान पत्र नहीं है. 

तो मुमकिन है कि 2000 रुपये की अगली किस्त आपके खाते में न पहुंचे. इस डिजिटल कार्ड का मकसद योजना में लाभ सिर्फ पात्र किसानों तक ही पहुंचाना है. सरकार अब तकनीक के जरिए खेती-किसानी को पूरी तरह डिजिटल फ्रेमवर्क में ला रही है. जिससे बिचौलियों और फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म हो सके. अगर आप भी लेते हैं योजना में लाभ तो जान लें ये अपडेट.

किसान आईडी कार्ड अब जरूरी

सरकार अब हर लाभार्थी किसान की एक यूनिक डिजिटल पहचान तैयार कर रही है. जिसे किसान आईडी कार्ड कहा जा रहा है. यह आधार कार्ड की तरह ही एक विशिष्ट पहचान पत्र होगा. जिसमें किसान की भूमि, फसल और व्यक्तिगत जानकारी का पूरा डेटाबेस सुरक्षित रहेगा.

  • इस कार्ड के जरिए सरकार को यह ट्रैक करने में आसानी होगी कि किस किसान को योजना का लाभ मिल रहा है और किसकी पात्रता संदिग्ध है.
  • आने वाले समय में पीएम किसान की 23वीं किस्त समेत तमाम सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ इसी आईडी कार्ड के जरिए फिल्टर किया जाएगा.

यह कदम कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा 'गेम चेंजर' साबित होने वाला है, जिससे पात्र किसानों को बिना किसी देरी के सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा मिल सकेगा.

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घर बैठे ऐसे करें अप्लाई

किसान आईडी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को सरकार ने काफी सरल और यूजर-फ्रेंडली रखा है, ताकि गांव के किसान भी इसे आसानी से पूरा कर सकें. इसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल या संबंधित राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.

  • सबसे पहले पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • जिसके बाद आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा.
  • ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको अपनी जमीन के दस्तावेज (खतौनी) और बैंक डिटेल्स अपडेट करने होंगे.
  • जिसके आधार पर आपकी डिजिटल आईडी जनरेट हो जाएगी.

अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है, तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी इस काम को चंद मिनटों में पूरा करवा सकते हैं.

इन दो चीजों का रखें ध्यान

सिर्फ आईडी कार्ड बनवाना ही काफी नहीं है. 23वीं किस्त पाने के लिए आपको अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) और लैंड सीडिंग (Land Seeding) का स्टेटस भी चेक कर लेना चाहिए. अक्सर इन्हीं तकनीकी खामियों की वजह से लाखों किसानों का पैसा अटक जाता है.

  • पीएम किसान ऐप या वेबसाइट के जरिए अपनी केवाईसी स्टेटस चेक करें.
  • अगर वह पेंडिंग है तो चेहरे के वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक्स के जरिए इसे तुरंत पूरा करें.
  • लैंड सीडिंग वेरिफाई करने के लिए अपने पटवारी या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें.
  • जिससे आपका डेटा सरकारी रिकॉर्ड में वेरिफाइड नजर आए.

इन जरूरी प्रोसेस को नजरअंदाज करना आपकी अगली किस्त पर भारी पड़ सकता है. इसलिए पोर्टल पर अपना बेनेफिशियरी स्टेटस चेक जरूर करें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 08 Apr 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News PM Kisan Yojana Kisan Yojana
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