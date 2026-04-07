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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाहोमटाउन में रश्मिका-विजय का ग्रैंड रिसेप्शन, हाथों में हाथ डाल रोमांटिक एंट्री ने लूटी महफिल, देखें तस्वीरें

होमटाउन में रश्मिका-विजय का ग्रैंड रिसेप्शन, हाथों में हाथ डाल रोमांटिक एंट्री ने लूटी महफिल, देखें तस्वीरें

Rashmika Vijay Reception: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का कूर्ग रिसेप्शन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. पारंपरिक अंदाज में दोनों हाथ पकड़कर एंट्री और उनकी प्यारी केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Apr 2026 09:14 PM (IST)
Rashmika Vijay Reception: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का कूर्ग रिसेप्शन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. पारंपरिक अंदाज में दोनों हाथ पकड़कर एंट्री और उनकी प्यारी केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक बार फिर अपनी केमिस्ट्री को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में रश्मिका ने 5 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाया है और इसके बाद दोनों ने अपने होमटाउन कूर्ग (कोडागु) में एक खास रिसेप्शन रखा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस मौके पर दोनों का पारंपरिक अंदाज देखने को मिला. दोनों को साथ देखकर फैंस काफी खुश दिखे और जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

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इस रिसेप्शन में दोनों हाथों में हाथ डालकर एंट्री करते नजर आए, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. तस्वीरों में उनकी केमिस्ट्री बहुत प्यारी लग रही है.
इस रिसेप्शन में दोनों हाथों में हाथ डालकर एंट्री करते नजर आए, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. तस्वीरों में उनकी केमिस्ट्री बहुत प्यारी लग रही है.
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रश्मिका ने इस खास मौके पर सिल्क की खूबसूरत साड़ी पहनी, जिसे उन्होंने कोडावा स्टाइल में ड्रेप किया था. साड़ी का कलर बहुत रॉयल लग रहा था, जिसने पूरे लुक को ट्रेडिशनल टच दिया.
रश्मिका ने इस खास मौके पर सिल्क की खूबसूरत साड़ी पहनी, जिसे उन्होंने कोडावा स्टाइल में ड्रेप किया था. साड़ी का कलर बहुत रॉयल लग रहा था, जिसने पूरे लुक को ट्रेडिशनल टच दिया.
Published at : 07 Apr 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna

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