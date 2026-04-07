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होमटाउन में रश्मिका-विजय का ग्रैंड रिसेप्शन, हाथों में हाथ डाल रोमांटिक एंट्री ने लूटी महफिल, देखें तस्वीरें
Rashmika Vijay Reception: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का कूर्ग रिसेप्शन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. पारंपरिक अंदाज में दोनों हाथ पकड़कर एंट्री और उनकी प्यारी केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक बार फिर अपनी केमिस्ट्री को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में रश्मिका ने 5 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाया है और इसके बाद दोनों ने अपने होमटाउन कूर्ग (कोडागु) में एक खास रिसेप्शन रखा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस मौके पर दोनों का पारंपरिक अंदाज देखने को मिला. दोनों को साथ देखकर फैंस काफी खुश दिखे और जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 09:14 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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