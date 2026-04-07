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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगुड़हल की खेती से चमक सकती है किस्मत, पूजा और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में है भारी डिमांड

गुड़हल की खेती से चमक सकती है किस्मत, पूजा और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में है भारी डिमांड

Hibiscus Cultivation Tips: सफेद गुड़हल की खेती किसानों के लिए एक शानदार जैकपॉट साबित हो रही है. मार्केट में इसकी कमी और हाई डिमांड के चलते इसके दाम काफी अच्छे मिलते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 07 Apr 2026 05:08 PM (IST)
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Hibiscus Cultivation Tips: पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करने की चाह रखने वाले किसानों के लिए सफेद गुड़हल एक जैकपॉट साबित हो रहा है. जिन इलाकों में इसकी उपलब्धता कम है. वहां इसका डिमांड ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है. यह सिर्फ एक सजावटी फूल नहीं है. बल्कि आयुर्वेद और ब्यूटी इंडस्ट्री का एक पावरहाउस है. सफेद गुड़हल की खासियत इसके औषधीय गुण हैं. जो इसे आम लाल गुड़हल से कहीं ज्यादा कीमती और यूनिक बनाते हैं. 

उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से इसकी कलमें मंगवाकर अब मैदानी इलाकों के किसान भी इसे अपना रहे हैं. कम मेहनत, सीमित संसाधन और साल भर मिलने वाली पैदावार की वजह से यह फसल छोटे और मंझोले किसानों की तकदीर बदलने का माद्दा रखती है. अगर आप भी अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं. तो सफेद गुड़हल की खेती एक स्मार्ट और मॉडर्न चॉइस है.

सफेद गुड़हल औषधीय खजाना

सफेद गुड़हल की मांग बाजार में इसलिए ज्यादा है क्योंकि यह दुर्लभ है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बेमिसाल हैं. आयुर्वेद में इसे बालों को प्राकृतिक रूप से काला और मजबूत बनाने के लिए मैजिक इंग्रीडिएंट माना जाता है. त्वचा संबंधी बीमारियों और घावों को भरने के लिए इसके पेस्ट का इस्तेमाल सदियों से ग्रामीण अंचलों में किया जा रहा है.

  • मार्केट में इसकी कमी के कारण प्रतिस्पर्धा कम है और मुनाफा काफी ज्यादा मिलता है.
  • इसके अर्क का उपयोग अब मॉडर्न कॉस्मेटिक ब्रांड्स अपने प्रीमियम शैम्पू और फेस सीरम में बड़े पैमाने पर कर रहे हैं.

सुंदरता और सेहत का यह अनोखा मेल इस फूल को किसानों के लिए एक भरोसेमंद कैश क्रॉप बनाता है. जिसकी मांग बाजार में कभी खत्म नहीं होने वाली.

यह भी पढ़ें: Kisan Credit Card: कैसे बनता है किसान क्रेडिट कार्ड, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

इन वजहों से मार्केट की भारी डिमांड

भारतीय संस्कृति में सफेद गुड़हल का आध्यात्मिक स्थान बहुत ऊंचा है. भगवान शिव और माता दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना में इन फूलों को अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है. त्योहारों और शादियों के सीजन में मंदिरों और फूलों की मंडियों में सफेद गुड़हल की किल्लत हो जाती है. जिससे इसके दाम अचानक आसमान छूने लगते हैं.

  • पूजा-पाठ के अलावा, दवा कंपनियाँ इसके सूखे फूलों और पत्तियों को भारी मात्रा में थोक भाव पर खरीदती हैं.
  • लोकल मार्केट से लेकर बड़े शहरों की मंडियों तक इसकी सप्लाई चेन बहुत मजबूत है जिससे किसानों को बिचौलियों का डर नहीं रहता.

धार्मिक आस्था और कमर्शियल वैल्यू का यह तालमेल किसानों को हर सीजन में एक फिक्स्ड और सुरक्षित इनकम की गारंटी देता है.

कम समय में बंपर रिटर्न

सफेद गुड़हल की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करना बेहद आसान है. बरसात के मौसम में इसकी कलम लगाकर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं. यह पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और महज 6 महीने के भीतर आपको फूल देना शुरू कर देता है. इसकी देखरेख में बहुत ज्यादा तामझाम या महंगे कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ती.

  • एक बार पौधा तैयार हो जाने पर यह सालों तक पैदावार देता रहता है. जिससे बार-बार बुवाई का झंझट खत्म हो जाता है.
  • इसे खेत की मेड़ों या बगीचे के खाली हिस्सों में लगाकर आप अपनी जमीन का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं.

कम लागत, हाई डिमांड और डबल प्रॉफिट के चलते सफेद गुड़हल आज के दौर की सबसे प्रोग्रेसिव फार्मिंग का हिस्सा बन चुका है.

यह भी पढ़ें: अब सिर्फ फसलों के भरोसे न रहें किसान, मछली पालन से एक साल में कमाएं 4 लाख

 

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 07 Apr 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Hibiscus
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