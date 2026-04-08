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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026: आज दिल्ली की लास्ट मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, DC vs GT मैच के मद्देनजर लिया गया फैसला, पढ़ लीजिए अपडेट

IPL 2026: आज दिल्ली की लास्ट मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, DC vs GT मैच के मद्देनजर लिया गया फैसला, पढ़ लीजिए अपडेट

DC vs GT 2026: IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच है. ये मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने अपनी लास्ट ट्रेन के टाइम में बदलाव किया है.

By : शिवम | Updated at : 08 Apr 2026 06:57 AM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 19 (IPL 2026) का 14वां मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. ये दिल्ली में शाम को होने वाला पहला मैच है, इससे पहले संस्करण का एक मैच यहां दोपहर में खेला गया था. आज होने वाले मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की लास्ट ट्रेन के टाइम को बढ़ाया गया है. DMRC ने आधिकारिक सोशल मीडिया पर सभी रूट की ट्रेन की डिटेल शेयर की.

DMRC ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया, "दिल्ली मेट्रो ने 8 अप्रैल 2026 को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले IPL मैच के लिए सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन के समय को बढ़ा दिया है, ताकि मैच के बाद घर लौट रहे सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए यात्रा सुगम और परेशानी-मुक्त हो सके."

येलो लाइन की बात करें तो समयपुर बादली से लेकर गुरुग्राम तक की ट्रेन का आखिरी समय 11 बजे है, लेकिन आज आखिरी ट्रेन रात 12 बजकर 20 मिनट पर जाएगी. वहीं गुरुग्राम से समयपुर बादली वाली आखिरी ट्रेन 11 बजकर 45 मिनट पर जाएगी.

दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर वैशाली से द्वारका और नॉएडा से द्वारका जाने वाली आखरी ट्रेन का समय 11 बजे से बढाकर रात 12 बजे कर दिया गया है. पिंक लाइन पर मौजपुर से शिव विहार जाने वाली ट्रेन का आखिरी समय रात 12 बजकर 20 मिनट है, जिसे बढ़ाकर 1:55 कर दिया गया है.

GT को पहली जीत की तलाश

अभी तक हुए 2 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी और बल्लेबाजी शानदार नजर आई है, टीम ने अपने दोनों मैच जीते हैं. दूसरी तरफ शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस को अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है, ये उनका तीसरा मैच है. गुजरात अपने शुरूआती दोनों मैच हारकर आ रही है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 08 Apr 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Delhi Metro Arun Jaitley Stadium DC Vs GT IPL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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