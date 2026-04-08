इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 19 (IPL 2026) का 14वां मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. ये दिल्ली में शाम को होने वाला पहला मैच है, इससे पहले संस्करण का एक मैच यहां दोपहर में खेला गया था. आज होने वाले मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की लास्ट ट्रेन के टाइम को बढ़ाया गया है. DMRC ने आधिकारिक सोशल मीडिया पर सभी रूट की ट्रेन की डिटेल शेयर की.

DMRC ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया, "दिल्ली मेट्रो ने 8 अप्रैल 2026 को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले IPL मैच के लिए सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन के समय को बढ़ा दिया है, ताकि मैच के बाद घर लौट रहे सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए यात्रा सुगम और परेशानी-मुक्त हो सके."

येलो लाइन की बात करें तो समयपुर बादली से लेकर गुरुग्राम तक की ट्रेन का आखिरी समय 11 बजे है, लेकिन आज आखिरी ट्रेन रात 12 बजकर 20 मिनट पर जाएगी. वहीं गुरुग्राम से समयपुर बादली वाली आखिरी ट्रेन 11 बजकर 45 मिनट पर जाएगी.

दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर वैशाली से द्वारका और नॉएडा से द्वारका जाने वाली आखरी ट्रेन का समय 11 बजे से बढाकर रात 12 बजे कर दिया गया है. पिंक लाइन पर मौजपुर से शिव विहार जाने वाली ट्रेन का आखिरी समय रात 12 बजकर 20 मिनट है, जिसे बढ़ाकर 1:55 कर दिया गया है.

Delhi Metro has extended last train timings on all lines for IPL match at Arun Jaitley Stadium on 8th April 2026, ensuring smooth and hassle-free travel for all cricket lovers heading home after the game.@DelhiCapitals @gujarat_titans #DelhiMetro #IPL2026 pic.twitter.com/rXsESkKk6R — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) April 7, 2026

GT को पहली जीत की तलाश

अभी तक हुए 2 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी और बल्लेबाजी शानदार नजर आई है, टीम ने अपने दोनों मैच जीते हैं. दूसरी तरफ शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस को अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है, ये उनका तीसरा मैच है. गुजरात अपने शुरूआती दोनों मैच हारकर आ रही है.