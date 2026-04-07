बीजेपी ने पुलिस और EC दोनों के पास मल्लिकार्जुन खरगे की दर्ज कराई शिकायत, ऐसा क्या कह दिया कांग्रेस अध्यक्ष ने?
BJP Lodge FIR against Mallikarjun Kharge: बीजेपी नेताओं का कहना है कि खरगे के बयान न सिर्फ बीजेपी और RSS को अपमानित करते हैं, बल्कि पूरे समाज में विभाजन पैदा करने वाले हैं.
असम चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता ही जा रही है. पवन खेरा के आवास पर पुलिस के पहुंचने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर भी बीजेपी ने हल्ला बोला है. खरगे के खिलाफ असम बीजेपी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि खरगे ने 6 अप्रैल को असम के श्रीभूमि जिले के नीलाबाजार में एक रैली के दौरान भड़काऊ और अपमानजनक भाषण दिया.
बीजेपी असम प्रदेश इकाई के प्रवक्ता रंजीब कुमार शर्मा ने बशिष्ठ पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया है कि खरगे ने बीजेपी और RSS की विचारधारा को 'जहरीला' बताया और इन दोनों को 'जहरीले सांप' की उपमा दी. साथ ही उन्होंने बीजेपी को खत्म करने का आह्वान भी किया.
क्या कहा गया शिकायत में?
शिकायतकर्ता ने कहा कि खरगे के इन बयानों से बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं. आरोप है कि ऐसे बयान समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं. इससे असम के मूल निवासियों के बीच झड़पें भी हो सकती हैं. रंजीब कुमार शर्मा ने पुलिस को दिए आवेदन में लिखा, खरगे शत्रुता बढ़ावा देने और सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए.
स्पीच का सोशल मीडिया लिंक भी सबूत के रूप में FIR के साथ जोड़ा गया है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि खरगे के बयान न सिर्फ बीजेपी और RSS को अपमानित करते हैं, बल्कि पूरे समाज में विभाजन पैदा करने वाले हैं. बीजेपी ने खरगे के खिलाफ निर्वाचन आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है.
पार्टी प्रवक्ता ने साधा कांग्रेस पर निशाना
बीजेपी की असम इकाई के प्रवक्ता प्रांजल कलिता ने एक बयान में कहा कि जहां एक ओर कांग्रेस नेता बार-बार संविधान का पालन करने का दावा करते हैं, वहीं उनके कार्य ‘संवैधानिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत हैं.'
पुलिस कर रही है मामले की जांच
पार्टी ने मांग की है कि पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन ले. पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है. बशिष्ठ थाने के अधिकारी-प्रभारी ने बताया कि शिकायत की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी.इस मामले पर कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.यह घटना ऐसे समय में हुई है जब असम में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा बताते हुए कहा कि खरगे के बयान न सिर्फ अनुचित हैं, बल्कि देश की एकता और अखंडता के खिलाफ भी हैं.
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Source: IOCL