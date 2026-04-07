किसान कैसे उगा सकते हैं एक खेत में कई फसलें? यहां समझें पूरा तरीका

Mixed Cropping: किसान अक्सर सोचते हैं कि एक ही जमीन से ज्यादा कमाई कैसे की जाए. साथ ही आज के समय में खेती में लागत बढ़ती जा रही है और मुनाफा कम होता जा रहा है. खेती की लागत बढ़ती जा रही है, मौसम का भी भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे. ऐसे में अगर किसान नई तकनीकों को अपनाकर अपनी कम जमीन में भी ज्यादा आमदनी बढ़ा सके तो यह हर किसान के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है.

आज हम आपको ऐसा ही तरीका बता रहे हैं, जिसमें आप एक ही खेत में फूल, सब्जियां और अनाज तीनों उगा सकते हैं. जिसे मिश्रित खेती (Mixed Cropping) या बहु-फसली खेती (Multi Cropping) भी कहा जाता है. इसकी खास बात यह है कि इससे किसान को सालभर अलग-अलग समय पर कमाई होती रहती है.

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क्या है मिश्रित खेती ?

सबसे पहले समझें कि मिश्रित खेती क्या होती है. इसमें किसान एक ही खेत में एक साथ या अलग-अलग समय पर दो या उससे ज्यादा फसलें उगाते हैं. साथ ही मल्टी क्रॉपिंग मॉडल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें किसान किसी एक फसल पर निर्भर नहीं रहता. उदाहरण के तौर पर समझे तो अनाज देर से तैयार होता है, लेकिन सब्जियां जल्दी-जल्दी बिकती रहती हैं और फूलों की मांग पूरे साल बनी रहती है. इससे किसान को तीन अलग-अलग जगहों से आमदनी मिलती रहती है. इस तरीके को अपनाने के लिए सबसे जरूरी है सही फसलों का चुनाव.ऐसी फसलें चुनें जिनकी जड़ों की गहराई अलग-अलग हो और पोषक तत्वों की जरूरत भी अलग हो.

फूलों की कर सकते हैं खेती

खेत की खाली किनारों पर फूलों की खेती आसानी से की जा सकती है. ज्यादातर किसान गेंदा, सूरजमुखी जैसे फूल लगाते हैं क्योंकि इनमें लागत कम आती है और बाजार भाव अच्छे मिल जाते हैं. साथ ही शादी पार्टियों, त्योहारों और रोजमर्रा के बाजार में फूलों की मांग हमेशा रहती है. कई किसान सिर्फ फूलों की वजह से 30 से 40 हजार रुपये तक का फायदा निकाल लेते हैं.

सब्जियां उगाकर रोजाना कमाई

सब्जियां की फसल खेती का वह हिस्सा हैं, जो सबसे जल्दी पैसा देती हैं. अगर खेत में लोकी, भिंडी, टमाटर, बैंगन, तोरई जैसी सब्जियां लगा दी जाएं, तो हर हफ्ते तोड़ कर इसे किसान बाजार में बेच सकता है. साथ ही अनाज की तरह सब्जियों को तैयार होने में महीनों का समय नहीं लगता. इससे कमाई लगातार होती रहती है और किसान की रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं.

अनाज की फसल से कमाई

अनाज की फसल किसान की मुख्य आमदनी होती है. धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें खेत के बड़े हिस्से में लगाई जाती हैं. अनाज का फायदा दोहरा होता है. एक तो सालभर की जरूरतें पूरी होती हैं, दूसरा मंडी में बेचकर सुरक्षित कमाई मिलती है. इसलिए बाकी फसलों के साथ अनाज को शामिल करना खेती का स्थिर आधार बनाता है.

तीनों फसलें एक साथ कैसे लगाएं?

फूलों को खेत की मेड़ या किनारों और खाली जगह पर लगाएं.

सब्जियों को बीच की जगह या फूलों की कतारों के बीच लगाएं.

अनाज को खेत के मुख्य हिस्से में बोएं.

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