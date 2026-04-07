हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMixed Cropping: किसान कैसे उगा सकते हैं एक खेत में कई फसलें? यहां समझें पूरा तरीका

Mixed Cropping: किसान कैसे उगा सकते हैं एक खेत में कई फसलें? यहां समझें पूरा तरीका

Mixed Cropping: आप खेती से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो मल्टी क्रॉपिंग एक बेहतरीन तरीका हो सकता है. इस मॉडल में किसान एक ही खेत में फूल, सब्जियां और अनाज जैसी अलग अलग फसलें उगाकर सालभर कमाई कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 07 Apr 2026 06:45 PM (IST)
Preferred Sources

Mixed Cropping: किसान अक्सर सोचते हैं कि एक ही जमीन से ज्यादा कमाई कैसे की जाए. साथ ही आज के समय में खेती में लागत बढ़ती  जा रही है और मुनाफा कम होता जा रहा है. खेती की लागत बढ़ती जा रही है, मौसम का भी भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे. ऐसे में अगर  किसान नई तकनीकों को अपनाकर अपनी कम जमीन में भी ज्यादा आमदनी बढ़ा सके तो यह हर किसान के लिए बड़ी राहत की बात  हो सकती है.

आज हम आपको ऐसा ही तरीका बता रहे हैं, जिसमें आप एक ही खेत में फूल, सब्जियां और अनाज तीनों उगा सकते हैं. जिसे मिश्रित खेती (Mixed Cropping) या बहु-फसली खेती (Multi Cropping) भी कहा जाता है. इसकी खास बात यह है कि इससे किसान को सालभर अलग-अलग समय पर कमाई होती रहती है.

यह भी पढ़ेंः किचन गार्डन से बनाएं सेहतमंद लाइफ, जानें गमलों में सब्जियां उगाने का सबसे आसान तरीका

क्या है मिश्रित खेती ? 

सबसे पहले समझें कि मिश्रित खेती क्या होती है. इसमें किसान एक ही खेत में एक साथ या अलग-अलग समय पर दो या उससे ज्यादा फसलें उगाते हैं. साथ ही मल्टी क्रॉपिंग मॉडल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें किसान किसी एक फसल पर निर्भर नहीं रहता. उदाहरण के तौर पर समझे तो अनाज देर से तैयार होता है, लेकिन सब्जियां जल्दी-जल्दी बिकती रहती हैं और फूलों की मांग पूरे साल बनी रहती है. इससे किसान को तीन अलग-अलग जगहों से आमदनी मिलती रहती है. इस तरीके को अपनाने के लिए सबसे जरूरी है सही फसलों का चुनाव.ऐसी फसलें चुनें जिनकी जड़ों की गहराई अलग-अलग हो और पोषक तत्वों की जरूरत भी अलग हो.

फूलों की कर सकते हैं खेती 

खेत की खाली किनारों पर फूलों की खेती आसानी से की जा सकती है. ज्यादातर किसान गेंदा, सूरजमुखी जैसे फूल लगाते हैं क्योंकि इनमें लागत कम आती है और बाजार भाव अच्छे मिल जाते हैं. साथ ही शादी पार्टियों, त्योहारों और रोजमर्रा के बाजार में फूलों की मांग हमेशा रहती है. कई किसान सिर्फ फूलों की वजह से 30 से 40 हजार रुपये तक का फायदा निकाल लेते हैं.

सब्जियां उगाकर रोजाना कमाई

सब्जियां की फसल खेती का वह हिस्सा हैं, जो सबसे जल्दी पैसा देती हैं. अगर खेत में लोकी, भिंडी, टमाटर, बैंगन, तोरई जैसी सब्जियां लगा दी जाएं, तो हर हफ्ते तोड़ कर इसे किसान बाजार में बेच सकता है. साथ ही अनाज की तरह सब्जियों को तैयार होने में महीनों का समय नहीं लगता. इससे कमाई लगातार होती रहती है और किसान की रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं.

अनाज की फसल से कमाई  

अनाज की फसल किसान की मुख्य आमदनी होती है. धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें खेत के बड़े हिस्से में लगाई जाती हैं. अनाज का फायदा दोहरा होता है. एक तो सालभर की जरूरतें पूरी होती हैं, दूसरा मंडी में बेचकर सुरक्षित कमाई मिलती है. इसलिए बाकी फसलों के साथ अनाज को शामिल करना खेती का स्थिर आधार बनाता है.

तीनों फसलें एक साथ कैसे लगाएं?

  •  फूलों को खेत की मेड़ या किनारों और खाली जगह पर लगाएं.
  • सब्जियों को बीच की जगह या फूलों की कतारों के बीच लगाएं.
  • अनाज को खेत के मुख्य हिस्से में बोएं.

यह भी पढ़ेंः अब नहीं घटेगी किसानों की आमदनी, सरकार की इस योजना में मिलेगा फायदा

Published at : 07 Apr 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Mixed Cropping Multi Cropping Multiple Crops In One Field Increase Farm Income
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Mixed Cropping: किसान कैसे उगा सकते हैं एक खेत में कई फसलें? यहां समझें पूरा तरीका
किसान कैसे उगा सकते हैं एक खेत में कई फसलें? यहां समझें पूरा तरीका
एग्रीकल्चर
गुड़हल की खेती से चमक सकती है किस्मत, पूजा और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में है भारी डिमांड
गुड़हल की खेती से चमक सकती है किस्मत, पूजा और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में है भारी डिमांड
एग्रीकल्चर
अब सिर्फ फसलों के भरोसे न रहें किसान, मछली पालन से एक साल में कमाएं 4 लाख
अब सिर्फ फसलों के भरोसे न रहें किसान, मछली पालन से एक साल में कमाएं 4 लाख
एग्रीकल्चर
ammonia shortage: अमोनिया की कमी से महंगी हो सकती हैं ये सब्जियां, किसानों को भी होगा तगड़ा नुकसान
अमोनिया की कमी से महंगी हो सकती हैं ये सब्जियां, किसानों को भी होगा तगड़ा नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के 'ऑयल हब' खार्ग आइलैंड पर भीषण हमला, ट्रंप की डेडलाइन से पहले भड़की जंग, खाड़ी में हाहाकार
ईरान के 'ऑयल हब' खार्ग आइलैंड पर भीषण हमला, ट्रंप की डेडलाइन से पहले भड़की जंग, खाड़ी में हाहाकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chardham Yatra News: केदारनाथ जाने वालों के लिए बड़ी खबर, दर्शन फ्री, लेकिन यात्रा का खर्च बढ़ा, देखें नई रेट लिस्ट
केदारनाथ जाने वालों के लिए बड़ी खबर, दर्शन फ्री, लेकिन यात्रा का खर्च बढ़ा, देखें नई रेट लिस्ट
आईपीएल 2026
Watch: अर्जुन तेंदुलकर की बैक टू बैक यॉर्कर, LSG कैंप में मचाया तहलका; ऋषभ पंत भी चारों खाने चित
Watch: अर्जुन तेंदुलकर की बैक टू बैक यॉर्कर, LSG कैंप में मचाया तहलका; ऋषभ पंत भी चारों खाने चित
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
विश्व
Explained: ईरान का सऊदी अरब की 'रीढ़' अल जुबैल पर हमले का क्या असर? तेल सप्लाई और दुनिया की इकोनॉमी पर कितना बड़ा खतरा
ईरान का सऊदी अरब की ‘रीढ़’ अल जुबैल पर हमला, इसके मायने क्या और दुनिया पर कितना होगा असर?
इंडिया
आगजनी, सड़क जाम, हिंसक प्रदर्शन और दहशत...दो बच्चों की मौत के बाद फिर सुलगा मणिपुर, जानें कैसे हालात
आगजनी, सड़क जाम, हिंसक प्रदर्शन और दहशत...दो बच्चों की मौत के बाद फिर सुलगा मणिपुर, जानें कैसे हालात
इंडिया
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
यूटिलिटी
अटक सकते हैं PM किसान योजना की 23वीं किस्ते के पैसे, करना होगा ये काम, सख्य नियम लागू
अटक सकते हैं PM किसान योजना की 23वीं किस्ते के पैसे, करना होगा ये काम, सख्य नियम लागू
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Embed widget