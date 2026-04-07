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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअब सिर्फ फसलों के भरोसे न रहें किसान, मछली पालन से एक साल में कमाएं 4 लाख

अब सिर्फ फसलों के भरोसे न रहें किसान, मछली पालन से एक साल में कमाएं 4 लाख

Fish Farming Tips: खेती के साथ मछली पालन आज के समय में किसानों के लिए मुनाफे का सबसे हिट फॉर्मूला बन गया है. महज थोड़े से निवेश और एक छोटे तालाब से आप सालाना 4 लाख रुपये तक की शानदार कमाई कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 07 Apr 2026 04:18 PM (IST)
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Fish Farming Tips: पारंपरिक खेती में अब सिर्फ फसलों के भरोसे रहना थोड़ा रिस्की हो गया है. क्योंकि मौसम की मार और गिरते भाव किसानों की कमर तोड़ देते हैं. ऐसे में मॉडर्न खेती का सबसे हिट फॉर्मूला है. खेती के साथ मछली पालन. अगर आप भी अपनी आय को दोगुना या तिगुना करना चाहते हैं. तो यह साइड बिजनेस आपकी तकदीर बदल सकता है. 

मछली पालन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप अपनी मौजूदा खेती के साथ ही एक छोटे से हिस्से में शुरू कर सकते हैं. बाजार में ताजी मछलियों की मांग हर सीजन में रहती है. जिससे आपको साल भर रेगुलर इनकम मिलती रहती है. थोड़े से निवेश और सही मैनेजमेंट के साथ मछली पालन आज के समय में किसानों के लिए सबसे भरोसेमंद और मोटा मुनाफा देने वाला जरिया बन चुका है.

कम जमीन में मछली पालन

मछली पालन शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े फार्म या करोड़ों के निवेश की जरूरत नहीं है. आप अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में तालाब बनाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं. कई किसान अब अपनी बंजर या कम उपजाऊ जमीन का इस्तेमाल मछली पालन के लिए कर रहे हैं. जिससे वहां से भी लाखों की कमाई हो रही है.

  • सही साइज का तालाब खुदवाएं और उसमें अच्छी नस्ल के बीज यानी फिंगरलिंग्स डालें.
  • नियमित अंतराल पर मछलियों के दाने और पानी की गुणवत्ता का ख्याल रखें ताकि उनकी ग्रोथ तेजी से हो.

इस बिजनेस की खासियत यह है कि आप अपनी मुख्य फसल के साथ-साथ इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं. जिससे आपकी मेहनत का पूरा फल मिलता है.

यह भी पढ़ें: देसी करेले की खेती में कम लागत और बंपर पैदावार, मार्केट में है भारी डिमांड

सालाना 4 लाख तक की पक्की कमाई

अगर आप प्रोफेशनल तरीके से मछली पालन करते हैं. तो सालाना 4 लाख रुपये तक का शुद्ध मुनाफा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है. मछलियों की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और महज 6 से 8 महीनों में ये बाजार में बिकने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं.

  • रोहू, कतला और मृगल जैसी पॉपुलर वैरायटी की मार्केट में हमेशा भारी डिमांड रहती है और इनके दाम भी अच्छे मिलते हैं.
  • थोक मार्केट के साथ-साथ आप अपनी मछलियों को सीधे लोकल ग्राहकों को बेचकर भी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं.

सही मार्केटिंग और सप्लाई चेन का तालमेल बिठाकर आप अपनी छोटी सी लागत को एक बड़े बिजनेस एम्पायर में तब्दील कर सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं.

सरकार की मदद और ट्रेनिंग का उठाएं फायदा

मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब किसानों को भारी सब्सिडी और ट्रेनिंग की सुविधा भी दे रही है. आप मत्स्य पालन विभाग से संपर्क करके तालाब बनाने से लेकर बीज खरीदने तक की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, जिससे आपकी जेब पर बोझ बहुत कम पड़ेगा.

  • सरकारी केंद्रों से ट्रेनिंग लेकर आप मछली पालन की नई तकनीकों जैसे बायोफ्लॉक के बारे में जान सकते हैं. जो कम पानी में ज्यादा पैदावार देती है.
  • समय-समय पर लगने वाले कृषि मेलों में जाकर आप विशेषज्ञों से बीमारियों से बचाव और हाई-प्रोटीन फीड के बारे में भी सीख सकते हैं.

जब आपको सरकार का साथ और एक्सपर्ट्स की सलाह मिले. तो मछली पालन में फेल होने का डर लगभग खत्म हो जाता है. बस एक सही शुरुआत की देर है. फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी.

यह भी पढ़ें: गर्मी के सीजन की ये 5 फसलें बदल देंगी आपकी किस्मत, कम दिनों में मिलेगी तगड़ी पैदावार

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 07 Apr 2026 04:18 PM (IST)
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 Agriculture Fish Farming Farming News
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