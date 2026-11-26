Sugarcane Farming Subsidy: अगर आप गन्ने की खेती करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. गन्ने की खेती का खर्च कम करने के लिए सरकार कई तरह की मदद दे रही है. इसके तहत किसानों को मुफ्त गन्ना बीज से लेकर बीज खरीदने पर सब्सिडी तक का फायदा मिल सकता है.

इतना ही नहीं, गन्ने की नर्सरी तैयार करने वाले किसानों को प्रति पौधे के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है. एक एकड़ में गन्ने की खेती करने पर किसानों को करीब 15 हजार रुपये तक की मदद मिल सकती है.

गन्ने की खेती के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं?

गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार का गन्ना उद्योग विभाग बीज विकास कार्यक्रम चला रहा है. इसके तहत किसानों को अलग-अलग तरीकों से मदद दी जाती है. इसका मकसद किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराना और खेती पर होने वाला खर्च कम करना है.

मुफ्त में मिलेगा गन्ने का बीज

इस योजना के तहत चुने गए किसानों को गन्ने का बीज बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है. खास बात यह है कि किसानों को बीज लेने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा. योजना में चयनित किसानों के घर तक बीज पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है. इससे छोटे और सीमांत किसानों को गन्ने की खेती शुरू करने में मदद मिल सकती है.

बीज खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी

मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत किसानों को कम कीमत पर गन्ने का बीज उपलब्ध कराया जाता है. इसमें किसानों की श्रेणी के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है.

सामान्य वर्ग के किसानों को 260 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी मिलेगी.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 310 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी.

इससे किसानों को अच्छी किस्म का गन्ना बीज खरीदने में आर्थिक मदद मिलेगी. साथ ही वे पुरानी किस्मों की जगह बेहतर किस्मों की खेती कर सकेंगे.

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आधार बीज तैयार करने पर भी मिलेगा फायदा

गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए अच्छे बीज का होना जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए आधार बीज उत्पादन योजना चलाई जा रही है. इसके तहत किसानों को ब्रीडर सीड यानी शुरुआती अच्छी किस्म का बीज दिया जाता है. किसान इससे आधार बीज तैयार करते हैं. इसके बाद गन्ना विभाग किसानों से तैयार बीज खरीदता है और उससे आगे प्रमाणित बीज तैयार करवाता है. इस तरह किसानों को बीज तैयार करके बेचने का मौका भी मिलता है.

नर्सरी लगाने पर मिलेंगे 15 हजार रुपये

गन्ना नर्सरी योजना के तहत किसानों को गन्ने के पौधे तैयार करने और लगाने के लिए अनुदान दिया जाता है. इसमें हर पौधे पर 1.50 रुपये की मदद तय की गई है. अगर एक एकड़ में करीब 10 हजार पौधे लगाए जाते हैं, तो किसानों को कुल 15 हजार रुपये तक का अनुदान मिल सकता है.

कहां और कैसे करें आवेदन?

अगर आप इन योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं, तो गन्ना उद्योग विभाग के केन केयर पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. वहां अपनी जरूरत के हिसाब से योजना चुनकर जरूरी जानकारी भरनी होगी. आवेदन करने से पहले योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज, बीज की उपलब्धता और आखिरी तारीख जरूर जांच लें.

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