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Farmer Registry: नहीं करवाई है फार्मर रजिस्ट्री तो तुरंत करा लें ये काम, नहीं तो नहीं मिलेगा इन योजनाओं का लाभ
Farmer Registry: सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य हो गई है. बिना फार्मर आईडी के पीएम किसान, फसल बीमा, सब्सिडी और कई अन्य सुविधाएं रुक सकती हैं.
अगर आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा या सरकार की किसी भी कृषि योजना का फायदा लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. सरकार ने अब हर किसान के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने अभी तक यह काम नहीं करवाया है, तो जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि बिना फार्मर रजिस्ट्री के अब किसी भी सरकारी योजना का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा.
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Published at : 20 Jun 2026 04:29 PM (IST)
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