कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर ये फार्मर रजिस्ट्री क्या है, ऐसे में आपके बता दें कि इसके तहत हर किसान को एक यूनिक पहचान संख्या दी जाती है, जिसे फार्मर आईडी कहा जाता है. यह आईडी आपके आधार कार्ड, आपकी जमीन के रिकॉर्ड, और आपकी बैंक डिटेल को आपस में जोड़ती है. इससे सरकार को यह पता चल जाता है कि कौन किसान सच में खेती करता है और कितनी जमीन का मालिक है. इसे डिजिटल इंडिया की उस मुहिम का हिस्सा माना जा सकता है, जिसमें किसानों का पूरा डेटा एक जगह जमा किया जा रहा है, ताकि गलत लोगों को योजनाओं का फायदा न मिल सके और जरूरतमंद किसान तक सही समय पर मदद पहुंच सके.