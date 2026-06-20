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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरFarmer Registry: नहीं करवाई है फार्मर रजिस्ट्री तो तुरंत करा लें ये काम, नहीं तो नहीं मिलेगा इन योजनाओं का लाभ

Farmer Registry: नहीं करवाई है फार्मर रजिस्ट्री तो तुरंत करा लें ये काम, नहीं तो नहीं मिलेगा इन योजनाओं का लाभ

Farmer Registry: सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य हो गई है. बिना फार्मर आईडी के पीएम किसान, फसल बीमा, सब्सिडी और कई अन्य सुविधाएं रुक सकती हैं.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Jun 2026 04:29 PM (IST)
Farmer Registry: सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य हो गई है. बिना फार्मर आईडी के पीएम किसान, फसल बीमा, सब्सिडी और कई अन्य सुविधाएं रुक सकती हैं.

अगर आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा या सरकार की किसी भी कृषि योजना का फायदा लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. सरकार ने अब हर किसान के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने अभी तक यह काम नहीं करवाया है, तो जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि बिना फार्मर रजिस्ट्री के अब किसी भी सरकारी योजना का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा.

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कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर ये फार्मर रजिस्ट्री क्या है, ऐसे में आपके बता दें कि इसके तहत हर किसान को एक यूनिक पहचान संख्या दी जाती है, जिसे फार्मर आईडी कहा जाता है. यह आईडी आपके आधार कार्ड, आपकी जमीन के रिकॉर्ड, और आपकी बैंक डिटेल को आपस में जोड़ती है. इससे सरकार को यह पता चल जाता है कि कौन किसान सच में खेती करता है और कितनी जमीन का मालिक है. इसे डिजिटल इंडिया की उस मुहिम का हिस्सा माना जा सकता है, जिसमें किसानों का पूरा डेटा एक जगह जमा किया जा रहा है, ताकि गलत लोगों को योजनाओं का फायदा न मिल सके और जरूरतमंद किसान तक सही समय पर मदद पहुंच सके.
कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर ये फार्मर रजिस्ट्री क्या है, ऐसे में आपके बता दें कि इसके तहत हर किसान को एक यूनिक पहचान संख्या दी जाती है, जिसे फार्मर आईडी कहा जाता है. यह आईडी आपके आधार कार्ड, आपकी जमीन के रिकॉर्ड, और आपकी बैंक डिटेल को आपस में जोड़ती है. इससे सरकार को यह पता चल जाता है कि कौन किसान सच में खेती करता है और कितनी जमीन का मालिक है. इसे डिजिटल इंडिया की उस मुहिम का हिस्सा माना जा सकता है, जिसमें किसानों का पूरा डेटा एक जगह जमा किया जा रहा है, ताकि गलत लोगों को योजनाओं का फायदा न मिल सके और जरूरतमंद किसान तक सही समय पर मदद पहुंच सके.
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अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई तो क्या होगा. जिन लोगों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है उनका पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रुक सकती है. हर साल इस योजना के तहत किसानों को दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में पैसा मिलता है, यानी सालाना 6,000 रुपये. वहीं अगर रजिस्ट्री नहीं हुई, तो यह पैसा मिलना बंद हो जाएगा. इसके अलावा फसल बीमा योजना, सरकारी खाद-बीज पर मिलने वाली सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड, और समर्थन मूल्य पर फसल बेचने जैसी सुविधाओं का फायदा भी सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है.
अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई तो क्या होगा. जिन लोगों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है उनका पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रुक सकती है. हर साल इस योजना के तहत किसानों को दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में पैसा मिलता है, यानी सालाना 6,000 रुपये. वहीं अगर रजिस्ट्री नहीं हुई, तो यह पैसा मिलना बंद हो जाएगा. इसके अलावा फसल बीमा योजना, सरकारी खाद-बीज पर मिलने वाली सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड, और समर्थन मूल्य पर फसल बेचने जैसी सुविधाओं का फायदा भी सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है.
Published at : 20 Jun 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Samman Nidhi AGRICULTURE SCHEMES Agriculture News Farmer Registry

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