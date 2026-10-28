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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरवींद्र जडेजा की 4 साल की बादशाहत खत्म, ICC रैंकिंग में दुनिया को मिला नया नंबर-1

रवींद्र जडेजा की 4 साल की बादशाहत खत्म, ICC रैंकिंग में दुनिया को मिला नया नंबर-1

आईसीसी ने बुधवार, 28 अक्टूबर को ताजा रैंकिंग जारी कर दी है. भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा 4 साल से नंबर-1 टेस्ट ऑलराउंडर बने हुए थे, जिनकी बादशाहत अब खत्म हो गई है.

Written By : शिवम |  Updated at : 28 Oct 2026 03:13 PM (IST)
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रवींद्र जडेजा की आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में बादशाहत खत्म हो गई है. बुधवार, 28 अक्टूबर को जारी हुई रैंकिंग में जडेजा को 1 पायदान का नुकसान हुआ, जो खिसककर दूसरे स्थान पर आ गए हैं. भारतीय क्रिकेटर पिछले 4 साल से इस लिस्ट में टॉप पर थे. दूसरी तरह ईशान किशन भी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप से खिसककर तीसरे नंबर पर आ गए. हालांकि वहां नए नंबर-1 भी भारत के ही अभिषेक शर्मा बने, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में 113 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली थी.

रवींद्र जडेजा पिछले 4 साल से नंबर-1 टेस्ट ऑलराउंडर बने हुए थे. ताजा रैंकिंग में वह 422 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर आ गए. लिस्ट में साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर ने लंबी छलांग लगाकर टॉप-10 में एंट्री मारी है. वह 15 पायदान ऊपर आकर 228 रेटिंग पॉइंट्स के साथ आठवें नंबर पर आ गए हैं.

मार्को जानसेन बने नए नंबर-1 टेस्ट ऑलराउंडर

आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में साउथ अफ्रीका के मार्को जानसेन 451 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर आ गए हैं. ये उनके करियर की बेस्ट रेटिंग है. इसके आलावा टॉप-5 में कोई बदलाव नहीं हुआ. जानसेन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ Gqeberha में खेले गए टेस्ट में कुल 6 विकेट लिए थे और 85 रनों की पारी खेली थी.

आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में तीसरे नंबर पर बांग्लादेश के मेहंदी हसन मिराज बने हुए हैं. चौथे नंबर पार वयान मुल्डर और पांचवें नंबर पर मिचेल स्टार्क हैं. रवींद्र जडेजा के बाद दूसरे भारतीय वॉशिंगटन सुंदर टॉप-10 में हैं. सुंदर 234 रेटिंग के साथ 7वें नंबर पर हैं.

टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग के भी टॉप पर पहुंचे जानसेन 

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जानसेन न सिर्फ टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग, बल्कि टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग के भी टॉप पर आ गए हैं. जानसेन 5 पायदान की लंबी छलांग लगाकर नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बने हैं. यहां उन्होंने मिचेल स्टॉक की बादशाहत खत्म की, जो अब खिसककर दूसरे स्थान पर आ गए हैं.

यह भी पढ़ें- 'भुवनेश्वर कुमार की आखिरी सीरीज...' पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, खराब प्रदर्शन को बताया कारण

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 28 Oct 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja ICC Ranking Marco Jansen
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