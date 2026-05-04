हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunday Box Office: संडे को 'राजा शिवाजी' की रही धूम, 'भूत बंगला' के आगे 'एक दिन' हुई फेल, जानें- 'धुरंधर 2' सहित बाकी फिल्मों का हाल

Sunday Box Office: संडे को 'राजा शिवाजी' की रही धूम, 'भूत बंगला' के आगे 'एक दिन' हुई फेल, जानें- 'धुरंधर 2' सहित बाकी फिल्मों का हाल

Sunday Box Office Collection 3rd May: संडे को बॉक्स ऑफिस पर इस बार रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने बाजी मारी. हालांकि भूत बंगला और धुरंधर 2 भी पीछे नहीं रहीं और दमदार कलेक्शन कर डाला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 04 May 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

संडे को बॉक्स ऑफिस पर सिनेमाघरों में मौजूद नई और कुछ हफ्ते पुरानी फिल्मों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. मराठी और हिंदी में रिलीज हुई नई फिल्म 'राजा शिवाजी'  ने जहां रविवार को तहलका मचा दिया तो वहीं 'एक दिन' कोई कमाल नहीं दिखा पाई. हालांकि डेढ़ महीने से ज्यादा पुरानी 'धुरंधर 2' और तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी 'भूत बंगला' ने दम दिखाया. चलिए यहां जानते हैं इन फिल्मों के अलावा,साउथ फिल्म पैट्रियट से लेकर हॉलीवुड फिल्म  'द डेविल वियर्स प्राडा 2' ने संडे को कितना कलेक्शन किया है?

फिल्म 'एक दिन' ने संडे को कितनी कमाई की?
आमिर खान प्रोडक्शन की जुनैद खान और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'एक दिन' बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 1.37 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन इसने 1.20 करोड़ रुपये कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 'एक दिन' 1.96 करोड़ जोड़े. इसी के साथ इस फिल्म का तीन दिनों का यानी ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन 3.85 करोड़ रुपये हुआ है.

'राजा शिवाजी' ने संडे को कितना किया कलेक्शन?
रितेश देशमुख की मराठी फिल्म 'राजा शिवाजी' को रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं और ये बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने रिलीज के पहले दिन 11.35 करोड़ से खाता खोला था. इसके बाद दूसरे दिन फिल्म की कमाई 10.55 करोड़ रुपये रही. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक  'राजा शिवाजी' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 12 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म की तीन दिनों की भारत में कुल नेट कमाई अब 33.90 करोड़ रुपये हो गई है.

'द डेविल वियर्स प्राडा 2' ने संडे को कितना किया कलेक्शन?
भारत में फिल्म 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. फिल्म को भारत में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पेड प्रीव्यू से 1.70 करोड़ कमाए थे. इसके बाद पहले दिन इसकी कमआई 3.80 करोड़ और दूसरे दिन 4 करोड़ रुपये रही. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के तीसरे दिन यान संडे को 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' ने 3.85 करोड़ की कमाई की. इसी के साथ इसके तीन दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन अब 13.35 करोड़ रुपये हो गया है.

पैट्रियट ने संडे को कितना किया कलेक्शन?
मोहनलाल और ममूटी की मच अवेटेड फिल्म पैट्रियट ने सिनेमाघरों में ठीक शुरुआत की थी लेकिन वीकेंड पर इसकी कमाई में मंदी देखी गई. फिल्म के कलेक्शन की बात करे तो इसने रिलीज के पहले दिन 10 करोड़ कमाए थे. इसके बाद दूसरे दिन इसका कलेक्शन 6.15 करोड़ रुपये रहा. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक पैट्रियट ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 5.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ इस फिल्म की तीन दिनों की कुल कमाई 21.65 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji BO Day 3:‘राजा शिवाजी’ ने संडे को उड़ाया गर्दा, बनी 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म, जानें- तीन दिनों का कलेक्शन

भूत बंगला ने तीसरे संडे कितनी कमाई की?
अक्षय कुमार की भूत बंगा को भी दर्शकों ने खूब प्यार दिया है. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने भी तमाम नई फिल्मों की भीड़ के बीच संड़े को एक बार फिर धमाल मचा दिया. फिल्म क कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक भूत बंगला ने रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे संडे को 5.50 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ इस फिल्म के 17 दिनों का भारत में नेट कलेक्शन अब 142.50 करोड़ रुपये हो गया है.  

धुरंधर 2 ने 7वें संडे कितना किया कलेक्शन?
रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 का सातवें संडे को भी खूब डंका बजा और इने करोड़ों में ही कमाई की. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के सातवें संडे को यानी 46वें दिन इस फिल्म ने 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया. इसी के साथ इस फिल्म की 46 दिनों की कुल कमाई अब 1138.54 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-Patriot BO Day 3 Worldwide: 'पैट्रियट' ने दुनियाभर में मचाई धूम, तीन दिन में वर्ल्डवाइड कलेक्शन 60 करोड़ के हुआ पार

 

और पढ़ें
Published at : 04 May 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Patriot Raja Shivaji Bhooth Bangla BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2 Ek Din The Devil Wears Parada 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Sunday Box Office: संडे को 'राजा शिवाजी' की रही धूम, 'भूत बंगला' के आगे 'एक दिन' हुई फेल, जानें- 'धुरंधर 2' सहित बाकी फिल्मों का हाल
संडे को 'राजा शिवाजी' की रही धूम, 'भूत बंगला' के आगे 'एक दिन' हुई फेल, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
बॉलीवुड
सायरा बानो ने हेमा मालिनी संग मुलाकात की तस्वीर की शेयर , धर्मेंद्र को याद कर लिखा- 'दिलीप साहब के लिए उनका प्यार...'
सायरा बानो ने हेमा मालिनी संग मुलाकात की तस्वीर की शेयर, धर्मेंद्र और दिलीप कुमार को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
'सड़क पर छोड़ा गया इंसान नहीं हूं', फेक वीडियो पर फूटा आशिकी फेम राहुल रॉय का गुस्सा, हेटर्स को दिया जवाब
'सड़क पर छोड़ा गया इंसान नहीं हूं' फेक वीडियो पर फूटा आशिकी फेम राहुल रॉय का गुस्सा
बॉलीवुड
'हमने इतने पैसे उठा लिए थे...', जब अमिताभ बच्चन की वजह से टीनू आनंद के गले का फांस बन गई थी 'शहंशाह'
'हमने इतने पैसे उठा लिए थे...', जब अमिताभ बच्चन की वजह से टीनू आनंद के गले का फांस बन गई थी 'शहंशाह'
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
West Bengal Result: ममता को बड़ा झटका, सत्ता से दूर होती TMC? | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Results 2026 Updates: बंगाल में भगवा लहर, BJP मजबूत | Mamata Banerjee | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Kerala Election Result 2026: केरल में कैसे पड़ी 'पंजे' की छाप, जानें यहां की सियासत में कांग्रेस ने कैसे की वापसी?
केरल में कैसे पड़ी 'पंजे' की छाप, जानें यहां की सियासत में कांग्रेस ने कैसे की वापसी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल नतीजों के बाद UP 2027 की राह अब आसान नहीं? अखिलेश यादव की सपा को इन 8 मोर्चों पर करना होगा काम?
बंगाल नतीजों के बाद 2027 की राह अब आसान नहीं? अखिलेश की सपा को इन 8 मोर्चों पर करना होगा काम?
इंडिया
सत्ता की दौड़ में फिसल रहे ये तीन सीएम, अपनी सीट पर पिछड़े और पार्टी भी बेहाल
सत्ता की दौड़ में फिसल रहे ये तीन सीएम, अपनी सीट पर पिछड़े और पार्टी भी बेहाल
बिजनेस
सरकार के इस फैसले से चीन की हो गई मौज! हिस्सेदारी के लिए FDI नियमों में दी ढील, समझें कैसे
सरकार के इस फैसले से चीन की हो गई मौज! हिस्सेदारी के लिए FDI नियमों में दी ढील, समझें कैसे
बॉलीवुड
Sunday Box Office: संडे को 'राजा शिवाजी' की रही धूम, 'भूत बंगला' के आगे 'एक दिन' हुई फेल, जानें- 'धुरंधर 2' सहित बाकी फिल्मों का हाल
संडे को 'राजा शिवाजी' की रही धूम, 'भूत बंगला' के आगे 'एक दिन' हुई फेल, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
चुनाव 2026
Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान
Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब केवल अंतहीन इंतजार’ पश्चिम बंगाल में BJP, तमिलनाडु में TVK की जीत पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज
'अब केवल अंतहीन इंतजार’ पश्चिम बंगाल में BJP, तमिलनाडु में TVK आगे, केशव ने अखिलेश पर कसा तंज
Results
HPBOSE 12th Result 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, यहां करें तुरंत चेक
HPBOSE 12th Result 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, यहां करें तुरंत चेक
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget