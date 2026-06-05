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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरहर खेत को मिलेगा पानी! पीएम कृषि सिंचाई योजना से सस्ते में होगी खेती, जानें कैसे उठाएं लाभ?

हर खेत को मिलेगा पानी! पीएम कृषि सिंचाई योजना से सस्ते में होगी खेती, जानें कैसे उठाएं लाभ?

PM Agricultural Irrigation Scheme: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाना और सिंचाई के खर्च को कम करना बेहद आसान हो गया है. सरकार की तरफ से योजना में मिलती है मदद.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 05 Jun 2026 06:20 AM (IST)
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PM Agricultural Irrigation Scheme: भारतीय खेती में पानी की कमी और सिंचाई का बढ़ता खर्च हमेशा से किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है. मानसून की बेरुखी और डीजल-बिजली के महंगे होते दामों के बीच फसलों को सही समय पर पानी देना किसी चुनौती से कम नहीं है. इसी समस्या का परमानेंट इलाज करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत एक बेहद शानदार कंपोनेंट प्रति बूंद अधिक फसल चला रही है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर खेत तक पानी की पहुंच बनाना और पानी की बर्बादी को रोकना है. अगर आप भी पारंपरिक तरीके से सिंचाई करके थक चुके हैं और पानी के साथ-साथ अपने पैसे भी बचाना चाहते हैं, तो यह सरकारी योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिसमें सरकार आधुनिक सिंचाई सिस्टम लगाने पर भारी-भरकम सब्सिडी दे रही है.

ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर मिल रही है बंपर सब्सिडी

इस योजना के तहत सरकार किसानों को अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन (टपक सिंचाई) और स्प्रिंकलर (फव्वारा सिंचाई) जैसी आधुनिक तकनीकें लगाने के लिए बंपर फाइनेंशियल हेल्प दे रही है. अगर आप छोटे या सीमांत किसान हैं. तो सरकार आपको इन डिवाइसेज को खरीदने और इंस्टॉल करने पर लागत का 55% तक की भारी सब्सिडी देती है. 

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वहीं दूसरी तरफ जो अन्य या बड़े किसान हैं. उन्हें भी सरकार की तरफ से 45% तक की तगड़ी छूट मिल जाती है. इस योजना का फायदा उठाकर किसान बहुत ही कम खर्च में अपने पूरे खेत में माइक्रो इरिगेशन का सेटअप तैयार करवा सकते हैं. इस सिस्टम को लगाने के बाद आपको पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा और आपकी मेहनत भी आधी हो जाएगी.

पानी की भारी बचत 

इस आधुनिक सिंचाई मॉडल को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे खेतों में पानी की लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक की सीधी बचत होती है. ड्रिप सिस्टम से पानी सीधा पौधों की जड़ों तक बूंद-बूंद करके पहुंचता है, जिससे खेतों में फालतू पानी जमा नहीं होता और न ही खरपतवार (घास-फूस) पनपती है. 

लागत में कमी से बढ़ेगा मुनाफा

इस स्कीम से पानी की बचत होने के साथ-साथ खाद और कीटनाशकों का खर्च भी काफी कम हो जाता है. क्योंकि इन्हें पानी के साथ मिलाकर सीधे जड़ों तक भेजा जा सकता है. इससे फसल की क्वालिटी तो लाजवाब होती ही है, साथ ही पैदावार में भी 20 से 30 फीसदी तक की बंपर बढ़ोतरी दर्ज की जाती है. कम लागत में ज्यादा और बेहतरीन उत्पादन मिलने की वजह से किसानों का मुनाफा सीधे तौर पर डबल हो जाता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 05 Jun 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Irrigation Scheme Farming News
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