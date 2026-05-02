क्या आप भी करना चाहते हैं पाइनएप्पल की खेती? एक्सपर्ट्स से जानें बुवाई से लेकर कमाई तक का प्लान

Pineapple Farming Tips: अनानास यानी पाइनएप्पल एक ऐसा फल है जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा हाई रहती है. चाहे वो जूस कॉर्नर हो या फ्रूट सलाद की प्लेट. अगर आप पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया और मोटा मुनाफा देने वाला काम शुरू करना चाहते हैं, तो अनानास की खेती आपके लिए एक बढ़िया सौदा साबित हो सकती है.

किसान अब बड़े पैमाने पर इसे उगाकर अपनी किस्मत बदल रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम मेहनत में तैयार होने वाली एक कैश क्रॉप है, जो एक बार सेट हो जाए तो किसान को मालामाल कर देती है. जान लीजिए इसकी बुवाई से लेकर कमाई तक कैसे क्या करना होता है.

बुवाई का सही समय

अनानास की खेती के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर बुवाई. क्योंकि इसकी फसल तैयार होने में करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे लगाने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब मौसम में थोड़ी नमी हो.

पाइनएप्पल के पौधों को कतारों में लगाया जाता है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच करीब 25 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है.

बुवाई के करीब एक साल बाद इसमें फूल आने शुरू होते हैं और अगले 5 से 6 महीनों में फल पूरी तरह पककर तैयार हो जाता है.

शुरुआत में समय जरूर लगता है. लेकिन जब फसल आती है तो उसकी क्वालिटी और वजन देखकर आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है.

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इतनी होती है पैदावार

अनानास की सबसे लोकप्रिय किस्मों में क्वीन और जायंट क्यू शामिल हैं. जिनका स्वाद और साइज दोनों ही लाजवाब होते हैं. अगर सही तरीके से खाद और पानी का मैनेजमेंट किया जाए. तो एक फल का वजन 1 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक आराम से चला जाता है.

एक एकड़ जमीन पर किसान भाई हजारों की संख्या में पौधे लगा सकते हैं. जिससे बंपर पैदावार की उम्मीद रहती है.

इसकी खेती की खास बात यह है कि इसे बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती. बस मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए.

अच्छे साइज और वजन वाले फलों की मार्केट में जबरदस्त मांग होती है. जिससे किसानों को उनके माल का टॉप रेट मिलता है.

लागत और कमाई का पूरा हिसाब-किताब

अनानास की खेती में शुरुआती निवेश थोड़ा ज्यादा लग सकता है. लेकिन इसका रिटर्न उतना ही शानदार है. एक एकड़ में खेती की लागत काफी आती है. जिसमें पौधे, खाद और मजदूरी शामिल है.

एक बार फसल तैयार होने पर इसे लोकल मंडियों के साथ-साथ बड़े शहरों और प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी बेचा जा सकता है.

बाजार में एक अच्छे पाइनएप्पल की कीमत वजन के हिसाब से काफी अच्छी मिल जाती है, जिससे कुल कमाई लागत से काफी ज्यादा होती है.

अगर आप थोड़ा रिस्क और टाइम देने को तैयार हैं. तो पाइनएप्पल फार्मिंग आपको लखपति बनाने की ताकत रखती है.

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