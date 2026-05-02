हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या आप भी करना चाहते हैं पाइनएप्पल की खेती? एक्सपर्ट्स से जानें बुवाई से लेकर कमाई तक का प्लान

क्या आप भी करना चाहते हैं पाइनएप्पल की खेती? एक्सपर्ट्स से जानें बुवाई से लेकर कमाई तक का प्लान

Pineapple Farming Tips: किसान पाइनएप्पल की खेती से मोटी कमाई कर रहे हैं. 18 महीने के लंबे इंतजार के बाद तैयार होने वाला यह 2 किलो तक का फल मुनाफे की नई गारंटी है. इन तरीकों से आप भी लखपति बन सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 02 May 2026 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

Pineapple Farming Tips:  अनानास यानी पाइनएप्पल एक ऐसा फल है जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा हाई रहती है. चाहे वो जूस कॉर्नर हो या फ्रूट सलाद की प्लेट. अगर आप पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया और मोटा मुनाफा देने वाला काम शुरू करना चाहते हैं, तो अनानास की खेती आपके लिए एक बढ़िया सौदा साबित हो सकती है. 

किसान अब बड़े पैमाने पर इसे उगाकर अपनी किस्मत बदल रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम मेहनत में तैयार होने वाली एक कैश क्रॉप है, जो एक बार सेट हो जाए तो किसान को मालामाल कर देती है. जान लीजिए इसकी बुवाई से लेकर कमाई तक कैसे क्या करना होता है. 

बुवाई का सही समय 

अनानास की खेती के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर बुवाई. क्योंकि इसकी फसल तैयार होने में करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे लगाने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब मौसम में थोड़ी नमी हो.

  • पाइनएप्पल के पौधों को कतारों में लगाया जाता है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच करीब 25 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है.
  • बुवाई के करीब एक साल बाद इसमें फूल आने शुरू होते हैं और अगले 5 से 6 महीनों में फल पूरी तरह पककर तैयार हो जाता है.

शुरुआत में समय जरूर लगता है. लेकिन जब फसल आती है तो उसकी क्वालिटी और वजन देखकर आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है.

यह भी पढ़ें: गर्मी में नहीं घटेगा गाय-भैंसों का दूध, इस तरीके से खिलाया चारा तो होगा बंपर फायदा

इतनी होती है पैदावार

अनानास की सबसे लोकप्रिय किस्मों में क्वीन और जायंट क्यू शामिल हैं. जिनका स्वाद और साइज दोनों ही लाजवाब होते हैं. अगर सही तरीके से खाद और पानी का मैनेजमेंट किया जाए. तो एक फल का वजन 1 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक आराम से चला जाता है.

  • एक एकड़ जमीन पर किसान भाई हजारों की संख्या में पौधे लगा सकते हैं. जिससे बंपर पैदावार की उम्मीद रहती है.
  • इसकी खेती की खास बात यह है कि इसे बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती. बस मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए.

अच्छे साइज और वजन वाले फलों की मार्केट में जबरदस्त मांग होती है. जिससे किसानों को उनके माल का टॉप रेट मिलता है.

लागत और कमाई का पूरा हिसाब-किताब

अनानास की खेती में शुरुआती निवेश थोड़ा ज्यादा लग सकता है. लेकिन इसका रिटर्न उतना ही शानदार है. एक एकड़ में खेती की लागत काफी आती है. जिसमें पौधे, खाद और मजदूरी शामिल है.

  • एक बार फसल तैयार होने पर इसे लोकल मंडियों के साथ-साथ बड़े शहरों और प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी बेचा जा सकता है.
  • बाजार में एक अच्छे पाइनएप्पल की कीमत वजन के हिसाब से काफी अच्छी मिल जाती है, जिससे कुल कमाई लागत से काफी ज्यादा होती है.

अगर आप थोड़ा रिस्क और टाइम देने को तैयार हैं. तो पाइनएप्पल फार्मिंग आपको लखपति बनाने की ताकत रखती है.

यह भी पढ़ें: अदरक की खेती का सीजन शुरू, अच्छी पैदावार के लिए किसान भाई अपनाएं ये टिप्स

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 02 May 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Pineapple Farming Tips Pineapple Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
क्या आप भी करना चाहते हैं पाइनएप्पल की खेती? एक्सपर्ट्स से जानें बुवाई से लेकर कमाई तक का प्लान
क्या आप भी करना चाहते हैं पाइनएप्पल की खेती? एक्सपर्ट्स से जानें बुवाई से लेकर कमाई तक का प्लान
एग्रीकल्चर
जैविक खेती अपनाकर बनें स्मार्ट किसान, सरकार से इस योजना में मिल रही आर्थिक मदद और ट्रेनिंग
जैविक खेती अपनाकर बनें स्मार्ट किसान, सरकार से इस योजना में मिल रही आर्थिक मदद और ट्रेनिंग
एग्रीकल्चर
लीची उगाने वाले किसान तुरंत हो जाएं अलर्ट, वरना यह कीट खराब कर देगा फसल
लीची उगाने वाले किसान तुरंत हो जाएं अलर्ट, वरना यह कीट खराब कर देगा फसल
एग्रीकल्चर
इस तरह करें अरहर की खेती, 20 गुना ज्यादा तक होगी फसल
इस तरह करें अरहर की खेती, 20 गुना ज्यादा तक होगी फसल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर हादसा में क्या सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार? | Jabalpur Bargi Dam | MP News
Jabalpur Bargi Dam Cruise Incident: बरगी डैम में बड़ा हादसा.. जिम्मेदार कौन? | MP News
Chitra Tripathi: TMC vs BJP, किसका होगा बंगाल? | Bengal Elections | EVM | Mamata
Pratima Mishra: EVM पर मिडनाइट की 'स्ट्रॉन्ग' फाइट! | Bengal Election 2026 | TMC | Mamata | BJP
Iran- US War: ट्रंप की चाल से ईरान में सियासी तूफान | Iran US War | Hormuz | Trump | Mojtaba
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं आंधी तूफान तो कहीं भारी बारिश... यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम? जानें
कहीं आंधी तूफान तो कहीं भारी बारिश... यूपी-बिहार से लेकर राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम? जानें
मध्य प्रदेश
'EVM में कमल के बटन पर काला टेप...', बंगाल में पुनर्मतदान पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय
'EVM में कमल के बटन पर काला टेप...', बंगाल में पुनर्मतदान पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय
आईपीएल 2026
वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना
वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना
न्यूज़
US Tariffs on Euro Car and Truck: यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन
यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन
टेलीविजन
'मैं 13-14 घंटे भी काम करती हूं और...', 8 घंटे काम करने की बहस पर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने दिया जवाब
'मैं 13-14 घंटे भी काम करती हूं और...', 8 घंटे काम करने की बहस पर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने दिया जवाब
इंडिया
'हाथ जोड़कर निवेदन...', खेड़ा विवाद पर हेमंता सरमा से कांग्रेस ने की अपील, फिर शुरू किया पलटवार
'हाथ जोड़कर निवेदन...', खेड़ा विवाद पर हेमंता सरमा से कांग्रेस ने की अपील, फिर शुरू किया पलटवार
Home Tips
Water Tank Cleaning: पानी की टंकी में जग गई है गंदगी की मोटी परत, बिना मेहनत के झट से ऐसे होगी साफ 
पानी की टंकी में जग गई है गंदगी की मोटी परत, बिना मेहनत के झट से ऐसे होगी साफ 
बिजनेस
क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे
क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Embed widget