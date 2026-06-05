तमिलनाडु के बाद अब झारखंड में टूटेगा INDIA अलायंस? राज्यसभा पर JMM-कांग्रेस के बीच बढ़ी तकरार

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार पड़ सकती है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया है कि वह दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. उधर, बुधवार, 3 जून को देर रात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रवीण झा को उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा झारखंड में जेएममम दोनों सीट पर अपना प्रत्याशी खडा करेगी. 4.30 बजे रांची में जेएममम की प्रेस वार्ता होगी.

झारखंड विधानसभा में क्या है संख्या बल?

झारखंड विधानसभा के मौजूदा समीकरण और संख्याबल की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 , सीपीएमल (एल) के 2 विधायक हैं. वहीं बीजेपी के 21, आजसू, जदयू और लोजपा (रामविलास) के 1-1 विधायक हैं. इसके साथ ही जेकेएलएम के भी एक विधायक हैं.

Jharkhand Rajya Sabha: झारखंड राज्यसभा सीट पर JMM में फंसा पेंच, भतीजी जयश्री को टिकट देंगे हेमंत सोरेन?

कांग्रेस को अपने प्रत्याशी की जीत के लिए झामुमो और राजद की जरूरत होगी.

राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून है. वहीं 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 11 तक नामांकन वापस लिया जा सकता है. यदि किसी सीट पर मतदान की स्थिति बनी तो 18 जून को विधायक वोटिंग करेंगे और उसी दिन शाम तो परिणाम आएंगे.