हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगोबर कर देगा मालामाल, ऑनलाइन बढ़ रही डिमांड, जानें कैसे खूब माल छाप रहे व्यापारी?

गोबर कर देगा मालामाल, ऑनलाइन बढ़ रही डिमांड, जानें कैसे खूब माल छाप रहे व्यापारी?

Cow Dung Business For Farmers: गोबर का बिजनेस आज के समय में एक मुनाफे वाला स्टार्टअप बन चुका है. ऑनलाइन मार्केट और नई टेक्नोलॉजी ने इसकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा दिया है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 21 Apr 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

Cow Dung Business For Farmers: आज के डिजिटल दौर में जिसे हम बेकार समझकर छोड़ देते थे. वही गोबर अब किसानों के लिए फायदे का सौदा बन रहा है. इंटरनेट की पहुंच और इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग ने गोबर के कारोबार को एक ग्लोबल पहचान दे दी है. अब यह सिर्फ गांव के आंगन तक सीमित नहीं है. बल्कि बड़े-बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर गोबर से बने उपले, धूपबत्ती और मूर्तियां धड़ल्ले से बिक रही हैं.

शहरों में रहने वाले लोग अपनी जड़ों से जुड़ने और शुद्धता की तलाश में इन प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी-खासी कीमत देने को तैयार हैं. ऐसे में अगर आप भी कम निवेश में कोई तगड़ा स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं. तो गोबर का बिजनेस आपके लिए मुनाफे की खान साबित हो सकता है. सही मार्केटिंग और थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ आप इससे मोटी कमाई कर सकते हैं. जान लीजिए क्या है इसका तरीका.

ऐसे शुरू करें गोबर से कमाई

आजकल पर्यावरण को लेकर लोग काफी जागरूक हो रहे हैं जिसकी वजह से गोबर की लकड़ी की डिमांड काफी बढ़ गई है. पेड़ों को कटने से बचाने के लिए श्मशान घाटों और फैक्ट्रियों में अब पारंपरिक लकड़ी की जगह गोबर से बनी लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है.

  • लकड़ी बनाने वाली मशीन के जरिए आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं.
  • यह लकड़ी पेड़ों को बचाने के साथ-साथ प्रदूषण को कम करने में भी मददगार साबित होती है.

व्यापारियों के लिए यह एक डबल फायदा वाला सौदा है क्योंकि कच्चा माल सस्ता है और मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है.

यह भी पढ़ें: केंचुओं की खेती कर हर साल लाखों कमा सकते हैं किसान भाई, ऐसे करें शुरुआत

ऑनलाइन मार्केट से आसानी

गोबर से बने प्रोडक्ट्स जैसे दीये, गमले और उपले अब प्रीमियम पैकेजिंग के साथ ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं. व्यापारी अब साधारण गोबर को प्रोसेस करके उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं और उसे सीधे अर्बन कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं.

  • अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गोबर के उपलों की डिमांड काफी ज्यादा है.
  • ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम पर इनकी अच्छी ब्रांडिंग करके आप बड़े शहरों में डिलीवरी कर सकते हैं.

सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स साइट्स ने इस बिजनेस को एक बड़ा मंच दे दिया है जहां छोटी यूनिट्स भी ब्रांड बन रही हैं.

बन सकता है अच्छा स्टार्टअप 

सरकार भी अब वेस्ट-टू-वेल्थ मॉडल को बढ़ावा दे रही है जिससे इस बिजनेस को शुरू करना और भी आसान हो गया है. गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग और सब्सिडी दी जा रही है जिससे युवा उद्यमी आगे आ सकें.

  • गोबर से पेंट और पेपर बनाने वाली यूनिट्स लगाकर आप सरकारी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं.
  • लोकल डेयरी से टाइ-अप करके आप कच्चे माल की सप्लाई को परमानेंट फिक्स कर सकते हैं.

मॉडर्न मशीनों और स्मार्ट प्लानिंग के साथ शुरू किया गया यह काम आपको बहुत जल्द एक सफल बिजनेसमैन बना सकता है.

यह भी पढ़ें: Drip Irrigation System Benefits: 5 बीघा खेत में ड्रिप इरिगेशन से कितना पानी बचेगा? जान लें सिंचाई का हिसाब-किताब

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 21 Apr 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Cow Dung Farming Business
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गोबर कर देगा मालामाल, ऑनलाइन बढ़ रही डिमांड, जानें कैसे खूब माल छाप रहे व्यापारी?
गोबर कर देगा मालामाल, ऑनलाइन बढ़ रही डिमांड, जानें कैसे खूब माल छाप रहे व्यापारी?
एग्रीकल्चर
केंचुओं की खेती कर हर साल लाखों कमा सकते हैं किसान भाई, ऐसे करें शुरुआत
केंचुओं की खेती कर हर साल लाखों कमा सकते हैं किसान भाई, ऐसे करें शुरुआत
एग्रीकल्चर
Low Cost Farming Tips: सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
एग्रीकल्चर
Drip Irrigation System Benefits: 5 बीघा खेत में ड्रिप इरिगेशन से कितना पानी बचेगा? जान लें सिंचाई का हिसाब-किताब
5 बीघा खेत में ड्रिप इरिगेशन से कितना पानी बचेगा? जान लें सिंचाई का हिसाब-किताब
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'17-18 घंटे काम करते हैं CJI सूर्यकांत', साथी जज ने बताया- कितने बजे सोते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश
'17-18 घंटे काम करते हैं CJI सूर्यकांत', साथी जज ने बताया- कितने बजे सोते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश
बिहार
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
न्यूज़
US Israel Iran War Live: सुप्रीम लीडर से मिली हरी झंडी, बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाएगा ईरानी दल, अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस करेंगे बात
Live: सुप्रीम लीडर से मिली हरी झंडी, बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाएगा ईरानी दल, अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस करेंगे बात
आईपीएल 2026
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों
विश्व
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
ट्रेंडिंग
Video: कितना कमा लेता है पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाला शख्स, वीडियो में खुद बताई इनकम
कितना कमा लेता है पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाला शख्स, वीडियो में खुद बताई इनकम
ट्रैवल
Baisaran Valley Trip: दिल्ली से कैसे जा सकते हैं बैसरन घाटी, जानें कितने रुपये करने पड़ते हैं खर्च?
दिल्ली से कैसे जा सकते हैं बैसरन घाटी, जानें कितने रुपये करने पड़ते हैं खर्च?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget