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राजस्थान और यूपी में कहां मिलेंगे सबसे सस्ते ट्रैक्टर? यहां लगता है मेगा बाजार

Cheap Tractors In Rajasthan-UP: सस्ते और टिकाऊ सेकंड हैंड ट्रैक्टरों के लिए राजस्थान और यूपी के मेगा बाजार सबसे पसंदीदा जगहें बन चुकी हैं. यहां किसानों को बजट के अंदर शानदार डील्स मिल जाती हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 21 Apr 2026 01:23 PM (IST)
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Cheap Tractors In Rajasthan-UP: खेती-किसानी के काम में ट्रैक्टर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि किसान का दाहिना हाथ होता है. लेकिन नया ट्रैक्टर खरीदना हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठता. ऐसे में राजस्थान और यूपी के कुछ खास बाजार किसी वरदान से कम नहीं हैं. जहां सेकंड हैंड ट्रैक्टरों का ऐसा मेला लगता है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे. इन बाजारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ आपको कम बजट में भी दमदार कंडीशन वाले ट्रैक्टर मिल जाते हैं.

चाहे आप स्वराज के दीवाने हों या महिंद्रा की ताकत पसंद करते हों. यहाँ हर ब्रांड के मॉडल्स की लंबी कतार देखने को मिलती है. यह बाजार न केवल किसानों की जेब का ख्याल रखते हैं. बल्कि उन्हें बेहतरीन डील्स चुनने का पूरा मौका भी देते हैं. अगर आप भी अपने पुराने ट्रैक्टर को एक्सचेंज करना चाहते हैं या कम बजट में एक भरोसेमंद साथी की तलाश में हैं. तो इन मेगा बाजारों का चक्कर लगाना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

राजस्थान का मशहूर ट्रैक्टर बाजार 

राजस्थान में ट्रैक्टरों का बाजार इतना बड़ा है कि इसे उत्तर भारत का हब माना जाता है. यहां खास तौर पर जयपुर, कोटपुतली और नागौर जैसे इलाकों में ट्रैक्टरों का भारी स्टॉक उपलब्ध रहता है. इन बाजारों में आपको राजस्थान की रेतीली जमीन पर चलने वाले मजबूत और मेंटेन किए हुए ट्रैक्टर मिलते हैं.

  • यहां आप अपनी पसंद के हिसाब से ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और मौके पर ही मोल-भाव कर सकते हैं.
  • फाइनेंस की सुविधा भी इन बाजारों में आसानी से मिल जाती है. जिससे छोटे किसानों के लिए खरीदारी आसान हो जाती है.

इन बाजारों में ट्रैक्टरों की वैरायटी इतनी ज्यादा होती है कि हर किसान अपने बजट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चुन सकता है.

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यूपी में ट्रैक्टरों की मेगा सेल

उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिलों में ट्रैक्टरों का बाजार बहुत पुराना और भरोसेमंद है. यहां लगने वाली पैंठ या साप्ताहिक बाजारों में दूर-दराज से किसान ट्रैक्टर खरीदने और बेचने आते हैं. यूपी के बाजारों की खासियत यह है कि यहाँ आपको गन्ने की खेती में इस्तेमाल होने वाले हैवी-ड्यूटी ट्रैक्टरों की भरमार मिलेगी.

  • यहां पुराने ट्रैक्टरों के साथ-साथ उनके कृषि यंत्र जैसे कल्टीवेटर और रोटावेटर भी काफी सस्ते मिल जाते हैं.
  • इन बाजारों में सीधे किसानों से डील करने का मौका मिलता है, जिससे बिचौलियों का कमीशन बच जाता है.

अगर आप यूपी से हैं या आसपास के राज्यों में रहते हैं. तो इन बाजारों में आपको सबसे किफायती और टिकाऊ ट्रैक्टर मिल सकते हैं.

खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

सस्ता ट्रैक्टर मिलना अच्छी बात है. लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डील फाइनल करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है. जब भी आप इन मेगा बाजारों में जाएं. तो ट्रैक्टर के इंजन की आवाज और उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी को जरूर चेक करें. पुराने ट्रैक्टर के पेपर्स जैसे आरसी, बीमा और फिटनेस को अच्छे से वेरिफाई करना जरूरी है.

  • अपने साथ किसी एक्सपर्ट मैकेनिक को जरूर ले जाएं जिससे वह बारीकी से ट्रैक्टर की कंडीशन का जायजा ले सके.
  • टायरों की स्थिति और बैटरी की हेल्थ को चेक करना न भूलें क्योंकि ये खर्चे बाद में आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं.

सही जांच-परख और थोड़ी सी सूझबूझ के साथ आप इन बाजारों से अपने सपनों का ट्रैक्टर बहुत ही कम कीमत में घर ला सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 Apr 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers Tractor UTTAR PRADESH RAJASTHAN
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