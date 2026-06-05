अलनीनो से खराब हुई फसल तो भी मुआवजा देती है सरकार, जानें किसानों को कैसे मिलता है फायदा?

El Nino Crop Damage Compensation: अल नीनो (El Nino) को लेकर इन दिनों वैज्ञानिक और मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहे हैं. माना जा रहा है कि इसके असर से कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है, जिससे खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है. ऐसे हालात में किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर सूखा पड़ जाए या मौसम की वजह से फसल खराब हो जाए तो नुकसान की भरपाई कैसे होगी. किसानों की इसी चिंता को कम करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है. इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, ओला बारिश या अन्य मौसम संबंधी कारणों से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है. तो आइए जानते हैं कि अलनीनो से खराब हुई फसल तो भी सरकार कैसे मुआवजा देती है और किसानों को फायदा कैसे मिलता है.

क्या है अल नीनो और किसानों के लिए क्यों है चिंता का कारण?

अल नीनो एक ऐसी मौसमीय स्थिति है जिसमें प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों का तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है. इसका असर दुनिया के कई देशों के मौसम पर पड़ता है. भारत में अल नीनो के दौरान अक्सर कम बारिश, ज्यादा गर्मी और सूखे जैसी स्थिति देखने को मिलती है. अगर मानसून कमजोर पड़ता है तो फसलों की बुवाई और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं. यही वजह है कि अल नीनो का नाम सामने आते ही किसानों की चिंता बढ़ जाती है.

अलनीनो से खराब हुई फसल तो भी सरकार कैसे मुआवजा देती है?

अलनीनो से फसल खराब होने पर हुई केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा देती है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) केंद्र सरकार की एक जरूरी योजना है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है. अगर सूखा, बाढ़, चक्रवात, भारी बारिश, ओला बारिश या किसी अन्य प्राकृतिक कारण से फसल खराब हो जाती है तो बीमा कंपनी किसानों को तय नियमों के अनुसार मुआवजा देती है. इससे किसानों को आर्थिक संकट से बहार निकलने में मदद मिलती है. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है. इसमें खरीफ फसलों के लिए केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना पड़ता है. बागवानी और बिजनेस फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है.

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किसानों को फायदा कैसे मिलता है?

अगर अल नीनो या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल को नुकसान होता है तो किसान को जल्द से जल्द इसकी सूचना देनी चाहिए. नियमों के अनुसार नुकसान की जानकारी 72 घंटे के अंदर देनी होती है. किसान यह सूचना बीमा कंपनी को, कृषि विभाग को या टोल-फ्री हेल्पलाइन पर दे सकते हैं. सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारी खेत का निरीक्षण करते हैं और नुकसान का आकलन करते हैं. रिपोर्ट तैयार होने के बाद पात्र किसानों के बैंक खाते में मुआवजे की राशि सीधे भेज दी जाती है.

अपने क्लेम का स्टेटस कैसे चेक करें?

फसल बीमा का क्लेम दर्ज कराने के बाद किसान ऑनलाइन उसका स्टेटस भी देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद Application Status ऑप्शन चुनना होगा. फिर आवेदन संख्या या रसीद संख्या दर्ज करनी होगी और लास्ट में किसान अपने क्लेम की पूरी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं.

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