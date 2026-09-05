Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगांव में कैसे खोल सकते हैं पशु औषधि केंद्र, कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी?

गांव में कैसे खोल सकते हैं पशु औषधि केंद्र, कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी?

गांव में पशु औषधि केंद्र खोलना अब बेहद आसान हो गया है लेकिन क्या बिना फार्मेसी की डिग्री के भी मिल सकता है इसे खोलने के लिए लाइसेंस? जानिए सरकार का नियम, ऑनलाइन आवेदन का पूरा प्रोसेस.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 05 Sep 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

ग्रामीण इलाकों में पशुपालन खेती-किसानी की रीढ़ है. लेकिन पशुओं के बीमार पड़ने पर समय पर सही इलाज और सस्ती दवाएं मिलना आज भी एक बड़ी चुनौती है. किसानों को आज भी इसके लिए कई किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता है. 

जहां ब्रांडेड दवाएं उनकी जेब पर भारी पड़ती हैं. इसी दिक्कत से निपटने के लिए और डेयरी सेक्टर को मजबूती देने के लिए सरकार अब जन औषधि केंद्र की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु औषधि केंद्र खोलने की योजना पर काम कर रही है. 

केंद्र सरकार का टारगेट मार्च 2027 तक देशभर में 25000 केंद्र तैयार करने का है. जिससे हर ब्लॉक लेवल पर कम से कम एक केंद्र संचालित हो सके. अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और एग्री-बिजनेस या मेडिकल रिटेल सेक्टर में उतरना चाहते हैं. तो यह पशु औषधि केंद्र आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. 

पशु औषधि केंद्र के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी?

पशु औषधि केंद्र शुरू करने के लिए पढ़ाई के लिए तय योग्यता और बाकी की शर्तों को पूरा करना जरूरी है. अगर आवेदक खुद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यानी D.Pharma या B.Pharma पास है. तो वह सीधे अपने नाम से यह केंद्र शुरू कर सकता है. वहीं अगर कोई व्यक्ति खुद फार्मासिस्ट नहीं है. 

तो भी वह आवेदन करने के लिए पूरी तरह पात्र है. कोई भी सामान्य नागरिक, डॉक्टर, रजिस्टर्ड एनजीओ, ट्रस्ट या निजी संस्थान अपनी दुकान पर किसी सर्टिफाइड फार्मासिस्ट को बतौर कर्मचारी नियुक्त करके यह केंद्र चला सकते हैं. इसमें सबसे जरूरी वैलिड ड्रग सेल लाइसेंस और दुकान के लिए ठीकठाक जगह की है. 

इसके लिए गांव में या कस्बे के बाजार में कम से कम 120 वर्ग फुट की पक्की कमर्शियल या सेमी-कमर्शियल जगह होनी चाहिए. यानी आवेदक की अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी जरूरी नहीं है, बस नियम अनुसार रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को साथ जोड़ना जरूरी है.


गांव में कैसे खोल सकते हैं पशु औषधि केंद्र, कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी?

आवेदन का पूरा प्रोसेस क्या है?

पशु औषधि केंद्र के आवंटन की पूरी प्रोसेस डिजिटल है. इसके लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. बल्कि आधिकारिक पोर्टल https://pashuaushadhi.dahd.gov.in/पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है. पोर्टल के होमपेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है. इसके साथ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुकान का मालिकाना हक या वैध रेंट एग्रीमेंट और फार्मासिस्ट का काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है. 

आवेदन पत्र जमा करते समय 5000 रुपये का नॉन-रिफंडेबल सरकारी आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना जरूरी है. इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से पहले आपके दस्तावेजों और जगह की जांच की जाती है. सभी मानक पूरे पाए जाने पर आवेदक को केंद्र खोलने की मंजूरी और ड्रग लाइसेंस की प्रोसेस पूरी करने का अप्रूवल मिल जाता है.


गांव में कैसे खोल सकते हैं पशु औषधि केंद्र, कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी?

यह भी पढ़ें: गमले में ऐसे उगाएं सेम की फली, इतने दिनों में सब्जी तैयार

सरकार से कितनी मदद मिलेगी?

ग्रामीण स्तर पर इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए सरकार आर्थिक प्रोत्साहन भी उपलब्ध करा रही है. विशेष श्रेणियों जैसे महिला उद्यमियों, दिव्यांगजनों, पूर्व सैनिकों और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आवेदकों को केंद्र का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सरकार 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देती है. बिजनेस स्कोप की बात करें तो इन केंद्रों के नेटवर्क में 2100 से अधिक जेनेरिक दवाइयां और लगभग 300 सर्जिकल उत्पाद शामिल हैं. 

जिनकी कीमतें बाजार की ब्रांडेड दवाओं से 50 से 90 प्रतिशत तक कम होती हैं. जब किसानों को गांव के पास ही बेहद किफायती दरों पर पशुओं की दवाएं और सप्लीमेंट्स मिलेंगे. तो बढ़िया कमाई होती रहेगी. दवाओं की बिक्री पर मिलने वाला निर्धारित रिटेल मार्जिन संचालक को हर महीने एक बढ़िया मुनाफा देता रहेगा. 

यह भी पढ़ें: MP के किसानों को कब मिलेगी अटकी किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Jan Aushadhi Kendra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गमले में ऐसे उगाएं सेम की फली, इतने दिनों में सब्जी तैयार
गमले में ऐसे उगाएं सेम की फली, इतने दिनों में सब्जी तैयार
एग्रीकल्चर
MP के किसानों को कब मिलेगी अटकी किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट
MP के किसानों को कब मिलेगी अटकी किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट
एग्रीकल्चर
अपने बगीचे में लगाएं गोमा यशी बेल, एक पेड़ से होगी 89 किलो उपज
अपने बगीचे में लगाएं गोमा यशी बेल, एक पेड़ से होगी 89 किलो उपज
एग्रीकल्चर
इस पेड़ की खेती से किसान कमा सकते हैं करोड़ों, जानें कैसे
इस पेड़ की खेती से किसान कमा सकते हैं करोड़ों, जानें कैसे
Advertisement

वीडियोज

आ गए नंदलाला.. देशभर में जन्माष्टमी की धूम। Janamashtami
NEPAL FLASH FLOOD UPDATE: नेपाल में नई चेतावनी डराने वाली... ABPLIVE
Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
बिहार
आरक्षण पर मैथिली ठाकुर का बयान, कहीं बढ़ न जाए BJP की टेंशन?
आरक्षण पर मैथिली ठाकुर का बयान, कहीं बढ़ न जाए BJP की टेंशन?
क्रिकेट
Asia Cup: भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी
भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी
बॉलीवुड
82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
'हनुमान अंश' को ओटीटी प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
इंडिया
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
Home Tips
Milk Storage: फ्रिज में रखने के बाद भी खट्टा हो जाता है दूध? न करें ये 1 गलती
फ्रिज में रखने के बाद भी खट्टा हो जाता है दूध? न करें ये 1 गलती
ऑटो
अब Alto K10 खरीदना हुआ सस्ता, ऐसे खरीदने पर होगी 62,500 रुपये की बचत
अब Alto K10 खरीदना हुआ सस्ता, ऐसे खरीदने पर होगी 62,500 की बचत
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget