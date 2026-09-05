Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMP के किसानों को कब मिलेगी अटकी किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट

MP के किसानों को कब मिलेगी अटकी किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट

मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में आने वाली सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. जान लीजिए कब मिल सकते हैं किसानों को अगली किस्त के पैसे?

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 05 Sep 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

देश के हर एक राज्य में बहुत से किसान रहते हैं. जिनमें कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां किसानों की संख्या कुछ ज्यादा ही है. मध्य प्रदेश यानी MP का नाम उन्हीं कृषि प्रधान राज्यों में शुमार है. केंद्र सरकार जहां देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है. वहीं मध्य प्रदेश में किसानों को 6000 नहीं बल्कि पूरे 12000 रुपये दिए जाते हैं. इसके लिए राज्य सरकार पीएम किसान योजना में एडेड बोनस के तौर पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चला रही है. 

मुख्यमंत्री किसान कल्याण के तहत राज्य के किसानों को अलग से 6000 रुपये तीन समान किस्तों में ट्रांसफर किए जाते हैं. अब तक इस योजना की कुल 15 किस्तें किसानों के खातों में भेजी जा चुकी हैं. हालांकि 16वीं किस्त को लेकर किसानों के बीच अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में किसानों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर उनके खाते में बाकी के 2000 रुपये कब आएंगे. चलिए आपको बताते हैं इसे लेकर क्या है ताजा अपडेट.

जुलाई में आए थे 4000 रुपये

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की राज्य स्तरीय योजना है. इसका मकसद किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना है. योजना की शुरुआत 22 सितंबर 2020 को हुई थी. पात्र किसानों को साल में 6000 रुपये तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं. हर किस्त 2000 रुपये की होती है. जुलाई 2026 में सरकार ने 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी की थी. 

इस दौरान 82.70 लाख से ज्यादा किसानों को 3308 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि डीबीटी के जरिए दी गई. इसके बाद किसानों को 16वीं किस्त का इंतजार है. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्तों का शेड्यूल पीएम किसान की किस्तों से अलग होता है. इसलिए केंद्र से पीएम किसान की रकम आने के बाद राज्य की किस्त भी उसी समय खाते में नहीं आती है. इसमें कुछ समय लग जाता है.


MP के किसानों को कब मिलेगी अटकी किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट

कब तक आ सकते हैं खाते में 2000 रुपये?

राज्य के 80 लाख से ज्यादा किसान 16वीं किस्त की आधिकारिक तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है. उसके मुताबिक सरकार त्योहारी सीजन या रबी फसलों की बुवाई से ठीक पहले किसानों को यह तोहफा देने की तैयारी में है. 

अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक मुख्यमंत्री  किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए से 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर कर सकते हैं. हालांकि शासन स्तर से अभी तक किसी निश्चित तारीख का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है. 

इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक पोर्टल या कृषि विभाग के बयानों पर ही नजर रखें. किसान आधिकारिक पोर्टल https://saara.mp.gov.in/ पर जाकर अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं.


MP के किसानों को कब मिलेगी अटकी किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट

यह भी पढ़ें: शुगर फ्री मिठास के लिए घर पर लगाएं ये पौधा, डायबिटीज के लिए बेस्ट

किस्त पाने के लिए तुरंत निपटा लें यह जरूरी काम

अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही 16वीं किस्त जारी हो बिना किसी देरी के 2000 रुपये आपके खाते में पहुंच जाएं. तो कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज तुरंत चेक कर लें. सबसे पहले यह चेक करें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो और उसमें एनपीसीआई मैपिंग यानी डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव रहे. इसके अलावा, अपनी ई-केवाईसी प्रोसेस को अधूरा न छोड़ें. 

किसान सारा पोर्टल saara.mp.gov.in पर जाकर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वाले ऑप्शन में अपना आधार नंबर या पीएम किसान आईडी डालकर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं. अगर स्टेटस में कोई कमी या लैंड सीडिंग पेंडिंग दिख रही है, तो तुरंत अपने पटवारी या तहसील कार्यालय जाकर करके सुधार करवाएं. जिससे आपकी आने वाली किस्त अटकने से बच सके.

यह भी पढ़ें: इस पेड़ की खेती से किसान कमा सकते हैं करोड़ों, जानें कैसे

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana MP Farmers Kisan Kalyan Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
अपने बगीचे में लगाएं गोमा यशी बेल, एक पेड़ से होगी 89 किलो उपज
अपने बगीचे में लगाएं गोमा यशी बेल, एक पेड़ से होगी 89 किलो उपज
एग्रीकल्चर
इस पेड़ की खेती से किसान कमा सकते हैं करोड़ों, जानें कैसे
इस पेड़ की खेती से किसान कमा सकते हैं करोड़ों, जानें कैसे
एग्रीकल्चर
शुगर फ्री मिठास के लिए घर पर लगाएं ये पौधा, डायबिटीज के लिए बेस्ट
शुगर फ्री मिठास के लिए घर पर लगाएं ये पौधा, डायबिटीज के लिए बेस्ट
एग्रीकल्चर
किसान से बिजनेस वूमेन तक का सफर, बिहार की रंजू प्रकाश कमा रहीं लाखों
किसान से बिजनेस वूमेन तक का सफर, बिहार की रंजू प्रकाश कमा रहीं लाखों
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Nishu Azad Controversy: जहां लगनी थी हत्या की धारा.. वहां 73 दिन बाद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
Environment
ग्लेशियर पिघलने की वजह है इंसानी पेशाब? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
ग्लेशियर पिघलने की वजह है इंसानी पेशाब? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव के कारनामे से मुसलमान और यादव...', ओमप्रकाश राजभर का बड़ा बयान
'अखिलेश यादव के कारनामे से मुसलमान और यादव...', ओमप्रकाश राजभर का बड़ा बयान
क्रिकेट
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड 
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड 
टेलीविजन
Bigg Boss 20 के सेट पर पैप्स पर भड़के सलमान खान, कहा- 'ये तेरा काम नहीं...'
Bigg Boss 20 के सेट पर पैप्स पर भड़के सलमान खान, कहा- 'ये तेरा काम नहीं...'
विश्व
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
इंडिया
स्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो
स्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर पर थे या जेल में? पुलिस के फेस रिकग्निशन सिस्टम पर सवाल, 25 आरोपी निकले जेल में बंद
जंतर-मंतर पर थे या जेल में? पुलिस के फेस रिकग्निशन सिस्टम पर सवाल, 25 आरोपी निकले जेल में बंद
इंडिया
बर्मिंघम मेयर को दो टूक नसीहत, कश्मीर वाले बयान पर भड़का भारत
बर्मिंघम मेयर को दो टूक नसीहत, कश्मीर वाले बयान पर भड़का भारत
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
ENT LIVE
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
ENT LIVE
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
ENT LIVE
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Embed widget