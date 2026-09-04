Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस पेड़ की खेती से किसान कमा सकते हैं करोड़ों, जानें कैसे

इस पेड़ की खेती से किसान कमा सकते हैं करोड़ों, जानें कैसे

खेत की मेड़ पर लगा एक खास पौधा कैसे कुछ ही सालों में करोड़ों का बैंक बैलेंस खड़ा कर सकता है? जान लीजिए महोगनी का पेड़ लगाने से लेकर मार्केट में कहां बेच सकते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 04 Sep 2026 05:25 PM (IST)
Preferred Sources

खेती में किसान अक्सर ऐसी फसल की तलाश करते हैं जिसमें मेहनत की जाए तो अच्छा खासा मुनाफा भी मिले. और यह वजह है कि कई किसान अलग-अलग तरह के पेड़ उगाते हैं. जो कि उनके भविष्य के लिए अच्छी कमाई का जरिया बन जाते हैं. और इसमें महोगनी का पेड़ उन चुनिंदा पेड़ों में शामिल है. जो दूसरी सामान्य फसलों से अलग लंबे समय तक मुनाफा देता है. इसकी लकड़ी मजबूत होने के साथ लंबे समय तक खराब नहीं होती. यही वजह है कि फर्नीचर से लेकर जहाज बनाने तक कई कामों में इसकी मांग रहती है. 

महोगनी की एक अच्छी बात यह भी है कि पेड़ के दूसरे हिस्से भी बेकार नहीं जाते. पत्तियां प्राकृतिक खाद का काम करती हैं. बीज, जड़, छाल और टहनियों से भी कमाई हो जाती है. एक एकड़ में आप करीब 120 पेड़ लगा सकते हैंय जिसमें शुरुआती लागत करीब 40 से 50 हजार रुपये के आसपास आती है. पेड़ तैयार होने में करीब 10 से 12 साल लग सकते हैं. इसमें इंतजार भले ही लंबा हो लेकिन जब मुनाफा मिलता है तो वह करोड़ो में पहुंच सकता है. 

महोगनी की लकड़ी की इतनी डिमांड क्यों है?

महोगनी को मजबूत और टिकाऊ लकड़ी के लिए जाना जाता है. इसकी लकड़ी लाल और भूरे रंग की होती है. इसकी खास बात यह है कि लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी इसके खराब होने की चांस कम रहते हैं. इसी वजह से इसका इस्तेमाल फर्नीचर और प्लाइवुड बनाने में किया जाता है. जहाज बनाने में भी महोगनी की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है. सजावटी सामान और मूर्तियां बनाने में भी इसकी मांग रहती है. 

यानी पेड़ तैयार होने के बाद किसान के पास इसे बेचने के कई जरिया मिल जाते हैं. इतना ही नहीं इसकी छाल. पत्तियां और बीज भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं. बीज और पत्तियों से मिलने वाले तेल का इस्तेमाल मच्छर भगाने वाले प्रोडक्स और कीटनाशकों में किया जाता है. साबुन. इत्र और बाम बनाने में भी इसके तेल के इस्तेमाल होता है. तो इसके फूल. छाल और बीज दवाई बनाने के काम भी आते हैं.


इस पेड़ की खेती से किसान कमा सकते हैं करोड़ों, जानें कैसे

ऐसे करें महोगनी के पौधों की रोपाई

महोगनी की खेती के लिए सबसे पहले जमीन का चुनाव सही होना चाहिए. ऐसी जमीन बेहतर मानी जाती है जहां मिट्टी उपजाऊ हो और पानी की निकासी अच्छी हो. जलभराव वाली जमीन में पौधे लगाने से बचना चाहिए. बहुत पथरीली जमीन भी इसके लिए सही नहीं मानी जाती. इसकी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जातीं. इसलिए तेज हवा वाले इलाके में पौधों की सुरक्षा का खास ध्यान रखना जरूरी है. 

रोपाई के लिए मानसून का समय यानी जून से अगस्त का वक्त सही रहता है. पौधे लगाने से करीब एक महीने पहले खेत में गड्ढे तैयार कर लें. करीब 4 से 6 फीट की दूरी रखते हुए 2 फीट चौड़े और 1 फीट गहरे गड्ढे बनाए जा सकते हैं. पौधों की रोपाई के बाद अच्छी सिंचाई करें. गर्मियों में 5 से 7 दिन के अंतर पर पानी देने की सलाह दी गई है. सर्दियों में यह अंतर करीब 15 से 20 दिन तक रखा जा सकता है. 


इस पेड़ की खेती से किसान कमा सकते हैं करोड़ों, जानें कैसे

यह भी पढ़ें: किसानों को लखपति बना देगा ये Pusa बासमती 3136, कैसे करते हैं इसकी खेती?

एक एकड़ में 120 पेड़ से कितना फायदा?

महोगनी की खेती में सबसे ज्यादा चर्चा इसके मुनाफे को लेकर होती है. एक एकड़ जमीन में करीब 120 पेड़ लगाए जा सकते हैं. इसके पौधे में लगाने 40 से 50 हजार रुपये का शुरुआती खर्च आता है. पेड़ विकसित होने के बाद एक पेड़ की कीमत करीब 20 से 30 हजार रुपये तक बताई गई है. इस हिसाब से केवल पेड़ों की बिक्री से ही अच्छी रकम बन सकती है. इसके अलावा बीज से भी आमदनी का रास्ता खुलता है. 

महोगनी का पेड़ करीब पांच साल में एक बार बीज देता है और एक पौधे से करीब पांच किलो तक बीज मिलने की बात कही गई है. पेड़ करीब 10 से 12 साल में लकड़ी के लिए तैयार हो सकता है. यानी इससे कमाई के लिए किसान को थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा. 

यह भी पढ़ें:  किसान से बिजनेस वूमेन तक का सफर, बिहार की रंजू प्रकाश कमा रहीं लाखों

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips MAHOGANY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
शुगर फ्री मिठास के लिए घर पर लगाएं ये पौधा, डायबिटीज के लिए बेस्ट
शुगर फ्री मिठास के लिए घर पर लगाएं ये पौधा, डायबिटीज के लिए बेस्ट
एग्रीकल्चर
किसान से बिजनेस वूमेन तक का सफर, बिहार की रंजू प्रकाश कमा रहीं लाखों
किसान से बिजनेस वूमेन तक का सफर, बिहार की रंजू प्रकाश कमा रहीं लाखों
एग्रीकल्चर
अपने बगीचे में लगाएं गोमा यशी बेल, एक पेड़ से होगी 89 किलो उपज
अपने बगीचे में लगाएं गोमा यशी बेल, एक पेड़ से होगी 89 किलो उपज
एग्रीकल्चर
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
Advertisement

वीडियोज

Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, पुराना विवाद फिर हुआ गरम
Asim Riaz ने Rubina-Hina को कहा ‘Aunties’, फिर Internet ने जमकर किया Roast!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool और Secret Twists का खुलासा!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool, Kitchen और Confession Room का पूरा खुलासा
Priyadarshan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- मुझे Comedy फिल्में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्रू मेंबर ने लिखा था बम की धमकी वाला नोट? हैंडराइटिंग की जांच तेज
क्रू मेंबर ने लिखा था बम की धमकी वाला नोट? हैंडराइटिंग की जांच तेज
बिहार
निशु आजाद केस में दबोचा गया स्वतंत्र भारद्वाज कौन? जानें फुल डिटेल्स
निशु आजाद केस में दबोचा गया स्वतंत्र भारद्वाज कौन? जानें फुल डिटेल्स
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने BSF जवानों के साथ किया पोज, वायरल तस्वीरों से लूटी महफिल 
हार्दिक पांड्या ने BSF जवानों के साथ किया पोज, वायरल तस्वीरों से लूटी महफिल 
मूवी रिव्यू
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
इंडिया
‘उनके मुंह से ऐसी बात...’, पूर्व CM ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का हमला
‘उनके मुंह से ऐसी बात...’, पूर्व CM ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का हमला
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
एग्रीकल्चर
किसानों को लखपति बना देगा ये Pusa बासमती 3136, कैसे करते हैं इसकी खेती?
किसानों को लखपति बना देगा ये Pusa बासमती 3136, कैसे करते हैं इसकी खेती?
शिक्षा
DRDO में 8-9 सितंबर को वॉक-इन इंटरव्यू, ITI पास वालों को मिलेगी नौकरी
DRDO में 8-9 सितंबर को वॉक-इन इंटरव्यू, ITI पास वालों को मिलेगी नौकरी
ENT LIVE
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Embed widget