किसानों को लखपति बना देगा ये Pusa बासमती 3136, कैसे करते हैं इसकी खेती?

पारंपरिक बासमती की खेती में सबसे बड़ा डर बीमारियों का रहता है. जिसकी वजह से किसानों की आधी कमाई पेस्टिसाइड्स में चली जाती है. लेकिन 3136 वैरायटी में शीथ ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट जैसी जानलेवा बीमारियों से लड़ने की इनबिल्ट ताकत है. यानी फसल पर कीड़ों का अटैक बहुत कम होगा और दवाइयों का भारी-भरकम खर्च सीधे आपकी जेब में बचेगा.