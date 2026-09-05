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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsia Cup: भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी

Asia Cup: भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी

Women Asia Cup India vs Pakistan: आज एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टक्कर होने वाली है. उससे पहले हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में जान लीजिए कौन आगे है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 12:17 PM (IST)
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महिला एशिया कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होगा. टीम इंडिया पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला होगा. स्मृति मंधाना बेहद शानदार फॉर्म में हैं, जो हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ शतक लगाकर आ रही हैं.

एशिया कप में पाकिस्तान भी अपना पहला मैच जीत चुका है, लेकिन सवाल है कि उसके टीम इंडिया के खिलाफ जीतने के कितने चांस हैं? हेड-टू-हेड रिकॉर्ड भारतीय टीम के पक्ष में है. यह रिकॉर्ड पाक फैंस ने देख लिया तो वे बुरी तरह बौखला जाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया ने टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान को पूरी तरह डोमिनेट किया है.

भारत-पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड

महिला अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट की बात करें तो भारत और पाकिस्तान कुल 17 बार आमने-सामने आए हैं. इनमें 14 बार टीम इंडिया जीती है और केवल 3 बार पाकिस्तान जीत दर्ज कर सका है. टी20 में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने 82 प्रतिशत से ज्यादा मैच जीते हैं.

एशिया कप में सिर्फ एक बार जीता पाकिस्तान

एशिया कप में अब तक भारत और पाकिस्तान की 13 बार टक्कर हुई है, जिनमें 12 बार टीम इंडिया जीती है. पाकिस्तान की एशिया कप में भारत के खिलाफ एकमात्र जीत 2022 में आई थी. उस मैच में निदा डार और नशरा संधू के मैच विनिंग प्रदर्शन के बलबूते पाक टीम ने जीत दर्ज की थी.

महिला एशिया कप में भी पाकिस्तान का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड शर्मनाक है. अब तक एशिया कप वनडे और टी20 फॉर्मेट में खेला जा चुका है, लेकिन 2012 से ही यह टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है.

भारत और पाकिस्तान, दो बार महिला एशिया कप के फाइनल में भी आमने-सामने आए हैं. 2012 और 2016 के फाइनल में भारत ने पाक टीम को क्रमशः 18 रन और 17 रन से धूल चटाई थी.

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आज स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास

हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ 124 रनों की शतकीय पारी खेल स्मृति मंधाना ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी थी. वो आज पाकिस्तान के खिलाफ भी नया इतिहास लिख सकती हैं. टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज मिताली राज हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ 315 रन बनाए थे. मंधाना अब तक उसके खिलाफ 307 रन बना चुकी हैं. उन्हें मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 8 रन और बनाने हैं.

वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी, जो अपने 150वें टी20 मैच में भारतीय टीम की कप्तानी कर रही होंगी. वो बतौर कप्तान 150 टी20 मैच पूरे करने वाली दुनिया की पहली कप्तान होंगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Sep 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Women Asia Cup Asia Cup 2026
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