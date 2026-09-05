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हिंदी न्यूज़ऑटोअब Alto K10 खरीदना हुआ सस्ता, ऐसे खरीदने पर होगी 62,500 रुपये की बचत

अब Alto K10 खरीदना हुआ सस्ता, ऐसे खरीदने पर होगी 62,500 रुपये की बचत

Alto K10 में 1.0-लीटर K-Series पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन रोजाना शहर में इस्तेमाल के लिए पावर देने के साथ-साथ कम फ्यूल खर्च पर फोकस करता है. आइए डिस्काउंट की डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 05 Sep 2026 10:37 AM (IST)
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अगर आप कम बजट में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Maruti Alto K10 आपके लिए एक किफायती ऑप्शन हो सकती है. सितंबर 2026 में कंपनी अपनी कई कारों पर डिस्काउंट और अलग-अलग तरह के फायदे दे रही है. इसी कड़ी में Alto K10 पर भी ग्राहकों को बड़ी बचत का मौका मिल रहा है.

कंपनी के सितंबर ऑफर के तहत इस कार पर 62,500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है. हालांकि, यह फुल पेमेंट हर ग्राहक को नहीं मिलेगी, क्योंकि डिस्काउंट का कुछ हिस्सा एक्सचेंज, स्क्रैपेज और दूसरी चीजों पर निर्भर करता है.

किस वेरिएंट पर मिल रहा डिस्काउंट?

  • सितंबर के ऑफर में Alto K10 के पेट्रोल-MT LXI वेरिएंट पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है.इस मॉडल पर ग्राहक कुल मिलाकर 62,500 रुपये तक की बचत कर सकता है. इसमें केवल कैश डिस्काउंट शामिल नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग ऑफर और बोनस को मिलाकर ये रकम बनती है.
  • इस वेरिएंट पर 35,000 का कंज्यूमर ऑफर दिया जा रहा है. इसमें 10,000 रुपये का स्पॉट ऑफर और 25,000 का RIPS ऑफर शामिल है. इसके अलावा 10,000 का PCM बोनस भी मिल रहा है.
  • अगर ग्राहक अपनी पुरानी कार एक्सचेंज करता है तो 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है. वहीं, एक्सचेंज की जगह स्क्रैपेज का ऑप्शन लेने पर 10,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस दिया जा रहा है. इसके साथ 2,500 रुपये का इंस्टीट्यूशनल ऑफर और 2,100 का रूरल ऑफर भी शामिल है. 

अब Alto K10 खरीदना हुआ सस्ता, ऐसे खरीदने पर होगी 62,500 रुपये की बचत

दूसरे वेरिएंट पर भी डिस्काउंट

  • Alto K10 के सभी मॉडल पर एक जैसा ऑफर नहीं मिल रहा है. इसके STD और CNG वेरिएंट पर कुल 37,500 रुपये तक की बचत हो सकती है. वहीं, बाकी पेट्रोल वेरिएंट पर 42,500 तक का कुल डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसलिए कार खरीदने से पहले अपने पसंदीदा वेरिएंट पर लागू होने वाले ऑफर की जानकारी लेना जरूरी है.
  • यहां यह समझना भी जरूरी है कि एक्सचेंज बोनस और स्क्रैपेज बोनस एक साथ नहीं मिलते.ग्राहक को अपनी स्थिति के हिसाब से इनमें से किसी एक ऑप्शन का लाभ मिल सकता है. इसी तरह इंस्टीट्यूशनल और रूरल ऑफर भी सभी ग्राहकों के लिए जरूरी नहीं हैं.इसलिए डीलर से अपनी पात्रता के बारे में पहले जानकारी लेना बेहतर रहेगा.
  • Maruti Suzuki Alto K10 को कंपनी बजट कार के तौर पर बेचती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 3.70 लाख रुपये है. इस कीमत के चलते यह कार उन ग्राहकों के लिए आकर्षक है, जो पहली बार कार खरीद रहे हैं या कम बजट में छोटी कार चाहते हैं.
  • कार की एक्स-शोरूम कीमत के अलावा ग्राहक को RTO, इंश्योरेंस, टैक्स और दूसरे चार्ज भी देने होते हैं. इसलिए कार की ऑन-रोड कीमत शहर और चुने गए वेरिएंट के हिसाब से ज्यादा हो सकती है.

अब Alto K10 खरीदना हुआ सस्ता, ऐसे खरीदने पर होगी 62,500 रुपये की बचत

गाड़ी का पावरट्रेन और माइलेज

  • Alto K10 में 1.0-लीटर K-Series पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन रोजाना शहर में इस्तेमाल के लिए पावर देने के साथ-साथ कम फ्यूल खर्च पर फोकस करता है. कार को मैनुअल और AGS ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन के साथ खरीदा जा सकता है.
  • अगर आप ट्रैफिक वाले शहर में कार चलाते हैं और बार-बार क्लच और गियर बदलने से बचना चाहते हैं तो AGS वेरिएंट आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है. वहीं, मैनुअल वेरिएंट आमतौर पर कम कीमत में मिलता है और इसे खरीदने वाले ग्राहक ज्यादा ऑप्शन में से चुन सकते हैं.
  • Alto K10 की सबसे बड़ी खूबियों में इसका माइलेज भी शामिल है. पेट्रोल वेरिएंट करीब 24.39 kmpl तक का माइलेज देता है. वहीं, ऑटोमैटिक वेरिएंट में यह आंकड़ा करीब 24.9 kmpl तक बताया गया है.
  • इसके अलावा Alto K10 का CNG वेरिएंट करीब 33.85 km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है. जिन लोगों की रोजाना कार ज्यादा चलती है, उनके लिए CNG मॉडल फ्यूल खर्च कम रखने में मदद कर सकता है. हालांकि रियल माइलेज ट्रैफिक, सड़क, ड्राइविंग स्टाइल, कार में लोड और मौसम जैसी चीजों पर निर्भर करता है.

डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न

  • Alto K10 के मौजूदा मॉडल को पुराने Alto की तुलना में ज्यादा मॉडर्न डिजाइन दिया गया है. कार के सामने की तरफ नई ग्रिल और शार्प डिजाइन वाली हेडलाइट्स दी गई हैं. इससे कार का फ्रंट पहले के मुकाबले ज्यादा आकर्षक दिखाई देता है. कॉम्पैक्ट शेप की वजह से इसे शहर की संकरी सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चलाना भी आसान रहता है.
  • छोटी कार होने के बावजूद इसका डिजाइन पूरी तरह बेसिक नहीं लगता. कंपनी ने एक्सटीरियर में ऐसे बदलाव किए हैं, जिससे यह कार बजट सेगमेंट में मॉडर्न नजर आती है.
  • कार के इंटीरियर में भी कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करता है. इसकी मदद से ग्राहक अपने स्मार्टफोन को कार से कनेक्ट करके म्यूजिक, कॉल और दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • कार में पावर विंडो और बेहतर डैशबोर्ड लेआउट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. यानी कम कीमत वाली कार होने के बावजूद कंपनी ने इसमें रोजाना इस्तेमाल के लिए जरूरी सुविधाएं देने की कोशिश की है।

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 05 Sep 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
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