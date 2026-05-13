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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएक बार की मेहनत और 5 साल तक नोटों की बारिश, इस खास सब्जी की खेती किसानों को बना देगी मालामाल

एक बार की मेहनत और 5 साल तक नोटों की बारिश, इस खास सब्जी की खेती किसानों को बना देगी मालामाल

Parwal Farming Tips: परवल की खेती किसानों के लिए एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है. इसे एक बार लगाकर आप पांच साल तक लगातार मुनाफा कमा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 May 2026 09:15 AM (IST)
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Parwal Farming Tips: खेती-किसानी में आजकल वही किसान आगे है जो स्मार्ट तरीके से ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं. जिसमें लागत कम और मुनाफा लंबे समय तक मिले. ऐसी ही एक जादुई सब्जी है 'परवल', जिसे अगर आपने एक बार अपने खेत में सही तरीके से लगा दिया, तो यह अगले 5 सालों तक आपको लगातार कमाई करके देगी. परवल की डिमांड बाजार में साल भर बनी रहती है. 

और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती में आपको हर साल नए बीज या बुवाई का झंझट नहीं पालना पड़ता. यह उन किसानों के लिए एक परफेक्ट 'पेंशन प्लान' की तरह है जो कम मेहनत में हर सीजन मोटी रकम कमाना चाहते हैं. अगर आप भी पारंपरिक खेती से हटकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति बदल दे, तो परवल की खेती आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है.

परवल की खेती की शुरुआत और सही समय

परवल की खेती शुरू करने का सबसे सटीक समय अक्टूबर से नवंबर के बीच का होता है. इसे लगाने के लिए आपको बीज के बजाय इसकी लताओं का इस्तेमाल करना चाहिए. क्योंकि इससे फसल जल्दी तैयार होती है और पौधों के जीवित रहने की संभावना ज्यादा होती है. मिट्टी की बात करें तो दोमट और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है.

बस ध्यान रहे कि खेत में जलभराव की समस्या न हो. पौधों को लगाने के लिए करीब 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गड्ढे तैयार किए जाते हैं. जिसमें गोबर की खाद और जैविक उर्वरक डालकर लताओं को रोपा जाता है. यह शुरुआती सेटअप ही आपकी अगले 5 साल की कमाई की नींव रखता है.

यह भी पढ़ें: अपने खेत में ऐसे शुरू करें एवोकाडो की खेती, हो जाएंगे मालामाल

कम लागत में ज्यादा पैदावार का गणित

परवल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ही कम है. एक बार पौधे लग जाने के बाद आपको बस समय-समय पर सिंचाई और निराई-गुड़ाई का ध्यान रखना होता है. चूंकि यह एक बेल वाली फसल है. इसलिए अगर आप इसे मचान विधि से उगाते हैं. तो फलों की क्वालिटी और मात्रा दोनों बढ़ जाती है.

मचान पर फल जमीन के संपर्क में नहीं आते, जिससे वे सड़ते नहीं और बाजार में उनकी चमक की वजह से दाम भी ज्यादा मिलते हैं. इसके साथ ही परवल के साथ आप दूसरी छोटी फसलें भी उगा सकते हैं, जिससे आपकी जमीन का अधिकतम इस्तेमाल होता है और लागत लगभग ना के बराबर हो जाती है.

5 साल तक बंपर कमाई और मार्केट डिमांड

परवल की फसल एक बार लगाने के बाद करीब 5 सालों तक फल देती रहती है. सीजन शुरू होते ही हर हफ्ते इसकी तुड़ाई की जा सकती है, जिससे किसानों के पास रेगुलर कैश फ्लो बना रहता है. एक एकड़ में परवल की खेती करके आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि शादी-ब्याह के सीजन में और बड़े शहरों की मंडियों में इसकी कीमत काफी ऊंची रहती है. इसके अलावा परवल सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है इसलिए इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती. 

यह भी पढ़ें: धान की बंपर पैदावार का सीक्रेट, बुवाई से पहले बस ये काम कर लें किसान, दोगुनी होगी कमाई.

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 May 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Parwal Farming Tips Farming News
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