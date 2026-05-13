एक बार की मेहनत और 5 साल तक नोटों की बारिश, इस खास सब्जी की खेती किसानों को बना देगी मालामाल

Parwal Farming Tips: खेती-किसानी में आजकल वही किसान आगे है जो स्मार्ट तरीके से ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं. जिसमें लागत कम और मुनाफा लंबे समय तक मिले. ऐसी ही एक जादुई सब्जी है 'परवल', जिसे अगर आपने एक बार अपने खेत में सही तरीके से लगा दिया, तो यह अगले 5 सालों तक आपको लगातार कमाई करके देगी. परवल की डिमांड बाजार में साल भर बनी रहती है.

और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती में आपको हर साल नए बीज या बुवाई का झंझट नहीं पालना पड़ता. यह उन किसानों के लिए एक परफेक्ट 'पेंशन प्लान' की तरह है जो कम मेहनत में हर सीजन मोटी रकम कमाना चाहते हैं. अगर आप भी पारंपरिक खेती से हटकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति बदल दे, तो परवल की खेती आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है.

परवल की खेती की शुरुआत और सही समय

परवल की खेती शुरू करने का सबसे सटीक समय अक्टूबर से नवंबर के बीच का होता है. इसे लगाने के लिए आपको बीज के बजाय इसकी लताओं का इस्तेमाल करना चाहिए. क्योंकि इससे फसल जल्दी तैयार होती है और पौधों के जीवित रहने की संभावना ज्यादा होती है. मिट्टी की बात करें तो दोमट और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है.

बस ध्यान रहे कि खेत में जलभराव की समस्या न हो. पौधों को लगाने के लिए करीब 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गड्ढे तैयार किए जाते हैं. जिसमें गोबर की खाद और जैविक उर्वरक डालकर लताओं को रोपा जाता है. यह शुरुआती सेटअप ही आपकी अगले 5 साल की कमाई की नींव रखता है.

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कम लागत में ज्यादा पैदावार का गणित

परवल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ही कम है. एक बार पौधे लग जाने के बाद आपको बस समय-समय पर सिंचाई और निराई-गुड़ाई का ध्यान रखना होता है. चूंकि यह एक बेल वाली फसल है. इसलिए अगर आप इसे मचान विधि से उगाते हैं. तो फलों की क्वालिटी और मात्रा दोनों बढ़ जाती है.

मचान पर फल जमीन के संपर्क में नहीं आते, जिससे वे सड़ते नहीं और बाजार में उनकी चमक की वजह से दाम भी ज्यादा मिलते हैं. इसके साथ ही परवल के साथ आप दूसरी छोटी फसलें भी उगा सकते हैं, जिससे आपकी जमीन का अधिकतम इस्तेमाल होता है और लागत लगभग ना के बराबर हो जाती है.

5 साल तक बंपर कमाई और मार्केट डिमांड

परवल की फसल एक बार लगाने के बाद करीब 5 सालों तक फल देती रहती है. सीजन शुरू होते ही हर हफ्ते इसकी तुड़ाई की जा सकती है, जिससे किसानों के पास रेगुलर कैश फ्लो बना रहता है. एक एकड़ में परवल की खेती करके आप लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि शादी-ब्याह के सीजन में और बड़े शहरों की मंडियों में इसकी कीमत काफी ऊंची रहती है. इसके अलावा परवल सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है इसलिए इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती.

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