राष्ट्रपति भवन में किस-किस चीज की खेती होती है, कौन करता है यहां किसानी?

Rashtrapati Bhawan Farming: देश के राष्ट्रपति का निवास जिसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है. नई दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित 330 एकड़ का भवन सिर्फ सत्ता का केंद्र ही नहीं है. बल्कि इस आलीशान एस्टेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल हरियाली, पेड़-पौधों और औषधीय बागों के लिए सुरक्षित रखा गया है. राष्ट्रपति भवन का इस ग्रीन जोन में बकायदा फल, सब्जियां और कीमती जड़ी-बूटियों को उगाया जाता है.

यहां आने वाले मेहमान जिन्हें देख के हैरान रह जाते है. राष्ट्रपति भवन के इस बड़े हिस्से में वनस्पति और तरह-तरह की चीजें उगाईं जाती है. यह पूरी जगह इतनी शानदार तरीके से मैनेज की जाती है कि यह किसी मॉडर्न फार्महाउस से कम नहीं लगती. जान लीजिए यहां किन-किन चीजों की होती है खेती और कौन करता है इन फसलों की देखभाल.

किन-किन चीजों की होती है यहां खेती?

राष्ट्रपति भवन के भीतर बने अलग-अलग उद्यानों, जैसे अमृत उद्यान और आरोग्य वनम् में कई तरह की फसलों और पौधों की खेती की जाती है. यहां बड़े पैमाने पर आम, अमरूद, जामुन, संतरा और नींबू जैसे फल देने वाले बाग मौजूद हैं. इसके अलावा, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ताजी सब्जियां भी यहीं उगाई जाती हैं.

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यहां आरोग्य वनम्में एलोवेरा, घृतकुमारी, चित्रक और वर्षा जैसी सैकड़ों कीमती जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों की आर्गेनिक खेती होती है. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के समय से ही प्रकृति के संरक्षण की इस परंपरा को बहुत बढ़ावा मिला जो कि आज तक जारी है.

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कौन संभालता है यहां किसानी का जिम्मा?

अब सवाल उठता है कि देश के सबसे सुरक्षित भवन में यह किसानी करता कौन है. राष्ट्रपति भवन में खेती और बागवानी का काम कोई एक आम इंसान नहीं. बल्कि बकायदा ट्रेनर्स, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स और सरकारी मालियों की एक पूरी प्रोफेशनल टीम संभालती है.

राष्ट्रपति भवन के उद्यान विभाग की देखरेख में आधुनिक और प्राकृतिक तरीकों से पौधों को सींचा जाता है. समय-समय पर देश के प्रगतिशील किसानों को भी यहां अपने सुझाव देने और प्राकृतिक खेती की तकनीकों को शेयर करने के लिए आमंत्रित किया जाता है. यह टीम मिलकर यह तय करती है कि किस तरह राष्ट्रपति भवन हरा-भरा रहे.

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