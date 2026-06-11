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पपीते की खेती से होगी छप्परफाड़ कमाई, सही समय पर अपनाएं यह खास तरीका और हो जाएं मालामाल

Papaya Farming Tips: जैविक खाद और इन तरीकों को अपनाकर पपीते की खेती से बंपर रिटर्न लिया जा सकता है. पांच एकड़ में ऑर्गेनिक बागवानी से सीजन में लाखों की छप्परफाड़ कमाई की जा सकती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 11 Jun 2026 10:12 AM (IST)
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Papaya Farming Tips: पारंपरिक फसलों के पुराने ढर्रे को छोड़कर आज के दौर में फल और बागवानी की तरफ कदम बढ़ाना किसानों के लिए सबसे बड़ा मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है. अब पपीते की खेती भी बंपर रिटर्न देने वाले एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल के रूप में उभरी है. अगर आप भी अपनी कम जमीन और कम समय में रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाना चाहते हैं. 

तो पपीते की बागवानी आपके लिए सबसे सॉलिड और मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है. इसके लिए बस जरूरत है थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग, सही किस्मों के चुनाव और पूरी तरह से ऑर्गेनिक यानी जैविक तरीकों को अपनाने की. इस तरीके से जब आप पपीते के पौधों की सही देखभाल करते हैं. तो साल भर में आप इस फल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

इस तरीके से शुरू करें बागवानी

पपीते की फसल से छप्परफाड़ पैदावार लेने का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पूरी तरह से गोबर की खाद, केंचुआ खाद और जैविक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए. जब हम करीब पांच एकड़ के बड़े स्तर पर पपीते के बाग लगाते हैं तो मिट्टी की सेहत को दुरुस्त रखना सबसे पहली प्राथमिकता बन जाता है.

जैविक खाद का कमाल 

जैविक खादों के इस्तेमाल से पौधों की जड़ों का विकास बहुत तेजी से होता है और उन पर लगने वाले फल एकदम सुडौल, बड़े और चमकदार तैयार होते हैं. इस आधुनिक तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपकी कुल लागत बेहद कम हो जाती है और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि उन पर कीड़े या वायरस का असर लगभग ना के बराबर होता है.

यह भी पढ़ें: कम जमीन में बंपर मुनाफे का धांसू फॉर्मूला, तरबूज की खेती से 2 बीघा में कमाएं 8 लाख रुपये

बाजार में अच्छी डिमांड 

पपीते की इस स्मार्ट और ऑर्गेनिक खेती का असली जादू तब देखने को मिलता है जब आपकी फसल पूरी तरह पककर सीधे थोक बाजारों और बड़े शहरों की मंडियों में पहुंचती है. आजकल मार्केट में पूरी तरह नेचुरल और केमिकल-फ्री पपीते की डिमांड इतनी जबरदस्त है कि व्यापारी इसे हाथों-हाथ ऊंचे दामों पर खरीदने के लिए तैयार रहते हैं. 

पांच एकड़ से इतनी कमाई

एक बार पौधे लगाने के बाद जब फलों की तुड़ाई शुरू होती है. तो पांच एकड़ के इस पूरे सेटअप से हर सीजन लाखों रुपये की बंपर शुद्ध कमाई बहुत ही आसानी से हो जाती है. कम दिनों की मेहनत में इतना बड़ा और पक्का रिटर्न देने वाली यह आधुनिक फार्मिंग आज के समय में हर प्रोग्रेसिव किसान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो उन्हें बहुत जल्द मालामाल बना सकती है.

यह भी पढ़ें: गर्मियों में भैंसों के लिए वरदान हैं ये घरेलू उपाय, लू और हीट स्ट्रोक से मिलेगी तुरंत राहत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 11 Jun 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Papaya Papaya Farming Farming News
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