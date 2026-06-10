हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकम जमीन में बंपर मुनाफे का धांसू फॉर्मूला, तरबूज की खेती से 2 बीघा में कमाएं 8 लाख रुपये

कम जमीन में बंपर मुनाफे का धांसू फॉर्मूला, तरबूज की खेती से 2 बीघा में कमाएं 8 लाख रुपये

Watermelon Farming Tips: मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों तरबूज की खेती कमाई का बड़ा जरिया बन चुकी है. महज 70-80 दिनों में किसान भाई 8 लाख रुपये का बंपर मुनाफा कमा रहे हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 10 Jun 2026 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

Watermelon Farming Tips: खेती-किसानी के इस नए दौर में अब यह जरूरी नहीं रह गया है कि बड़ी कमाई के लिए आपके पास बहुत सारी जमीन हो. आज के समय में ट्रेडिशनल फसलों के मुकाबले फल और सब्जियों की स्मार्ट फार्मिंग छोटे और सीमांत किसानों के लिए तकदीर बदलने वाली साबित हो रही है. इसी कड़ी में तरबूज की खेती बंपर मुनाफे का बढ़िया जरिया बनकर उभरी है. 

अगर सही मौसम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का तालमेल बिठाया जाए. तो महज 2 बीघा जैसी छोटी सी जमीन से भी सिर्फ एक सीजन के भीतर 8 लाख रुपये तक का शुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता है. कम दिनों में तैयार होने वाली इस फसल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी मार्केट वैल्यू हमेशा बहुत हाई रहती है. जिससे किसानों की जेब बहुत तेजी से भरती है.

तरबूज के लिए मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन जरूरी

तरबूज की इस बंपर पैदावार को मुमकिन बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ आधुनिक खेती की दो बेहतरीन तकनीकों- मल्चिंग फिल्म और ड्रिप इरिगेशन का है. खेत तैयार करते समय बेड बनाकर उस पर मल्चिंग पेपर बिछाने से जमीन में नमी लंबे समय तक बनी रहती है और अनचाहे खरपतवार पूरी तरह खत्म हो जाते हैं. इसके साथ ही ड्रिप इरिगेशन की मदद से पौधों की जड़ों तक बूंद-बूंद करके पानी और जरूरी पोषक तत्व सीधे पहुंचाए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: गर्मियों में भैंसों के लिए वरदान हैं ये घरेलू उपाय, लू और हीट स्ट्रोक से मिलेगी तुरंत राहत

इन एडवांस तकनीकों के कॉम्बिनेशन से पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और फसलों में बीमारियां या कीड़े लगने का रिस्क लगभग जीरो हो जाता है. इस स्मार्ट मैनेजमेंट के कारण तरबूज का हर एक फल एकदम परफेक्ट साइज, बोल्ड और बेहद मीठा तैयार होता है. जिससे मार्केट में इसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती.

70 से 80 दिनों फल पककर तैयार

तरबूज की खेती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यह बहुत कम दिनों यानी महज 70 से 80 दिनों के भीतर पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है. अगर लागत और मुनाफे के गणित को समझें, तो 2 बीघा जमीन में बीज, मल्चिंग, खाद और सिंचाई को मिलाकर कुल खर्च बेहद सीमित आता है, जबकि रिटर्न उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलता है. गर्मियों के सीजन में जब मार्केट में रसीले और लाल तरबूज की डिमांड आसमान छू रही होती है तब व्यापारियों के बीच इसे खरीदने की होड़ मच जाती है. 

8 लाख तक हो सकती है कमाई

सही समय पर अपनी एडवांस फसल को सीधे थोक बाजार या बड़े शहरों की मंडियों में बेचकर आसानी से 8 लाख रुपये तक की छप्परफाड़ इनकम जेनरेट की जा सकती है. कम जमीन में सबसे तेज और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला यह फॉर्मूला आज के हर स्मार्ट किसान की पहली पसंद बन चुका है.

यह भी पढ़ें: किसानों के लिए जून का महीना है बेहद खास, अभी करें ये काम और दिवाली तक कमाएं छप्परफाड़ मुनाफा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 10 Jun 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Watermelon Farming News Watermelon Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
कम जमीन में बंपर मुनाफे का धांसू फॉर्मूला, तरबूज की खेती से 2 बीघा में कमाएं 8 लाख रुपये
कम जमीन में बंपर मुनाफे का धांसू फॉर्मूला, तरबूज की खेती से 2 बीघा में कमाएं 8 लाख रुपये
एग्रीकल्चर
किसानों के लिए जून का महीना है बेहद खास, अभी करें ये काम और दिवाली तक कमाएं छप्परफाड़ मुनाफा
किसानों के लिए जून का महीना है बेहद खास, अभी करें ये काम और दिवाली तक कमाएं छप्परफाड़ मुनाफा
एग्रीकल्चर
2 किलो धान से ही एक एकड़ में लग जाएगी फसल, इस तरीके से धान रोपें किसान भाई
2 किलो धान से ही एक एकड़ में लग जाएगी फसल, इस तरीके से धान रोपें किसान भाई
एग्रीकल्चर
भारत में कौन-कौन सी गाय हैं पूरी तरह स्वदेशी, जानें कौन देती है सबसे ज्यादा दूध?
भारत में कौन-कौन सी गाय हैं पूरी तरह स्वदेशी, जानें कौन देती है सबसे ज्यादा दूध?
Advertisement

वीडियोज

US Iran War: 2 हफ्ते में ईरान पर जीत, धड़ाम होंगे तेल के दाम! जंग के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान !
बॉलीवुड न्यूज़: आलिया भट्ट ने 'Alpha' के धांसू टीज़र में अपने खतरनाक एक्शन अवतार से उड़ाए होश
125cc Scooter Battle: Burgman vs Avenis vs Ntorq | कौन है असली King? #burgmanstreet #autolive
Congress Meenakshi' RS Nomination Cancel: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, कांग्रेस का तीखा विरोध
Anant Joshi ने Annu Bhaiya बनने, ट्रोलिंग और Gullak 5 के रिप्लेसमेंट विवाद पर की खुलकर बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?
नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर में चढ़ावे के गबन के आरोपों पर BJP नेता की PM मोदी को चिट्ठी, कहा- सच सामने आना जरूरी
राम मंदिर में चढ़ावे के गबन के आरोपों पर BJP नेता की PM मोदी को चिट्ठी, कहा- सच सामने आना जरूरी
क्रिकेट
Watch: वैभव सूर्यवंशी अगले सुपरस्टार, सेल्फी के लिए उमड़ी भीड़; फैंस ने बाकी खिलाड़ियों को किया इग्नोर
Watch: वैभव सूर्यवंशी अगले सुपरस्टार, सेल्फी के लिए उमड़ी भीड़; फैंस ने बाकी खिलाड़ियों को किया इग्नोर
भोजपुरी सिनेमा
सपना चौधरी के पति कौन हैं? हरियाणवी डांसर संग मारपीट के आरोप, बिना प्यार निभ रही शादी
सपना चौधरी के पति कौन हैं? हरियाणवी डांसर संग मारपीट के आरोप, बिना प्यार निभ रही शादी
इंडिया
अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आयकर विभाग की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक, 420 करोड़ की कथित टैक्स चोरी का मामला
अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आयकर विभाग की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक
विश्व
Explained: जापान के बाद नेपाल में भारत के आम बैन क्यों? जो हम खाते, विदेश में छू भी नहीं रहे, माजरा क्या?
जापान के बाद नेपाल में भारत के आम बैन क्यों? जो हम खाते, विदेश में छू भी नहीं रहे, माजरा क्या?
शिक्षा
NDA Cadets Stipend Salary : NDA कैडेट्स को क्या ट्रेनिंग के दौरान भी मिलती है सैलरी, जानें हर महीने कितने रुपये आते हैं?
NDA कैडेट्स को क्या ट्रेनिंग के दौरान भी मिलती है सैलरी, जानें हर महीने कितने रुपये आते हैं?
हेल्थ
Delhi Health Report: दिल्ली में मोटापे के मामले घटे, लेकिन इन बीमारियों में इजाफा, NFHS-6 में खुलासा
दिल्ली में मोटापे के मामले घटे, लेकिन इन बीमारियों में इजाफा, NFHS-6 में खुलासा
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget