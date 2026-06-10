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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगर्मियों में भैंसों के लिए वरदान हैं ये घरेलू उपाय, लू और हीट स्ट्रोक से मिलेगी तुरंत राहत

गर्मियों में भैंसों के लिए वरदान हैं ये घरेलू उपाय, लू और हीट स्ट्रोक से मिलेगी तुरंत राहत

Buffalo Heatwave Protection: चिलचिलाती धूप और लू से भैंसों को बचाने के लिए उन्हें दिन में 3-4 बार नहलाएं, ठंडी छांव में बांधे. इन उपायों से भैंसें हीट स्ट्रोक से बची रहेंगी.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 10 Jun 2026 03:48 PM (IST)
Buffalo Heatwave Protection: चिलचिलाती धूप और लू से भैंसों को बचाने के लिए उन्हें दिन में 3-4 बार नहलाएं, ठंडी छांव में बांधे. इन उपायों से भैंसें हीट स्ट्रोक से बची रहेंगी.

चिलचिलाती गर्मियों के मौसम में हमारे दुधारू पशुओं को सबसे ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है. खासकर भैंसों की बात करें तो उन्हें गायों के मुकाबले गर्मी बहुत अधिक लगती है. इसका मुख्य कारण उनकी गहरे काले रंग की त्वचा और शरीर में कम पसीने की ग्रंथियां होना है जिससे वे हीट स्ट्रोक का शिकार आसानी से हो जाती हैं.

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जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भैंसों का पूरा सिस्टम बिगड़ने लगता है. वे हांफने लगती हैं, चारा खाना कम कर देती हैं और इसका सीधा असर उनके दूध उत्पादन पर पड़ता है. ऐसे में अगर समय रहते सही देखभाल न की जाए. तो पशु गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और डेयरी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भैंसों का पूरा सिस्टम बिगड़ने लगता है. वे हांफने लगती हैं, चारा खाना कम कर देती हैं और इसका सीधा असर उनके दूध उत्पादन पर पड़ता है. ऐसे में अगर समय रहते सही देखभाल न की जाए. तो पशु गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और डेयरी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
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इस चिलचिलाती धूप और लू से भैंसों को बचाने के लिए कुछ बेहद आसान और असरदार घरेलू तरीके अपनाए जा सकते हैं. सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि गर्मियों में भैंसों को दिन में कम से कम तीन से चार बार ठंडे पानी से अच्छी तरह नहलाएं. दोपहर के वक्त उन्हें किसी बड़े पेड़ की छांव में ही बांधें.
इस चिलचिलाती धूप और लू से भैंसों को बचाने के लिए कुछ बेहद आसान और असरदार घरेलू तरीके अपनाए जा सकते हैं. सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि गर्मियों में भैंसों को दिन में कम से कम तीन से चार बार ठंडे पानी से अच्छी तरह नहलाएं. दोपहर के वक्त उन्हें किसी बड़े पेड़ की छांव में ही बांधें.
Published at : 10 Jun 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Buffalo Farming Tips Diary Farming

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