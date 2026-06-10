गर्मियों में भैंसों के लिए वरदान हैं ये घरेलू उपाय, लू और हीट स्ट्रोक से मिलेगी तुरंत राहत

जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भैंसों का पूरा सिस्टम बिगड़ने लगता है. वे हांफने लगती हैं, चारा खाना कम कर देती हैं और इसका सीधा असर उनके दूध उत्पादन पर पड़ता है. ऐसे में अगर समय रहते सही देखभाल न की जाए. तो पशु गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और डेयरी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.