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गर्मियों में भैंसों के लिए वरदान हैं ये घरेलू उपाय, लू और हीट स्ट्रोक से मिलेगी तुरंत राहत
Buffalo Heatwave Protection: चिलचिलाती धूप और लू से भैंसों को बचाने के लिए उन्हें दिन में 3-4 बार नहलाएं, ठंडी छांव में बांधे. इन उपायों से भैंसें हीट स्ट्रोक से बची रहेंगी.
चिलचिलाती गर्मियों के मौसम में हमारे दुधारू पशुओं को सबसे ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है. खासकर भैंसों की बात करें तो उन्हें गायों के मुकाबले गर्मी बहुत अधिक लगती है. इसका मुख्य कारण उनकी गहरे काले रंग की त्वचा और शरीर में कम पसीने की ग्रंथियां होना है जिससे वे हीट स्ट्रोक का शिकार आसानी से हो जाती हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 03:44 PM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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