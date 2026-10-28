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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPomegranate Farming: जैविक उत्पाद से अनार की खेती, आधी लागत में होगा दोगुना मुनाफा

Pomegranate Farming: जैविक उत्पाद से अनार की खेती, आधी लागत में होगा दोगुना मुनाफा

अनार की खेती किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकती है. जैविक खाद और सही देखभाल से खेती का खर्च कम करने में मदद मिलती है. जानें इसकी खेती का तरीका.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 28 Oct 2026 10:25 PM (IST)
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भारत में खेती-किसानी के जरिए अच्छी कमाई करने के लिए किसान अब नए तरीके अपना रहे हैं. अनार भी ऐसी ही फसलों में शामिल है, जिसकी बाजार में अच्छी मांग रहती है. अनार का इस्तेमाल फल के रूप में खाने के साथ जूस और कई दूसरे उत्पाद बनाने में भी किया जाता है. अगर किसान इसकी खेती सही तरीके से करें और जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करें, तो खेती की लागत कम करने में मदद मिल सकती है. 

जैविक खाद से कम करें खेती का खर्च

अनार की खेती में लागत कम करने के लिए किसान जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं. गोबर की सड़ी हुई खाद और कंपोस्ट खाद मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद करती हैं. इससे पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और मिट्टी की नमी बनाए रखने में भी मदद मिलती है. जैविक खाद का इस्तेमाल करने से रासायनिक खाद पर होने वाला खर्च कम किया जाता है. 

खाद कितनी मात्रा में डालनी है, यह मिट्टी की स्थिति और पौधों की जरूरत पर निर्भर करता है. इसलिए खेती शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच कराना जरूरी है. साथ  ही पौधों को सही मात्रा में पानी, धूप और पोषण मिलना भी जरूरी है. अगर किसान शुरुआत से ही खाद और पानी का सही प्रबंधन करते हैं, तो खेती के खर्च को नियंत्रित करने में मदद मिलती है.

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पौधों की देखभाल है जरूरी

अनार की अच्छी पैदावार के लिए पौधों की नियमित देखभाल करना जरूरी है. इसके लिए ऐसी जमीन चुननी चाहिए, जहां पानी जमा न हो और पौधों की जड़ों को पर्याप्त हवा मिल सके. खेत में ज्यादा पानी भरने से जड़ों को नुकसान पहुंचता है. इसलिए सिंचाई जरूरत के हिसाब से करनी चाहिए. पौधों की समय-समय पर कटाई-छंटाई करने से उनकी बढ़त बेहतर रखने में मदद मिलती है. पौधों के बीच उचित दूरी भी रखनी चाहिए, ताकि उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिले. 

अनार की खेती से कैसे होगी कमाई?

अनार की खेती से कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि फसल कितनी अच्छी होती है और बाजार में फल का भाव क्या मिलता है. अच्छी गुणवत्ता वाले अनार की मांग रहने पर किसानों को बेहतर कीमत मिल सकती है. इसलिए खेती करने से पहले अपने आसपास की मंडियों में अनार के भाव और उसकी मांग की जानकारी लेना जरूरी है. किसान ऐसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, जो उनके क्षेत्र की मिट्टी और मौसम के लिए सही हों. फसल तैयार होने के बाद फलों की सही तरीके से छंटाई, पैकिंग करने से उनकी गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है. जैविक खाद का सही इस्तेमाल और खेती के खर्च पर नियंत्रण मुनाफा बढ़ाने में मदद करते हैं. 

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 10:25 PM (IST)
Tags :
Agriculture News
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