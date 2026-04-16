मिट्टी में कितना होना चाहिए कार्बन, अच्छी फसल के लिए किसान जरूर चेक करें यह चीज?

Organic Carbon: अच्छी फसल के लिए सिर्फ बीज और पानी ही काफी नहीं होते बल्कि मिट्टी का उपजाऊ होना भी बहुत जरूरी होता है. मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, खासतौर पर कार्बन, वे फसल की क्वालिटी और पैदावार को बढ़ाते हैं. वहीं अगर मिट्टी में सही मात्रा में कार्बन होगा, तो पौधे तेजी से बढ़ेंगे और साथ ही किसान को इससे ज्यादा मुनाफा भी होगा. इसलिए किसानों को इस चीज की जानकारी होनी ही चाहिए कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा कितनी होगी, उसे कैसे जांचे और इसे कैसे बनाए रखें?

मिट्टी में कार्बन कितना होना चाहिए?

मिट्टी की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज जीवांश पदार्थ यानी ऑर्गेनिक कार्बन होता है. वही विशेषज्ञों के अनुसार, खेती के लिए मिट्टी में लगभग 0.5% से 1.5% तक ऑर्गेनिक कार्बन होना अच्छा माना जाता है. अगर किसी खेत की मिट्टी में कार्बन की मात्रा 0.5 प्रतिशत से कम है तो इसका मतलब है कि मिट्टी कमजोर है और इससे अच्छी पैदावार मिलना मुश्किल हो सकता है. वहीं संतुलित कार्बन मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और फसल को मजबूत बनाता है.

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कार्बन की कमी से क्या होता है नुकसान?

जब मिट्टी में कार्बन कम हो जाता है, तो मिट्टी खराब होने लगती है. ऐसी मिट्टी पानी नहीं सोख पाती, जिससे पौधों की जड़ें कमजोर रह जाती हैं और वे ठीक से नहीं बढ़ते. धीरे-धीरे मिट्टी बंजर होने लगती है और फसल की पैदावार गिर जाती है. साथ ही, पौधे जल्दी सूख जाते हैं और उनमें बीमारियां लगने का डर भी बढ़ जाता है.

मिट्टी में कार्बन कैसे बढ़ाएं?

मिट्टी में कार्बन बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ बताते हैं कि पहले खेतों में गोबर की खाद, फसल के अवशेष और अन्य जैविक पदार्थ डाल दें , जिससे मिट्टी में कार्बन की मात्रा बनी रहती थी. साथ ही फसल के अवशेषों को जलाने के बजाय उन्हें मिट्टी में मिलाना भी फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा, फसल चक्र (crop rotation) अपनाने से भी मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है. नियमित रूप से मिट्टी की जांच करके और सही उपाय अपनाने से किसान अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं साथ ही मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रख सकते हैं.

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