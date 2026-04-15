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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKitchen Gardening Tips: किचन गार्डन में ऐसे उगाएं अदरक, खत्म हो जाएगी बाजार से खरीदने की टेंशन

Kitchen Gardening Tips: किचन गार्डन में ऐसे उगाएं अदरक, खत्म हो जाएगी बाजार से खरीदने की टेंशन

Kitchen Gardening Tips: किचन गार्डन में आप ताजा और ऑर्गेनिक अदरक घर पर ही उगा सकते हैं. इसे आप सही मिट्टी, सिंचाई और देखभाल कर आसानी से तैयार कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 15 Apr 2026 04:55 PM (IST)
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Kitchen Gardening Tips: अगर आप भी अपने घर में ताजा अदरक उगाना चाहते हैं, तो किचन गार्डन आपके लिए एकदम सही जगह हो सकती है. साथ ही आज कल बढ़ती महंगाई और मिलावट को देखते हुए यह जरूरी भी है कि आप अपनी जरूरत का सामान घर पर ही उगाएं. अदरक सिर्फ खाने में स्वाद और खुशबू ही बढ़ाने के काम नहीं आता, बल्कि यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद जड़ी बूटी का काम भी करता है. ऐसे में अगर आप भी बाजार से अदरक खरीदने की टेंशन को खत्म करना चाहते हैं, और इसे घर पर आसानी से उगाने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो आइए समझते हैं इसे उगाने का आसान तरीका, जिसके लिए आपको ज्यादा जगह या खास अनुभव की जरूरत नहीं होती है.

सही अदरक का चयन करना

अदरक उगाने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी गुणवत्ता वाला अदरक को चुनना होगा. कोशिश करें कि बाजार में मिलने वाला ताजा अदरक चुनें, जिसमें कोई सड़न या सूखापन न हो. अदरक को लगाने से पहले इसे 24 घंटे पानी में भिगो दें, जिससे अदरक अंकुरित होगा और पौधा जल्दी तैयार होगा.ध्यान रखें अदरक का रोपण करने से पहले उसे सूखने दें, ताकि उनमें फंगस न लगे.

मिट्टी और गमले की तैयारी

 गमला चुनते समय ध्यान रखें कि उसमें निचले हिस्से में ड्रेनेज हो ताकि पानी जमा न रहे. मिट्टी हल्की और उपजाऊ होनी चाहिए, साथ ही अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे बेहतरीन मानी जाती है. आप मिट्टी में थोड़ी रेत और गोबर की खाद मिलाकर मिश्रण तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं. मिट्टी तैयार करने के बाद अंकुरित अदरक को गमले में 2 से 3 इंच की गहराई में लगाएं. ध्यान रखें कि अदरक की खेती के लिए नमी वाला वातावरण सबसे अच्छा रहता है. इसे सीधे धूप में नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप मिले.

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सिंचाई और देखभाल के आसान टिप्स

अदरक के पौधे को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि यह tropical पौधा होता है, जो नमी में पनपता है, लेकिन इसकी जड़ें जलभराव बर्दाश्त नहीं कर सकती और जड़ें सड़ सकती हैं. लेकिन मिट्टी को सूखने भी नहीं देना है. जिसके लिए हल्की-हल्की सिंचाई करते रहें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे. साथ ही हर 10 से 15 दिन में पौधे में खाद डालते रहें, जो पौधे की ग्रोथ के लिए फायदेमंद होता है. सही देखभाल और देख रेख से पौधा तेजी से बढ़ता है और स्वस्थ रहता है. 

फसल तैयार होने पर क्या करें?

अदरक की कटाई लगभग 8 से 10 महीने में की जा सकती है. जब पत्तियां पीली होकर सूखने लगें, तो समझ जाएं कि अब अदरक को मिट्टी से निकालने का समय आ गया है. इसे काटकर इस्तेमाल किया जा सकता है या अगले सीजन के लिए कुछ टुकड़े बचाकर फिर से लगाया जा सकता है. 

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Published at : 15 Apr 2026 04:55 PM (IST)
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Kitchen Garden Tips Grow Ginger At Home Ginger In Kitchen Garden Ginger Plant Care
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